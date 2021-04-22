سر العجينة السحرية القطنية الطرية لكافة أنواع المخبوزات عيش فطائر يبتزا

العجينة السحرية القطنية الطرية ، العجينة السائلة في الخلاط تدخل العجينة في كثير من المخبوزات سواء مخبوزات حلوة أو مخبوزات مالحة ولكن سواء هذه أو هذه لا تقل أهمية لذلك يكون أفضل أن تكون العجينة أسهل وأسرع في طريقة عملها. طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الطرية طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الطرية مكونات العجينة السحرية ٢ كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

٢ بيضة.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

رشه ملح صغيرة.

نصف كوب ماء.

ملعقة بكينج بودر.

ملعقة فانيليا. طريقة تحضير العجينة السحرية وضع الدقيق مع الملح والسكر والبيكنج بودر وخلطهم.

في الخلاط الكهربائي يوضع البيض مع الفانيليا والزيت والماء نخلطهم لمدة دقيقتين نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج حتى لا يحدث كتل ويتم الخلط لمدة خمس دقائق للحصول على العجينة السائلة.

تترك العجينة ترتفع خمس دقائق ويمكن استخدامها حسب الرغبة فيما بعد. أسهل طريقة لعمل العجينة السائلة في الخلاط مكونات العجينة السحريةطريقة تحضير العجينة السحريةأسهل طريقة لعمل العجينة السائلة في الخلاط المكونات العجينة السحرية كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة حليب بودرة.

ربع كوب زيت.

نصف كوب حليب دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة. طريقة تحضير العجينة السحرية في إناء يتم خلط الدقيق مع الخميرة والملح والفانيليا والسكر.

في الخلاط نقوم بوضع الحليب الدافئ والحليب البودرة والماء والزيت وخلطهم معًا لبعض الدقائق.

نقوم بوضع المكونات الجافة في الخلاط بالتدريج مع الاستمرار السريع في الخلط منعًا من حدوث أي تكتلات وتم العجينة عشر دقائق ترتفع وهكذا تكون جاهزة للتشكيل حسب الرغبة. العجينة السائلة في الخلاط في المنزل طريقة تحضير العجينة السحريةالعجينة السائلة في الخلاط في المنزل المكونات العجينة السحرية كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف دقيق سميد ناعم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة ملح.

٢ كوب ماء دافئ. طريقة تحضير العجينة السحرية نضع نصف الدقيق والماء الزيت والسكر والملح والخميرة في الخلاط ويتم خلطهم جيدًا وعندما يمتزجوا نضع باقي الدقيق ونخلطهم جيدًا.

ندلك العجينة لبعض من الوقت ثم نتركها حتى تختمر. طريقة تحضير العجينة السحرية وهكذا تكون جاهزة للتشكيل كما نريد. الوسوم

العجينة السحرية القطنية الطرية ، العجينة السائلة في الخلاط تدخل العجينة في كثير من المخبوزات سواء مخبوزات حلوة أو مخبوزات مالحة ولكن سواء هذه أو هذه لا تقل أهمية لذلك يكون أفضل أن تكون العجينة أسهل وأسرع في طريقة عملها. طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الطرية طريقة عمل العجينة السحرية القطنية الطرية مكونات العجينة السحرية ٢ كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

٢ بيضة.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

رشه ملح صغيرة.

نصف كوب ماء.

ملعقة بكينج بودر.

ملعقة فانيليا. طريقة تحضير العجينة السحرية وضع الدقيق مع الملح والسكر والبيكنج بودر وخلطهم.

في الخلاط الكهربائي يوضع البيض مع الفانيليا والزيت والماء نخلطهم لمدة دقيقتين نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج حتى لا يحدث كتل ويتم الخلط لمدة خمس دقائق للحصول على العجينة السائلة.

تترك العجينة ترتفع خمس دقائق ويمكن استخدامها حسب الرغبة فيما بعد. أسهل طريقة لعمل العجينة السائلة في الخلاط مكونات العجينة السحريةطريقة تحضير العجينة السحريةأسهل طريقة لعمل العجينة السائلة في الخلاط المكونات العجينة السحرية كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة حليب بودرة.

ربع كوب زيت.

نصف كوب حليب دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة. طريقة تحضير العجينة السحرية في إناء يتم خلط الدقيق مع الخميرة والملح والفانيليا والسكر.

في الخلاط نقوم بوضع الحليب الدافئ والحليب البودرة والماء والزيت وخلطهم معًا لبعض الدقائق.

نقوم بوضع المكونات الجافة في الخلاط بالتدريج مع الاستمرار السريع في الخلط منعًا من حدوث أي تكتلات وتم العجينة عشر دقائق ترتفع وهكذا تكون جاهزة للتشكيل حسب الرغبة. العجينة السائلة في الخلاط في المنزل طريقة تحضير العجينة السحريةالعجينة السائلة في الخلاط في المنزل المكونات العجينة السحرية كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف دقيق سميد ناعم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة ملح.

٢ كوب ماء دافئ. طريقة تحضير العجينة السحرية نضع نصف الدقيق والماء الزيت والسكر والملح والخميرة في الخلاط ويتم خلطهم جيدًا وعندما يمتزجوا نضع باقي الدقيق ونخلطهم جيدًا.

ندلك العجينة لبعض من الوقت ثم نتركها حتى تختمر. طريقة تحضير العجينة السحرية وهكذا تكون جاهزة للتشكيل كما نريد.

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