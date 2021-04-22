طريقة استخدام الفازلين لازالة الشعر الزائد بدون ألم

تبحث العديد من النساء عن طريقة استخدام الفازلين لازالة الشعر الزائد من الجسم، فالشعر الزائد من أكثر الأمور التي تعاني منها السيدات وترغب في التعرف على أسهل الوصفات التي يمكنها تطبيقها للتخلص من الشعر الزائد بدلا من الوصفات التقليدية، وتعد وصفة الفازلين لازالة الشعر من الوصفات السهلة والتي تمكنك من ازالة الشعر بدون الشعور بأي الم نهائي، وفي هذا المقال سنتحدث عن مكونات وصفة الفازلين وكيفية تطبيقها على الجسم. الفازلين لازالة الشعر الزائد الفازلين لازالة الشعر الزائد نقدم لكم كونات وصفة الفازلين 2 ملعقة من الفازلين. 2 ملعقة من دقيق الحمص. ملعقة كبيرة من الكركم. كوب من الحليب. طريقة اعداد وصفة الفازلين نضع ملعقتين الفازلين على ملعقتين من الماء الدافيء ونقلب جيدا حتى يذوب الفازلين، ويمكن أن يتم وضع الفازلين في الميكرويف لكي يذوب.

بعد ذلك نضع في طبق مقدار كل من ملعقتين دقيق الحمص، وملعقتين الكركم، ونقلب جيدا.

نقوم باضافة الفازلين الذائب على المكونات السابقة، ثم نقوم باضافة الحليب بالتدريج مع التقليب جيدا حتى تحصل على قوام يشبه كثيرا قوام الكريمة.

وبذلك تصبح وصفة الفازلين جاهزة لتطبيقها على الجسم وازالة الشعر الزائد الغير مرغوب فيه.

يتم وضع الخليط السابق على المنطقة المراد ازالة الشعر الزائد منها ويجب أن يتم وضعها باتجاه نمو الشعر، بعد ذلك لا نقوم بازالة الخليط من البشرة الا بعد أن يجف تماما.

بعد أن يجف نبدأ بازالته مرة واحدة وبقوة في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، حتى تتمكن من ازالة الشعر.

بعد ذلك قم بتطبيق الخطوات السابقة على أى منطقة في الجسم، وبعد ازالته قم بغسل المنطقة بالماء الفاتر، وقم بتجفيفها جيدا.

اخيرا قم بدهن كريم مرطب على المنطقة التي قمت بازالة الشعر الزائد منها. الوسوم

تبحث العديد من النساء عن طريقة استخدام الفازلين لازالة الشعر الزائد من الجسم، فالشعر الزائد من أكثر الأمور التي تعاني منها السيدات وترغب في التعرف على أسهل الوصفات التي يمكنها تطبيقها للتخلص من الشعر الزائد بدلا من الوصفات التقليدية، وتعد وصفة الفازلين لازالة الشعر من الوصفات السهلة والتي تمكنك من ازالة الشعر بدون الشعور بأي الم نهائي، وفي هذا المقال سنتحدث عن مكونات وصفة الفازلين وكيفية تطبيقها على الجسم. الفازلين لازالة الشعر الزائد الفازلين لازالة الشعر الزائد نقدم لكم كونات وصفة الفازلين 2 ملعقة من الفازلين. 2 ملعقة من دقيق الحمص. ملعقة كبيرة من الكركم. كوب من الحليب. طريقة اعداد وصفة الفازلين نضع ملعقتين الفازلين على ملعقتين من الماء الدافيء ونقلب جيدا حتى يذوب الفازلين، ويمكن أن يتم وضع الفازلين في الميكرويف لكي يذوب.

بعد ذلك نضع في طبق مقدار كل من ملعقتين دقيق الحمص، وملعقتين الكركم، ونقلب جيدا.

نقوم باضافة الفازلين الذائب على المكونات السابقة، ثم نقوم باضافة الحليب بالتدريج مع التقليب جيدا حتى تحصل على قوام يشبه كثيرا قوام الكريمة.

وبذلك تصبح وصفة الفازلين جاهزة لتطبيقها على الجسم وازالة الشعر الزائد الغير مرغوب فيه.

يتم وضع الخليط السابق على المنطقة المراد ازالة الشعر الزائد منها ويجب أن يتم وضعها باتجاه نمو الشعر، بعد ذلك لا نقوم بازالة الخليط من البشرة الا بعد أن يجف تماما.

بعد أن يجف نبدأ بازالته مرة واحدة وبقوة في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، حتى تتمكن من ازالة الشعر.

بعد ذلك قم بتطبيق الخطوات السابقة على أى منطقة في الجسم، وبعد ازالته قم بغسل المنطقة بالماء الفاتر، وقم بتجفيفها جيدا.

اخيرا قم بدهن كريم مرطب على المنطقة التي قمت بازالة الشعر الزائد منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة استخدام الفازلين لازالة الشعر الزائد بدون ألم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.