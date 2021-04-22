الكنافة الكدابة أشهى حلويات لأفضل عزائم في شهر رمضان المبارك

تعد وصفة الكنافة الكدابة من ألذ الطرق التي يمكنك تحضير حلوى الكنافة بها فهذا الطبق هو الأهم والأكثر تحضيراً طوال شهر رمضان المبارك، تحب ربات المنزل تحضير تلك الحلوى وتقديمها للأسرة بعد الفطور أو قبل السحور كما أنها الأفضل في حالة كان لديك ضيوف على مائدة الإفطار في رمضان، فتابعينا في هذا المقال لتعرفي طريقة تحضيرها بكل سهولة. الكنافة الكدابة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيس من قطع عيش التوست المطحون ناعم.

مائة جرام من الزبدة

ثلاث كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من دقيق السميد.

كوب من المكسرات المطحونة خشن حسب ذوقك.

ملعقة كبيرة من ماء الورد المناسب للطهي.

كوب ونصف من القطر أو الشربات.

مائة جرام من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

نصف كوب من المكسرات المطحونة للتزيين.

ملعقتان كبيرتان من الفستق المجروش. خطوات تحضير الكنافة الكدابة: أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي به اللبن. ضعي الوعاء على نار متوسطة ثم أضيفي إليه السميد وقلبي. أضيفي الجنبة الموتزاريلا بشكل تدريجي مع التقليب حتى تذوب الجبنة. أضيفي ماء الورد وقلبي. اتركي الخليط على النار حتى يتكاثف ويصبح الحشو مناسب القوام. أحضري التوست المطحون وأضيفي إليه الزبدة وقلبي. أحضري صينية الخبز ادهنيها من ادلاخل بالزبدة أو السمنة. أضيفي خلطي التوست المطحون بالزبدة ووزعيه على الصينية واضغطي عليه جيداً. أضيفي كوب المكسرات إلى طبقة الحشو وقلبي. أضيفي طبقة الحشو بالمكسرات إلى الطبقة الأولى ووزعيها جيداً. يمكنك الاكتفاء بذلك أو صنع طبقة أخرى من التوست والزبدة ووضعها فوق طبقة الحشو. زيني الصينية بالمكسرات والفستق ثم أدخليها الفرن. يجب أن يكون الفرن ساخن قبل الخبز. اتركي الكنافة حتى تنضج في الداخل ثم أخرجيها واسقيها بالشربات وقدميها ساخنة أو باردة. الكنافة الكدابة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير الكنافة الكدابة: الوسوم

تعد وصفة الكنافة الكدابة من ألذ الطرق التي يمكنك تحضير حلوى الكنافة بها فهذا الطبق هو الأهم والأكثر تحضيراً طوال شهر رمضان المبارك، تحب ربات المنزل تحضير تلك الحلوى وتقديمها للأسرة بعد الفطور أو قبل السحور كما أنها الأفضل في حالة كان لديك ضيوف على مائدة الإفطار في رمضان، فتابعينا في هذا المقال لتعرفي طريقة تحضيرها بكل سهولة. الكنافة الكدابة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيس من قطع عيش التوست المطحون ناعم.

مائة جرام من الزبدة

ثلاث كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من دقيق السميد.

كوب من المكسرات المطحونة خشن حسب ذوقك.

ملعقة كبيرة من ماء الورد المناسب للطهي.

كوب ونصف من القطر أو الشربات.

مائة جرام من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

نصف كوب من المكسرات المطحونة للتزيين.

ملعقتان كبيرتان من الفستق المجروش. خطوات تحضير الكنافة الكدابة: أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي به اللبن. ضعي الوعاء على نار متوسطة ثم أضيفي إليه السميد وقلبي. أضيفي الجنبة الموتزاريلا بشكل تدريجي مع التقليب حتى تذوب الجبنة. أضيفي ماء الورد وقلبي. اتركي الخليط على النار حتى يتكاثف ويصبح الحشو مناسب القوام. أحضري التوست المطحون وأضيفي إليه الزبدة وقلبي. أحضري صينية الخبز ادهنيها من ادلاخل بالزبدة أو السمنة. أضيفي خلطي التوست المطحون بالزبدة ووزعيه على الصينية واضغطي عليه جيداً. أضيفي كوب المكسرات إلى طبقة الحشو وقلبي. أضيفي طبقة الحشو بالمكسرات إلى الطبقة الأولى ووزعيها جيداً. يمكنك الاكتفاء بذلك أو صنع طبقة أخرى من التوست والزبدة ووضعها فوق طبقة الحشو. زيني الصينية بالمكسرات والفستق ثم أدخليها الفرن. يجب أن يكون الفرن ساخن قبل الخبز. اتركي الكنافة حتى تنضج في الداخل ثم أخرجيها واسقيها بالشربات وقدميها ساخنة أو باردة. الكنافة الكدابة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير الكنافة الكدابة:

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