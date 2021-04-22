شرب الماء في رمضان فوائد السوائل للجسم وكم يحتاج منها طوال اليوم

مع ارتفاع درجات الحرارة المستمرة وتزامنها مع أيام الصيام ينصح العديد من الأطباء والخبراء بأنه لا بد من شرب الكثير من الماء في رمضان وذلك لتعويض ما يفقده الجسم كل يوم أثناء النهار وتجنب حدوث مشكلات صحية فالعصائر والمشروبات المثلجة غير كافية ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة كم يحتاج الجسم من ماء طوال قترة الإفطار وكيفية تدعيم الجسم بالسوائل.

شرب الماء في رمضان رأي الأطباء حول الترطيب في رمضان:

هناك العديد من الناس الذين يعتمدون طوال فترة الإفطار في رمضان على شرب العصائر والمشروبات الغازية أو المثلجة لتعويض ما فقدوه من سوائل طوال النهار في الصيام ولعلاج جفاف الحلق الشديد ولكنها من أسوأ العادات في شهر رمضان فالمشروبات المحلاة والمثلجة لا يمكن شربها بدلاً من الماء أبداً.

نصح الأطباء بتناول ما لا يقل عن عشرة أو أثنا عشر كوباً من الماء طوال ساعات الإفطار من المغرب وحتى آذان الفجر وذلك لتوفير كمية الماء التي يحتاجها الجسم طوال اليوم وتعويض ساعات الصيام.

يساعد شرب الماء بعد الفطور على منع جفاف الجسم من الداخل والخارج كما يعزز المناعة بالإضافة إلى أنه يعدل من نسبة حموضة المعدة التي قد تقل وتسبب عسر في الهضم وعدم تكسير الدهون التي تدخل مع الفطور وتسبب التخمة.

أفكار شرب الماء في رمضان

يمكنك بدأ الفطار بكوب من الماء الفاتر مضاف إليه قطرات من عصير الليمون وأوراق النعناع فهذا يطهر الجسم من السموم كما يعادل حموضة المعدة ويساعد على تسهيل عملية الهضم.

يمكنك عمل عصير من الخيار فهو غني بالامء وتناول كوب منه بعد الفطور فهو يمدك بقدر عالي من الفيتامينات والمغذيات كما يعطي نضارة للبشرة وحيوية للجسم.