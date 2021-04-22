الأرز باللبن بالكنافة جربي تحضير طبق حلويات لذيذ ومميز لرمضان

تتنوع أطباق الحلويات في رمضان وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر ولكن مهما اختلفت فالجميع يتفق إلى أن طبق الأرز باللبن بالكنافة هو من ألذ أطباق الحلويات على الغطلاق والذي يجمع بين طبقين من ألذ وأشهى أطباق الحلويات الرمضانية الشعبية وتحضيره سهل وبسيط للغاية ولا يتطلب أي مجهور فتابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة بالتفصيل. الأرز باللبن بالكنافة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: الأرز باللبن بالكنافة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: مقادير الارز باللبن: كيلوان من الحليب السائل.

كوب إضافي من اللبن البارد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الكريم شاتني.

ملعقة كبيرة من القشطة البلدي.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب من الأرز المصري.

ملعقة صغيرة من من الفانيليا السائلة أو البودر. مقادير طبقة الكنافة:

كوب من السكر الأبيض.

كوب صغير من الماء

علبة من القشطة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

لفة من الكنافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الشربات الثقيل

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة البلدي

علبة من بسكوت اللوتس للتزيين. خطوات تحضير الأرز باللبن بالكنافة: قومي بغسل الأرز ثم انقعيه لمدة ساعة وبعدها صفيه من الماء. أحضري وعاء كبير الحجم وضعي به اللبن على نار متوسطة. أضيفي الأرز وقلبي واتركي الخليط حتى يغلي ثم قلبيه واتركيه يغلي مرة أخرى. أطفئي نار الموقت وغطي الوعاء واتركيه ليبرد لمدة ساعة. قومي بإشعال الموقد مرة أخرى حتى يغلي الخليط ثم أضيفي باقي المكونات. قلبي حتى يتماسك الأرز باللبن ثم اتركيه يبرد. حضري صوص الكراميل عن طريق إذابة السكر في الماء على النار. أضيفي القشطة والزبدة وقلبي ثم ارفعيه من على النار. حمصي الكنافة في الفرن ثم أضيفي إليها الشربات. ضعي في طبق التقديم طبقة من الارز باللبن ثم طبقة من الكنافة ثم طبقة من الأرز باللبن وأخيراً طبقة من الكراميل وبسكويت اللوتس وقدميه. خطوات تحضير الأرز باللبن بالكنافة: الوسوم

تتنوع أطباق الحلويات في رمضان وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر ولكن مهما اختلفت فالجميع يتفق إلى أن طبق الأرز باللبن بالكنافة هو من ألذ أطباق الحلويات على الغطلاق والذي يجمع بين طبقين من ألذ وأشهى أطباق الحلويات الرمضانية الشعبية وتحضيره سهل وبسيط للغاية ولا يتطلب أي مجهور فتابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة بالتفصيل. الأرز باللبن بالكنافة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: الأرز باللبن بالكنافة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: مقادير الارز باللبن: كيلوان من الحليب السائل.

كوب إضافي من اللبن البارد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الكريم شاتني.

ملعقة كبيرة من القشطة البلدي.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب من الأرز المصري.

ملعقة صغيرة من من الفانيليا السائلة أو البودر. مقادير طبقة الكنافة:

كوب من السكر الأبيض.

كوب صغير من الماء

علبة من القشطة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

لفة من الكنافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الشربات الثقيل

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة البلدي

علبة من بسكوت اللوتس للتزيين. خطوات تحضير الأرز باللبن بالكنافة: قومي بغسل الأرز ثم انقعيه لمدة ساعة وبعدها صفيه من الماء. أحضري وعاء كبير الحجم وضعي به اللبن على نار متوسطة. أضيفي الأرز وقلبي واتركي الخليط حتى يغلي ثم قلبيه واتركيه يغلي مرة أخرى. أطفئي نار الموقت وغطي الوعاء واتركيه ليبرد لمدة ساعة. قومي بإشعال الموقد مرة أخرى حتى يغلي الخليط ثم أضيفي باقي المكونات. قلبي حتى يتماسك الأرز باللبن ثم اتركيه يبرد. حضري صوص الكراميل عن طريق إذابة السكر في الماء على النار. أضيفي القشطة والزبدة وقلبي ثم ارفعيه من على النار. حمصي الكنافة في الفرن ثم أضيفي إليها الشربات. ضعي في طبق التقديم طبقة من الارز باللبن ثم طبقة من الكنافة ثم طبقة من الأرز باللبن وأخيراً طبقة من الكراميل وبسكويت اللوتس وقدميه. خطوات تحضير الأرز باللبن بالكنافة:

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