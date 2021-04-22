سوبيا الرحماني حضري بنفسك أشهى أطباق حلويات السيدة زينب

تشتهر منطقة السيدة زينب بأنها تضم أشهر كافيه في المكان وهو مقهى سوبيا الرحماني والذي يتميز بتحضير ألذ مشروبات السوبيا على الإطلاق حيث يحضرها بأشكال مختلفة ونكهات متنوعة تضيف إلى هذا المشروب الرمضاني طعم لا يقاوم، يمكنك أنت أيضاً تحضير هذا المشروب بالطريقة التي يحضرونها فتابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة بالتفصيل. سوبيا الرحماني المقادير اللازمة لتحضير المشروب: سوبيا الرحماني المقادير اللازمة لتحضير المشروب: تحتاجين إلى: نصف كوب من اللبن السائل.

نصف كيلو من الأرز المصري.

كوبان من الزبادي البلدي.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة من جوز هند المبشور.

سكر أبيض للتحلية.

رشة من مسحوق القرفة الناعمة. خطوات تحضير سوبيا الرحماني: قومي بغسل الأرز ثم انقعيه في كمية مناسبة من الماء حتى يغطيه. اتركي الأرز منقوع على النار لمدة ساعتين. قومي بتصفية الأرز بعد ذلك من الماء وضعيه في المصفاه حتى يتخلص من الماء الزائد. أحضري وعاء مناسب الحجم وقومي بتسوية الأارز فيه مع القليل من الزبدة أو الزيت. بعد أن ينضج الأرز تماماً ارفعيه من على النار ثم اتركيه يبرد. أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كل كمية الأرز. أضيفي اللبن إلى الأرز واخلط جيداً حتى يصبح ناعم. أضيفي الزبادي والسكر وجوز الهند واخلطي. أضيفي ملح الليمون واخلطي كل المكونات معاً حتى تتجانس. تحققي من السكر ويمكنك إضافة المزيد إذا أردت. وزعي الخليط على أطباق التقديم وزينيها برشة م القرفة في الأعلى. اضيفي جوز الهند أيضاً على الوجه. توضع الاطباق في الثلاجة حتى تبرد وتقدم باردة أو بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك أضافة المزيد من الإضافات لنكهة أكثر تميزاً كالزبيب والمكسرات. يمكنك أيضاً إضافة طبقة من صوص الشوكولاتة أو الكريمة أو حتى الكريم كراميل إلى الطبق. خطوات تحضير سوبيا الرحماني: الوسوم

تشتهر منطقة السيدة زينب بأنها تضم أشهر كافيه في المكان وهو مقهى سوبيا الرحماني والذي يتميز بتحضير ألذ مشروبات السوبيا على الإطلاق حيث يحضرها بأشكال مختلفة ونكهات متنوعة تضيف إلى هذا المشروب الرمضاني طعم لا يقاوم، يمكنك أنت أيضاً تحضير هذا المشروب بالطريقة التي يحضرونها فتابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة بالتفصيل. سوبيا الرحماني المقادير اللازمة لتحضير المشروب: سوبيا الرحماني المقادير اللازمة لتحضير المشروب: تحتاجين إلى: نصف كوب من اللبن السائل.

نصف كيلو من الأرز المصري.

كوبان من الزبادي البلدي.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة من جوز هند المبشور.

سكر أبيض للتحلية.

رشة من مسحوق القرفة الناعمة. خطوات تحضير سوبيا الرحماني: قومي بغسل الأرز ثم انقعيه في كمية مناسبة من الماء حتى يغطيه. اتركي الأرز منقوع على النار لمدة ساعتين. قومي بتصفية الأرز بعد ذلك من الماء وضعيه في المصفاه حتى يتخلص من الماء الزائد. أحضري وعاء مناسب الحجم وقومي بتسوية الأارز فيه مع القليل من الزبدة أو الزيت. بعد أن ينضج الأرز تماماً ارفعيه من على النار ثم اتركيه يبرد. أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كل كمية الأرز. أضيفي اللبن إلى الأرز واخلط جيداً حتى يصبح ناعم. أضيفي الزبادي والسكر وجوز الهند واخلطي. أضيفي ملح الليمون واخلطي كل المكونات معاً حتى تتجانس. تحققي من السكر ويمكنك إضافة المزيد إذا أردت. وزعي الخليط على أطباق التقديم وزينيها برشة م القرفة في الأعلى. اضيفي جوز الهند أيضاً على الوجه. توضع الاطباق في الثلاجة حتى تبرد وتقدم باردة أو بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك أضافة المزيد من الإضافات لنكهة أكثر تميزاً كالزبيب والمكسرات. يمكنك أيضاً إضافة طبقة من صوص الشوكولاتة أو الكريمة أو حتى الكريم كراميل إلى الطبق. خطوات تحضير سوبيا الرحماني:

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