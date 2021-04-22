سر تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند في المنزل بطريقة سهلة وسريعة

كرات البسبوسة بجوز الهند من الوصفات المميزة لمحبي البسبوسة، كما أنها سهلة التحضير بمكونات بسيطة، ويمكن تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد فهي من أطباق الحلويات الرائعة، بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية لوجود جوز الهند المعروف بفوائده الكثيرة. كرات البسبوسة بجوز الهند مع بداية شهر رمضان تبحث النساء عن طرق اعداد الحلويات الشرقية بطرق مختلفة ومميزة، لكي يتم تقديمها في هذا الشهر الفضيل الذي تكثر فيه التجمعات العائلية على مائدة الإفطار، ولا يوجد أفضل من تقديم كرات البسبوسة بجوز الهند. مكونات كرات البسبوسة بجوز الهند كوب ونصف من دقيق السميد.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوبين من جوز الهند.

ثلاثة ملعقة كبيرة من السمن.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

فانيلا.

كوب معياري من الزبادي أو حسب الاحتياج.

علبة قشطة. مكونات الشربات 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

فانيلا. طريقة تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند في وعاء عميق نضع دقيق السميد والدقيق الأبيض ونصف كوب من مقدار جوز الهند ويترك باقي الكمية لحين الاستخدام.

نخلط المكونات ثم نضيف السمن وتبث جيد مثل الطريقة المتبعة في تحضير البسبوسة.

وبعدها نخلط البيضة والفانيلا والسكر باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي.

ثم يتم إضافة الخليط إلى الدقيق وتوضع في صينية مدهونة سمن على درجة حرارة 180.

أثناء انتظار تسوية البسبوسة نقوم بإعداد الشربات.

نضع السكر والماء على النار ثم نضيف الليمون ويترك لمدة 10 دقائق وبعدها يتم وضع الفانيلا وتغلق النار.

بعد خروج البسبوسة من الفرن تسقى بالشربات الساخن وتترك حتى تبرد تماما.

بعد أن تكون البسبوسة أصبحت بارده نقوم بعجن البسبوسة بإضافة القشطة إليها ونقوم بتشكيلها على شكل كرات ثم تغمس في جوز الهند من جميع الجهات وتصبح جاهزة لتقديم. كرات البسبوسة بجوز الهندمكونات كرات البسبوسة بجوز الهندمكونات الشرباتطريقة تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند الوسوم

كرات البسبوسة بجوز الهند من الوصفات المميزة لمحبي البسبوسة، كما أنها سهلة التحضير بمكونات بسيطة، ويمكن تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد فهي من أطباق الحلويات الرائعة، بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية لوجود جوز الهند المعروف بفوائده الكثيرة. كرات البسبوسة بجوز الهند مع بداية شهر رمضان تبحث النساء عن طرق اعداد الحلويات الشرقية بطرق مختلفة ومميزة، لكي يتم تقديمها في هذا الشهر الفضيل الذي تكثر فيه التجمعات العائلية على مائدة الإفطار، ولا يوجد أفضل من تقديم كرات البسبوسة بجوز الهند. مكونات كرات البسبوسة بجوز الهند كوب ونصف من دقيق السميد.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوبين من جوز الهند.

ثلاثة ملعقة كبيرة من السمن.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

فانيلا.

كوب معياري من الزبادي أو حسب الاحتياج.

علبة قشطة. مكونات الشربات 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

فانيلا. طريقة تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند في وعاء عميق نضع دقيق السميد والدقيق الأبيض ونصف كوب من مقدار جوز الهند ويترك باقي الكمية لحين الاستخدام.

نخلط المكونات ثم نضيف السمن وتبث جيد مثل الطريقة المتبعة في تحضير البسبوسة.

وبعدها نخلط البيضة والفانيلا والسكر باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي.

ثم يتم إضافة الخليط إلى الدقيق وتوضع في صينية مدهونة سمن على درجة حرارة 180.

أثناء انتظار تسوية البسبوسة نقوم بإعداد الشربات.

نضع السكر والماء على النار ثم نضيف الليمون ويترك لمدة 10 دقائق وبعدها يتم وضع الفانيلا وتغلق النار.

بعد خروج البسبوسة من الفرن تسقى بالشربات الساخن وتترك حتى تبرد تماما.

بعد أن تكون البسبوسة أصبحت بارده نقوم بعجن البسبوسة بإضافة القشطة إليها ونقوم بتشكيلها على شكل كرات ثم تغمس في جوز الهند من جميع الجهات وتصبح جاهزة لتقديم. كرات البسبوسة بجوز الهندمكونات كرات البسبوسة بجوز الهندمكونات الشرباتطريقة تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند في المنزل بطريقة سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.