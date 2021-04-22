طريقة تحضير القطايف العصافيري في المنزل بطريقة سهلة بطعم مثل المحلات

تبحث العديد من النساء عن طريقة تحضير القطايف بطريقة سهلة في المنزل، حيث تعتبر القطايف واحدة من أبرز أنواع الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، ولهذا فهي تعد من أطباق الحلويات الرئيسية، ولهذا القطايف يرتبط وجودها بحلول شهر رمضان المبارك، والتي أصبحت من أهم عادات وتقاليد هذا الشعر التي تتبع خاصة في العزومات، وأصبحت البيوت المصرية تحضر هذه القطايف بصورة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، وأصبح الكثيرين يدخلون عجينة القطايف في وصفات الحادق أيضا، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد القطايف في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير القطايف العصافيري

تعد هذه المقادير سهلة وبسيطة وتوجد في كل بيت حيث أنها خالية من الاضافات الاخري التي تجعلها مكلفة في اعدادها، فتتكون هذه العجينة مما يلي:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض المنخول. أربع أكواب من المياه. 2 ملعقة كبيرة من الخميرة. 2 ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.