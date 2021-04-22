سر طريقة عمل الجلاش بالكاسترد بطعم حكاية بكل سهولة في المنزل

الجلاش بالكاسترد من الحلويات المحببة للجميع فهي حلوى خفيفة تمتاز بطعمها الجميل كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت كبير، الجلاش بالكاسترد من الحلويات اللذيذة المناسبة في العزائم وبالتأكيد سوف تنال إعجاب كل من يتذوقها ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة دون وقت كبير وفي السطور البسيطة التالية نعرض طريقة عمل الجلاش بالكاسترد بكل سهولة في المنزل. مكونات الجلاش بالكاسترد لفة من الجلاش الجاهز. 5 ملاعق كبيرة من السمن. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد. 2 كوب من الحليب. 3 ملاعق كبار من السكر الأبيض. مكونات قطر الجلاش بالكاسترد كوب من الماء. كوبان من السكر. عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير الجلاش بالكاسترد في البداية نقوم بتحضير الشربات فقومي بوضع الماء والسكر معًا في قدر على النار حتى يبدأ في الغليان اتركيه لعدة دقائق ليصل إلى قوام مناسب ثم ضعي عليه عصير الليمون واتركيه ليبرد.

في وعاء مناسب قومي بوضع الحليب الكاسترد والسكر معًا وتأكدي من ذوبان السكر وبودرة الكاسترد ثم ضعيه على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى يصبح قوامه ثقيل مثل الكريمة.

في صينية متوسطة يفضل أن تكون مستطيلة الشكل ضعي بها القليل من الزبدة.

قومي بوضع الفانيليا والبيكينج بودر على الزبدة الخاصة بالجلاش ثم ضعي ورقتين من الجلاش ثم القليل من الزبدة ثم ورقتين من الجلاش ثم زبدة واستمري بنفس الطريقة حتى تضعي نصف كمية الجلاش وضعي الكاسترد بكمية مناسبة وتجنبي وضعه على الأطراف.

ضعي باقي الجلاش فوق الكاسترد بنفس الطريقة السابقة.

ضعي الجلاش في الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يأخذ لون ذهبي.

قومي بوضع الشربات على الجلاش بكمية مناسبة ويمكنك تزينه باستخدام جوز الهند المبشور. مكونات قطر الجلاش بالكاسترد الوسوم

الجلاش بالكاسترد من الحلويات المحببة للجميع فهي حلوى خفيفة تمتاز بطعمها الجميل كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت كبير، الجلاش بالكاسترد من الحلويات اللذيذة المناسبة في العزائم وبالتأكيد سوف تنال إعجاب كل من يتذوقها ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة دون وقت كبير وفي السطور البسيطة التالية نعرض طريقة عمل الجلاش بالكاسترد بكل سهولة في المنزل. مكونات الجلاش بالكاسترد لفة من الجلاش الجاهز. 5 ملاعق كبيرة من السمن. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد. 2 كوب من الحليب. 3 ملاعق كبار من السكر الأبيض. مكونات قطر الجلاش بالكاسترد كوب من الماء. كوبان من السكر. عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير الجلاش بالكاسترد في البداية نقوم بتحضير الشربات فقومي بوضع الماء والسكر معًا في قدر على النار حتى يبدأ في الغليان اتركيه لعدة دقائق ليصل إلى قوام مناسب ثم ضعي عليه عصير الليمون واتركيه ليبرد.

في وعاء مناسب قومي بوضع الحليب الكاسترد والسكر معًا وتأكدي من ذوبان السكر وبودرة الكاسترد ثم ضعيه على نار متوسطة واستمري في التقليب حتى يصبح قوامه ثقيل مثل الكريمة.

في صينية متوسطة يفضل أن تكون مستطيلة الشكل ضعي بها القليل من الزبدة.

قومي بوضع الفانيليا والبيكينج بودر على الزبدة الخاصة بالجلاش ثم ضعي ورقتين من الجلاش ثم القليل من الزبدة ثم ورقتين من الجلاش ثم زبدة واستمري بنفس الطريقة حتى تضعي نصف كمية الجلاش وضعي الكاسترد بكمية مناسبة وتجنبي وضعه على الأطراف.

ضعي باقي الجلاش فوق الكاسترد بنفس الطريقة السابقة.

ضعي الجلاش في الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يأخذ لون ذهبي.

قومي بوضع الشربات على الجلاش بكمية مناسبة ويمكنك تزينه باستخدام جوز الهند المبشور. مكونات قطر الجلاش بالكاسترد

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