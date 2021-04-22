سر نجاح عجينة الحواوشي وطريقة تنفيذها منزليًا بأقل تكلفة

يعد الحواوشي من الوصفات التي يتم عملها بشكل كبير في الوطن العربي وخاصةً في مصر، ويمكن أن يستخدم كوجبة أساسية ويمكن أن يتم عملة كطبق جانبي يتماشى مع الكثير من الأطباق الرئيسية والشوربات والسلطات بجميع أنواعها، يحتوي الحواوشي على قيم غذائية عديدة تفيد في بناء الجسم وتزيد من طاقته وذلك بسبب احتوائه على اللحم، يمكن أن يتم تحضير الحواوشي بعدة طرق.

سر نجاح عجينة الحواوشي

يمكن أن يتم تحضير الحواوشي عن طريق عمل العجينة نفسها أو عن طريق حشو تلك الأرغفة باللحم، ويعد الحواوشي من الأطباق سريعة التحضير والتي لا تحتاج إلى جهد كبير عند التحضير، ويمكن بسهولة أن يتم تحضير مكونات عجينة الحواوشي عن طريق توافر المكونات التالية:

مقدار أربعة أكواب طحين.

مقدار ملعقة ونصف سكر ناعم.

ربع كوب من السمن البلدي.

مقدار ملعقة صغيرة ونصف خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

مقدار مناسب من الماء الدافئ.

مقدار نصف كيلو لحم يكون مفروم.

بصلتين كبيرتين.

أربعة ثمرات فلفل رومي، ثمرة فلفل أخضر.

مقدار ملعقة ونصف سمن بلدي.

مقدار بسيط من الملح.

مقدار ربع ملعقة هيل يكون مطحون.

ملعقة صغيرة توابل مشكلة و ملعقة صغيرة فلفل أسود.

يتم إضافة الخميرة مع السكر في إناء، وتترك لكي تتفاعل. يوضع الطحين مع السمن والخميرة والماء في إناء. يتم خلط جميع المكونات بشكل جيد ولمدة خمسة دقائق حتى تصبح مثل العجينة المتماسكة. يتم تغطية العجينة بكيس من النايلون في مكان دافئ. نقوم برش سطح رخامي بكمية من الزيت و وتقطع العجين الى كريات صغيرة ثم نقوم بتغطية تلك الكريات بقطعة قماش تكون نظيفة ثم تترك لكي ترتاح وتكون سهلة الفرد، وهكذا تصبح وصفة عجينة الحواوشي جاهزة.

مكونات حشو عجينة الحواوشيطريقة تنفيذ وصفة عجينة الحواوشي