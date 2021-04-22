طريقة عمل الدجاج التركي في الفرن بطريقة بسيطة وسريعة في نفس الوقت

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يعد الدجاج التركي في الفرن من الأكلات الشهية التى يعشقها الجميع، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهناك وصفات كثيرة لعمل الدجاج في الفرن ولكن هناك اختلافات بسيطة بينهم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدجاج التركي في الفرن في المنزل.مقادير عمل الدجاج التركي في الفرن
يحتوي الدجاج التركي في الفرن على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي
- ٨ قطع من الدجاج الطازج.
- حبة من البصل.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ٣ فصوص من الثوم.
- ملعقة من الزنجبيل.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- عود من القرفة.
- ليمون.
- ٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ٢ علبة من الزبادي.
- بقدونس مفروم.
- كزبرة مفرومة.
- ٢ كوب مرقة دجاج.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الدجاج التركي في الفرن هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي
- نحضر طاسة كبيرة ونضع بها زيت الزيتون ونشعل عليه النار بعد ذلك نقوم بوضع البصل المقطع ونقلبه قليلاً ثم نضع الثوم ونسكبه في طبق.
- بعد ذلك نقوم بخلط الزنجبيل والكمون والملح والفلفل الأسود ونقوم بتتبيل الدجاج.
- ثم نقوم بتحمير الدجاج في المقلاة إلى أن يأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نضيف ها إلى طبق البصل.
- بعد ذلك نضيف عليها القرفة وقشر نصف ليمونة والزيتون وعصير الليمون والمرقة.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نغطيه وندخله الفرن ونتركه لمدة ساعة كاملة.
- بعد ذلك نخرجه ونضعه بطبق التقديم بجانب البقدونس والكزبرة وبالهنا والشفاء.
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يعد الدجاج التركي في الفرن من الأكلات الشهية التى يعشقها الجميع، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهناك وصفات كثيرة لعمل الدجاج في الفرن ولكن هناك اختلافات بسيطة بينهم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدجاج التركي في الفرن في المنزل.مقادير عمل الدجاج التركي في الفرن
يحتوي الدجاج التركي في الفرن على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي
- ٨ قطع من الدجاج الطازج.
- حبة من البصل.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ٣ فصوص من الثوم.
- ملعقة من الزنجبيل.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- عود من القرفة.
- ليمون.
- ٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ٢ علبة من الزبادي.
- بقدونس مفروم.
- كزبرة مفرومة.
- ٢ كوب مرقة دجاج.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الدجاج التركي في الفرن هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي
- نحضر طاسة كبيرة ونضع بها زيت الزيتون ونشعل عليه النار بعد ذلك نقوم بوضع البصل المقطع ونقلبه قليلاً ثم نضع الثوم ونسكبه في طبق.
- بعد ذلك نقوم بخلط الزنجبيل والكمون والملح والفلفل الأسود ونقوم بتتبيل الدجاج.
- ثم نقوم بتحمير الدجاج في المقلاة إلى أن يأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نضيف ها إلى طبق البصل.
- بعد ذلك نضيف عليها القرفة وقشر نصف ليمونة والزيتون وعصير الليمون والمرقة.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نغطيه وندخله الفرن ونتركه لمدة ساعة كاملة.
- بعد ذلك نخرجه ونضعه بطبق التقديم بجانب البقدونس والكزبرة وبالهنا والشفاء.
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