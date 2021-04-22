طريقة عمل الدجاج التركي في الفرن بطريقة بسيطة وسريعة في نفس الوقت

يعد الدجاج التركي في الفرن من الأكلات الشهية التى يعشقها الجميع، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهناك وصفات كثيرة لعمل الدجاج في الفرن ولكن هناك اختلافات بسيطة بينهم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدجاج التركي في الفرن في المنزل.

مقادير عمل الدجاج التركي في الفرن

يحتوي الدجاج التركي في الفرن على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي

٨ قطع من الدجاج الطازج.

حبة من البصل.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٣ فصوص من الثوم.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

عود من القرفة.

ليمون.

٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.

٢ علبة من الزبادي.

بقدونس مفروم.

كزبرة مفرومة.

٢ كوب مرقة دجاج.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الدجاج التركي في الفرن هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي