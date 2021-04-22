تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي خلطة لذيذة وشهية وطريقة التحضير بالخطوات

تعد تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي من أحد الطرق الشهية التي يمكن تناولها عدة مرات في الأسبوع دون ملل، وهي من الوصفات الغير تقليدية اللذيذة التي يمكن تطبيقها على الفراخ واللحمة لشويها ويمكن أدخلها الفرن أيضًا، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة تتبيله الفراج بالعسل الأسود للشوي. طريقة عمل تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي دجاجة (بمقدار واحدة كاملة).

بصل مفروم (بمقدار قطعتين)

خل (بمقدار2 ملعقة كبيرة)

فلفل أسود (بمقدار ملعقة صغيرة)

فلفل أبيض بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)

ملح (حسب الرغبة)

زعتر (بمقدار 2 ملعقة صغيرة)

عسل أسود (بمقدار 2ملعقة كبيرة)

قرفة (بمقدار ملعقة صغيرة)

جوزة الطيب (بمقدار ملعقة صغيرة)

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة) طريقة تحضير تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي نقوم بإحضار وعاء كبير ونضعه به الخل والزعتر وجوزة الطيب والملح والفلفل والعسل الأسود والفانيليا والقرفة، ثم نقلب جميع المكونات جيدًا.

نقوم بتقطيع الدجاجة وغسلها جيدًا في ماء وخل ودقيق وليمون

نقوم بوضع الخليط على الدجاجة بعد نقعها ونقلبه جيدًا لتتبل بالكامل.

نتركها في التتبيله لمدة لا تقل عن 3 ساعات وللحصول على أفضل النتائج نقوم بتركها في التتبيله لمدة ليلة كاملة.

نحضر الشواية ونقوم بتسخينها جيدًا، ثم نضع قطع الدجاج عليها مع تقليبها حتى تنضج.

بعد ذلك نحضر طبق للتقديم وتصبح الفراخ المشوية جاهزة للتقديم.

يمكن استخدام تلك الطريقة مع تبديل الشواء بدخول الدجاج الفرن وذلك من خلال عدة خطوات:

نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزيت ثم نضح قطع الدجاج المتبلة داخلها

نقوم بإدخال الدجاج إلى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نترج الدجاج بالفرن حتى ينضج ثم نشغل شواية الفرن عليها للحصول على اللون الذهبي الجميل.

وبذلك تصبح الفراج بتتبيله العسل الأسود في الفرن جاهزة للتقديم. طريقة تحضير تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي الوسوم

تعد تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي من أحد الطرق الشهية التي يمكن تناولها عدة مرات في الأسبوع دون ملل، وهي من الوصفات الغير تقليدية اللذيذة التي يمكن تطبيقها على الفراخ واللحمة لشويها ويمكن أدخلها الفرن أيضًا، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة تتبيله الفراج بالعسل الأسود للشوي. طريقة عمل تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي دجاجة (بمقدار واحدة كاملة).

بصل مفروم (بمقدار قطعتين)

خل (بمقدار2 ملعقة كبيرة)

فلفل أسود (بمقدار ملعقة صغيرة)

فلفل أبيض بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)

ملح (حسب الرغبة)

زعتر (بمقدار 2 ملعقة صغيرة)

عسل أسود (بمقدار 2ملعقة كبيرة)

قرفة (بمقدار ملعقة صغيرة)

جوزة الطيب (بمقدار ملعقة صغيرة)

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة) طريقة تحضير تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي نقوم بإحضار وعاء كبير ونضعه به الخل والزعتر وجوزة الطيب والملح والفلفل والعسل الأسود والفانيليا والقرفة، ثم نقلب جميع المكونات جيدًا.

نقوم بتقطيع الدجاجة وغسلها جيدًا في ماء وخل ودقيق وليمون

نقوم بوضع الخليط على الدجاجة بعد نقعها ونقلبه جيدًا لتتبل بالكامل.

نتركها في التتبيله لمدة لا تقل عن 3 ساعات وللحصول على أفضل النتائج نقوم بتركها في التتبيله لمدة ليلة كاملة.

نحضر الشواية ونقوم بتسخينها جيدًا، ثم نضع قطع الدجاج عليها مع تقليبها حتى تنضج.

بعد ذلك نحضر طبق للتقديم وتصبح الفراخ المشوية جاهزة للتقديم.

يمكن استخدام تلك الطريقة مع تبديل الشواء بدخول الدجاج الفرن وذلك من خلال عدة خطوات:

نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزيت ثم نضح قطع الدجاج المتبلة داخلها

نقوم بإدخال الدجاج إلى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نترج الدجاج بالفرن حتى ينضج ثم نشغل شواية الفرن عليها للحصول على اللون الذهبي الجميل.

وبذلك تصبح الفراج بتتبيله العسل الأسود في الفرن جاهزة للتقديم. طريقة تحضير تتبيله الفراخ بالعسل الأسود للشوي

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