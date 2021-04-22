حضري كفتة الأرز المصرية المشطشطة بطريقة مختلفة وأنسي أنها تفك منك والطعم والريحة روعة، كفتة الأرز تعتبر من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فتتسم بمذاق جيد فكل أم ترغب في تحضير كافة المأكولات في منزلها وإدخال كل ما هو جديد إلى مطبخها ومن المأكولات المنتشرة في الآونة الأخيرة كفتة الأرز فتدخل اللحمة في تحضير الكثير من المأكولات المختلفة التي منها كفتة الأرز، وتعتبر مكونات عمل كفتة الأرز سهلة وبسيطة ومكوناتها متوافرة في المنزل، وتعتمد مكوناتها على اللحم المفروم والشبت والبقدونس والأرز المطحون، لذلك إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المقادير: كيلو من اللحم المفروم.

كيلو أرز.

خمسة فصوص من الثوم.

حزمتان من الخضار مشكل من الشبت والبقدونس والكسبرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلتان حجمهم متوسط. طريقة تحضير عجينة كفتة الأرز طريقة تحضير عجينة كفتة الأرز كما ذكرنا إليكم أن الكفتة من المأكولات المفضلة عند الكثيرين وأهم ما تتسم طريقة تحضير الكفتة بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت في التحضير وإليكم في السطور الأتية خطوات تحضير عجينة كفتة الأرز: القيام بغسل الأرز بشكل جيد وبعد ذلك يتم تركه في مصفاة واسعة لحين أن تصفى المياه بشكل نهائي.

يتم إحضار كلاً من البصل والثوم ويتم غسلهم جيداً مع بعضهم البعض، وخلط التوابل والملح سوياً.

القيام بغسل الخضار بشكل جيد وبعد ذلك يتم تقطيع سيقانه، تنظيف اللحم جيداً وإزالة الدهون منه.

ثم القيام بفرم المكونات سواء بإرسالها إلى الجزار أو في المنزل.

في حين شراء اللحم يتم طلب من الجزار بأن يقوم بفرمها بشكل ناعم للغاية، بعد أن يجف الأرز جيداً يتم فرمه في الكبة.

القيام بفرم الخضار والثوم والبصل والتوابل جيداً مع بعضهم البعض جيداً.

يتم خلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض جيداً في الكبة ويتم تقسيمها على مرتين لحين أن تتمكن الكبة من خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.

بعد ذلك يتم تشكيل العجينة تبعاً للشكل المرغوب سواء كانت على شكل أصابع أو كرات.

بعد ما يتم الانتهاء من الكمية يتم تحمير الكفتة في مقلاة بها زيت وتركها على النار لحين أن تنضج بشكل نهائي. طريقة عمل صلصة كفتة الأرز طريقة عمل صلصة كفتة الأرز المكونات 2 كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير صلصة كفتة الأرز يتم وضع إناء على النار ويتم وضع القليل من الزيت وتشويح الثوم والبصلة المفرومة ويتم التقليب جيداً. ثم يتم إضافة عصير الطماطم ومعجون الطماطم ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات. وتترك الصلصلة حتى تغلي وتتسبك يتم إضافة الكفتة، ويتم تغطية الإناء وتترك الكفتة لحين أن تنضج. خطوات تحضير صلصة كفتة الأرز وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل كفتة الأرز المصرية في المنزل وخطوات تحضيرها ومكونات عمل صلصلة كفتة الأرز. الوسوم

حضري كفتة الأرز المصرية المشطشطة بطريقة مختلفة وأنسي أنها تفك منك والطعم والريحة روعة، كفتة الأرز تعتبر من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فتتسم بمذاق جيد فكل أم ترغب في تحضير كافة المأكولات في منزلها وإدخال كل ما هو جديد إلى مطبخها ومن المأكولات المنتشرة في الآونة الأخيرة كفتة الأرز فتدخل اللحمة في تحضير الكثير من المأكولات المختلفة التي منها كفتة الأرز، وتعتبر مكونات عمل كفتة الأرز سهلة وبسيطة ومكوناتها متوافرة في المنزل، وتعتمد مكوناتها على اللحم المفروم والشبت والبقدونس والأرز المطحون، لذلك إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المقادير: كيلو من اللحم المفروم.

كيلو أرز.

خمسة فصوص من الثوم.

حزمتان من الخضار مشكل من الشبت والبقدونس والكسبرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلتان حجمهم متوسط. طريقة تحضير عجينة كفتة الأرز طريقة تحضير عجينة كفتة الأرز كما ذكرنا إليكم أن الكفتة من المأكولات المفضلة عند الكثيرين وأهم ما تتسم طريقة تحضير الكفتة بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت في التحضير وإليكم في السطور الأتية خطوات تحضير عجينة كفتة الأرز: القيام بغسل الأرز بشكل جيد وبعد ذلك يتم تركه في مصفاة واسعة لحين أن تصفى المياه بشكل نهائي.

يتم إحضار كلاً من البصل والثوم ويتم غسلهم جيداً مع بعضهم البعض، وخلط التوابل والملح سوياً.

القيام بغسل الخضار بشكل جيد وبعد ذلك يتم تقطيع سيقانه، تنظيف اللحم جيداً وإزالة الدهون منه.

ثم القيام بفرم المكونات سواء بإرسالها إلى الجزار أو في المنزل.

في حين شراء اللحم يتم طلب من الجزار بأن يقوم بفرمها بشكل ناعم للغاية، بعد أن يجف الأرز جيداً يتم فرمه في الكبة.

القيام بفرم الخضار والثوم والبصل والتوابل جيداً مع بعضهم البعض جيداً.

يتم خلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض جيداً في الكبة ويتم تقسيمها على مرتين لحين أن تتمكن الكبة من خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.

بعد ذلك يتم تشكيل العجينة تبعاً للشكل المرغوب سواء كانت على شكل أصابع أو كرات.

بعد ما يتم الانتهاء من الكمية يتم تحمير الكفتة في مقلاة بها زيت وتركها على النار لحين أن تنضج بشكل نهائي. طريقة عمل صلصة كفتة الأرز طريقة عمل صلصة كفتة الأرز المكونات 2 كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير صلصة كفتة الأرز يتم وضع إناء على النار ويتم وضع القليل من الزيت وتشويح الثوم والبصلة المفرومة ويتم التقليب جيداً. ثم يتم إضافة عصير الطماطم ومعجون الطماطم ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات. وتترك الصلصلة حتى تغلي وتتسبك يتم إضافة الكفتة، ويتم تغطية الإناء وتترك الكفتة لحين أن تنضج. خطوات تحضير صلصة كفتة الأرز وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل كفتة الأرز المصرية في المنزل وخطوات تحضيرها ومكونات عمل صلصلة كفتة الأرز.

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