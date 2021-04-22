طريقة عمل صوابع زينب بأنجح عجينة ممكن تجربوها وأحلى من الجاهزة

صوابع زينب ، أحد أشهر الحلويات الشرقية والشعبية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث أهم ما يميز هذه الحلوى مذاقها المميز الذي لا يوصف، وشكلها الفريد والخرافة. وتعد من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، حيث تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. كما أنها من الحلويات التي يتميز بها شهر رمضان الكريم فلا تخلو من مائدة، و لقمة القاضي، وقطايف بالقشطة أيضا، حيث يقبل الكثير على شرائهم من المحلات وقد تكلف أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل صوابع زينب ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، وبأقل تكلفة. وتعد هذه الحلوى من أسهل الحلويات التي يتم صنعها فلا تتطلب وقت ولا مجهود. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير صوابع زينب لكي تحضرها لأفراد أسرتها لإسعادهم، وبدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها ونظافتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات صوابع زينب وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة.

مكونات صوابع زينب

تتكون صوابع زينب من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب دقيق.

نصف كوب سميد ناعم.

2 ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة كبيرة خميرة جافة.

رشة فانيليا.

نصف كوب ماء دافئ.

3 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة.

مقادير الشربات

3 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

رشة فانيليا أو أي نكهة تفضلونها.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير صوابع زينب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء ونضيف إليه الماء الدافئ والخميرة الجافة ونقلبهم جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والسميد والسكر والفانيليا والزيت والسمنة ونخلطهم جيدا بالعجانة أو باليد حتى تكون العجينة مثل الفتات.

نضيف خليط الخميرة الجافة والماء الدافئ على العجينة ونضربهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نكور العجينة ونضعها في وعاء، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة خمس دقائق.

نقطع العجينة إلى كور متساوية الحجم، ثم نشكلها أصابع ونقوم بفردها على مصفاة أو مبشرة لتأخذ شكلها المميز.

أثناء العمل نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.

عندما يسخن الزيت نقوم بقلي الأصابع ونقلبهم باستمرار حتى تكتسب لونا ذهبيا.

نرفع أصابع زينب من الزيت ونضعهم في الشربات البارد مباشرة مع تقليبهم وتركهم حتى تتشرب الشربات.

نصفي صوابع زينب من الشربات، وتقدم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على النار ونضيف إليها السكر والماء والفانيليا ونترك الخليط يغلي على النار لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز.