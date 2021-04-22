سر نجاح الهريسة في البيت بطريقة أحلى من المحلات

الهريسة من أنواع الحلويات التي يفضل تناولها كثير من الأفراد وخاصةً الأطفال، ويمكن تشيل الهريسة لعدة أنواع مختلفة، كما يختلف طرق تحضيرها، كما تستخدم في جميع أنحاء العالم العربي، ومن المؤكد أنها تختلف أيضًا في مسمياتها من بلد لآخر، وتعتبر الهريسة من أسهل أنواع الحلويات الغير مكلفة، وسريعة التحضير، وسنقوم لكم أسهل الوصفات في تحضير الهريسة

سر نجاح الهريسة

نقدم لكم من خلال هذه المقالة مقادير الهريسة، تتكون الهريسة من بعض المكونات البسيطة ومنها:

نصف كيلو سميد بسبوسة ناعم.

ثلاثة أرباع كوب دقيق أبيض فاخر.

كوب ونصف من جوز الهند.

½ كوب سمنة أو زبدة.

كوب لبن كامل الدسم (حسب تماسك العجينة).

¼ كوب عسل جلوكوز.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير ليمون.

رشة فانيليا.

ملعقة زبدة.

في وعاء عميق نضع سميد البسبوسة ثم نضيف عليهم الدقيق الأبيض ونخلطهم جيد، ثم نضع جوز الهند على الخليط وتقبلهم جيد.

نضيف السمنة السائلة إلى الخليط ونقوم ببث أو فرك البسبوسة، وذلك حتى نتأكد السميد امتص السمنة، ونتركها ثواني حتى نتأكد أن السمنة غلفت السميد بشكل كامل.

في وعاء اخر نقوم بتدفئة اللبن، ولكن مع إضافة عسل الجلوكوز، ثم نضيفهم إلى الخليط وندَبدأ بلف السميد حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية.

نحضر صينية وندهنها بالسنه وعليها رشة من السميد ونبدأ بوضع العجينة في الصينية ونقوم بفرده، ونضع على الوجه مكسرات مثل ( السوداني، جوز الهند، الزبيب، عين الجمل وما شبه ذلك).

نقوم بتسخين الفرن وتكون درجة الحرارة 270 درجة مئوية، وتدخل الصينية داخل الفرن حتى أن يصبح الوجه مائل للون الذهبي بالتالي تكون الهريسة جاهزة للتقديم .

في حين خروج صينية الهريسة من الفرن لابد أن يكون الشربات جاهز وساخن، حتى تتم الوصفة بنجاح.

نضع في وعاء على درجة حرارة متوسطة السكر والليمون والماء حتى تمام الغليان وننتظر ربع ساعة، ثم بعد ذلك نضيف الفانيليا والزبدة عند نزعها من على النار.

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