تتبيلة اللحمة المشوية بالطريقة المغربية طرية وطعمها خطير احلي من المطاعم

تتبيلة اللحمة المشوية بالطريقة المغربية من أكثر الأطباق المتميزة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بجميع أنواعها وأشكالها، حيث أنها تعتبر من الأكلات المليئة بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم بشكل عام، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج لمكونات معقدة، إلى جانب أنها من أهم الأطباق الشهية واللذيذة التي يحب تناولها الكبار والصغار، ونلاحظ دائماً أن العائلات يخرجون من المنزل من أجل تناول اللحم المشوي بالتتبيلة الخطيرة، ولكن هذا أمر غير مستحب وبالأخص بهذه الأيام مع انتشار فيرس كورونا المستجد ونحن سوف نوفر عليكم كل ذلك أصبح الآن بإمكانك القيام بتحضير تتبيلة اللحمة المشوية بالمنزل بطعم رائع.

سوف نأتي لكم اليوم بالكثير من الطرق تمكنك من القيام تتبيلة اللحمة المشوية قبل القيام بعملية الشواء:

كيلو من اللحم المكعبات.

ملح.

فلفل أسود.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من البهارات.

ثوم مهروس.