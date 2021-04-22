تتبيلة اللحمة المشوية بالطريقة المغربية طرية وطعمها خطير احلي من المطاعم

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تتبيلة اللحمة المشوية بالطريقة المغربية من أكثر الأطباق المتميزة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بجميع أنواعها وأشكالها، حيث أنها تعتبر من الأكلات المليئة بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم بشكل عام، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج لمكونات معقدة، إلى جانب أنها من أهم الأطباق الشهية واللذيذة التي يحب تناولها الكبار والصغار، ونلاحظ دائماً أن العائلات يخرجون من المنزل من أجل تناول اللحم المشوي بالتتبيلة الخطيرة، ولكن هذا أمر غير مستحب وبالأخص بهذه الأيام مع انتشار فيرس كورونا المستجد ونحن سوف نوفر عليكم كل ذلك أصبح الآن بإمكانك القيام بتحضير تتبيلة اللحمة المشوية بالمنزل بطعم رائع.تتبيلة اللحمة المشوية بالطريقة المغربية
سوف نأتي لكم اليوم بالكثير من الطرق تمكنك من القيام تتبيلة اللحمة المشوية قبل القيام بعملية الشواء:المكونات:
- كيلو من اللحم المكعبات.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بصلة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقة من البهارات.
- ثوم مهروس.
- في البداية نقوم بغسل اللحم بشكل جيد وتصفى من الماء بشكل جيد.
- من ثم توضع بإناء عميق ويضاف له الثوم المهروس والبصل المفروم وتفرك المكونات معاً بطريقة جيدة حتى تمتص اللحم الثوم والبصل.
- نقوم برش الملح والفلفل الأسود والبهارات وتفرك قطع اللحم معاً حتى تتشرب اللحم التتبيلة.
- نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون والخل وتقلب المكونات جيداً وتوضع على اللحم وتخلط من جديد بشكل جيد حتى التأكد من أن التتبيلة وصلت لكافة الجهات.
- نقوم بتغطية اللحم بورق النايلون ونضعه بالثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات أو تترك طوال الليل.
- في الصباح نقوم بوضع قطع اللحم على أسياخ الشواء وهكذا يكون اللحم جاهز للشوي على الفحم أو بالفرن.
- حتى تمام النضج ويتم تقديم اللحم ساخن مع المقبلات والسلطات المتنوعة وبألف هنا وشفا.
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تتبيلة اللحمة المشوية بالطريقة المغربية من أكثر الأطباق المتميزة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بجميع أنواعها وأشكالها، حيث أنها تعتبر من الأكلات المليئة بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم بشكل عام، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج لمكونات معقدة، إلى جانب أنها من أهم الأطباق الشهية واللذيذة التي يحب تناولها الكبار والصغار، ونلاحظ دائماً أن العائلات يخرجون من المنزل من أجل تناول اللحم المشوي بالتتبيلة الخطيرة، ولكن هذا أمر غير مستحب وبالأخص بهذه الأيام مع انتشار فيرس كورونا المستجد ونحن سوف نوفر عليكم كل ذلك أصبح الآن بإمكانك القيام بتحضير تتبيلة اللحمة المشوية بالمنزل بطعم رائع.تتبيلة اللحمة المشوية بالطريقة المغربية
سوف نأتي لكم اليوم بالكثير من الطرق تمكنك من القيام تتبيلة اللحمة المشوية قبل القيام بعملية الشواء:المكونات:
- كيلو من اللحم المكعبات.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بصلة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقة من البهارات.
- ثوم مهروس.
- في البداية نقوم بغسل اللحم بشكل جيد وتصفى من الماء بشكل جيد.
- من ثم توضع بإناء عميق ويضاف له الثوم المهروس والبصل المفروم وتفرك المكونات معاً بطريقة جيدة حتى تمتص اللحم الثوم والبصل.
- نقوم برش الملح والفلفل الأسود والبهارات وتفرك قطع اللحم معاً حتى تتشرب اللحم التتبيلة.
- نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون والخل وتقلب المكونات جيداً وتوضع على اللحم وتخلط من جديد بشكل جيد حتى التأكد من أن التتبيلة وصلت لكافة الجهات.
- نقوم بتغطية اللحم بورق النايلون ونضعه بالثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات أو تترك طوال الليل.
- في الصباح نقوم بوضع قطع اللحم على أسياخ الشواء وهكذا يكون اللحم جاهز للشوي على الفحم أو بالفرن.
- حتى تمام النضج ويتم تقديم اللحم ساخن مع المقبلات والسلطات المتنوعة وبألف هنا وشفا.
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