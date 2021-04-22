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كريم البقدونس والنشا السحري ، من الكريمات الطبيعية التي تحمل العديد من العناصر المهمة لصحة البشرة، وهو من الكريمات القوية التي تلعب دور كبير في حماية البشرة من جميع المشاكل التي توجها، وله القدرة على إزالة التجاعيد بشكل كبير، وتخلص من البثور والحبوب التي تواجه الكثير من النساء، وتسبب لهم الإزعاج عند وضع المساحيق والكريمات، فهو يجعل البشرة صافية وناعمة وخالية من العيوب، وهو أمن تماماً على البشرة لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة، وهو من أفضل الكريمات التي تبع في الأسواق ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة ومكوناته بسيطة وتوجد في كل منزل، ولا يستغرق وقت طويل في صنعه، فلكل سيدة تبحث عن كريم لتعيد نضارة بشرتها تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا السحري لبشرة بيضاء وخالية من التجاعيد بخطوات بسيطة.
مكونات كريم البقدونس والنشا السحري
يتكون الكريم من عدة مكونات سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- 2 كوب من البقدونس المفروم.
- 4 كبسولات من فيتامين E.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من كريم إيفا المرطب.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا السحري لبشرة بيضاء وخالية من التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل:-
- نحضر الكبة الكهربائية ونضع جميع المكونات ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.
- نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ثم نضيف عليها كبسولات الفيتامين Eونقلبهم جيداً مع بعض.
- نحتفظ بالكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك الكريم ويسهل توزيعه على الوجه.
- نقوم بغسل الوجه بالماء ثم نقوم بوضع الكريم بالتساوي ونتركه لمدة ساعة حتى يجف تماماً.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد سوف تلاحظين أن وجهك أبيض ناصع ومنتعش.
- نكرر وضع الكريم على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نعيد للبشرة شبابها ونحصل على نتائج مضمونة.
فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة
يحتوي الكريم على عدة فوائد مهمة للبشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يساعد البقدونس على التخلص من الرؤوس السوداء التي تشوه مظهر الوجه.
- يمنح البشرة التغذية الكاملة ويعيد لها حيويتها ويجعلها صافية وخالية من العيوب.
- يوحد لون البشرة ويزيل البقع الداكنة التي تظهر على الوجه نتيجة لتقدم العمر أذا وضعه مع كوب من الزبادي.
- يعمل على امتصاص الدهون المتراكمة على الوجه ويجدد الخلايا الميتة.
- يحتوي على مادة الكولاجين التي تساعد إزالة الدهون والجلد الميت وأثار الحبوب والندبات.
- يدخل في العديد من الوصفات التجميلية التي تخص البشرة والشعر.
- يعالج العديد من الأمراض التي تخص الجهاز الهضمي.
- يساعد على تفتيح المناطق الداكنة مثل الإبط والعانة ومنطقة الكوع.
- يعمل على امتصاص الدهون المتراكمة في منطقة البطن.
- يساعد على شد الترهلات التي تظهر نتيجة الحمل وتكون مزعجة لكثير من النساء.
الوسوم
كريم البقدونس والنشا السحري ، من الكريمات الطبيعية التي تحمل العديد من العناصر المهمة لصحة البشرة، وهو من الكريمات القوية التي تلعب دور كبير في حماية البشرة من جميع المشاكل التي توجها، وله القدرة على إزالة التجاعيد بشكل كبير، وتخلص من البثور والحبوب التي تواجه الكثير من النساء، وتسبب لهم الإزعاج عند وضع المساحيق والكريمات، فهو يجعل البشرة صافية وناعمة وخالية من العيوب، وهو أمن تماماً على البشرة لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة، وهو من أفضل الكريمات التي تبع في الأسواق ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة ومكوناته بسيطة وتوجد في كل منزل، ولا يستغرق وقت طويل في صنعه، فلكل سيدة تبحث عن كريم لتعيد نضارة بشرتها تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا السحري لبشرة بيضاء وخالية من التجاعيد بخطوات بسيطة.
مكونات كريم البقدونس والنشا السحري
يتكون الكريم من عدة مكونات سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- 2 كوب من البقدونس المفروم.
- 4 كبسولات من فيتامين E.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من كريم إيفا المرطب.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا السحري لبشرة بيضاء وخالية من التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل:-
- نحضر الكبة الكهربائية ونضع جميع المكونات ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.
- نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ثم نضيف عليها كبسولات الفيتامين Eونقلبهم جيداً مع بعض.
- نحتفظ بالكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك الكريم ويسهل توزيعه على الوجه.
- نقوم بغسل الوجه بالماء ثم نقوم بوضع الكريم بالتساوي ونتركه لمدة ساعة حتى يجف تماماً.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد سوف تلاحظين أن وجهك أبيض ناصع ومنتعش.
- نكرر وضع الكريم على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نعيد للبشرة شبابها ونحصل على نتائج مضمونة.
فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة
يحتوي الكريم على عدة فوائد مهمة للبشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يساعد البقدونس على التخلص من الرؤوس السوداء التي تشوه مظهر الوجه.
- يمنح البشرة التغذية الكاملة ويعيد لها حيويتها ويجعلها صافية وخالية من العيوب.
- يوحد لون البشرة ويزيل البقع الداكنة التي تظهر على الوجه نتيجة لتقدم العمر أذا وضعه مع كوب من الزبادي.
- يعمل على امتصاص الدهون المتراكمة على الوجه ويجدد الخلايا الميتة.
- يحتوي على مادة الكولاجين التي تساعد إزالة الدهون والجلد الميت وأثار الحبوب والندبات.
- يدخل في العديد من الوصفات التجميلية التي تخص البشرة والشعر.
- يعالج العديد من الأمراض التي تخص الجهاز الهضمي.
- يساعد على تفتيح المناطق الداكنة مثل الإبط والعانة ومنطقة الكوع.
- يعمل على امتصاص الدهون المتراكمة في منطقة البطن.
- يساعد على شد الترهلات التي تظهر نتيجة الحمل وتكون مزعجة لكثير من النساء.
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