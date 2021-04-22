طريقة عمل الكليجة السعودي بطريقة سريعة ومذاق رائع في المنزل

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تعد الكليجة السعودي من الحلويات الشهية المعروفة في السعودية وهى من الحلويات الشعبية التى كانت تشتهر بها منطقة القصيم، ايضاً يوجد بها كثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويمكن تشكيلها بأشكال مختلفة، وكانت تقدم قديما في منازل الأغنياء، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسريعة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضا لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكليجة السعودي في المنزل.مقادير عمل الكليجة السعودي
تحتوي الكليجة السعودي على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من الطحين الأسمر.
- كوب ونصف من الماء.
- ٣ أكواب من الدقيق الأبيض.
- ٥ ملاعق من الحليب البودرة.
- سبع ملاعق من الزبدة.
- كمية من الحبهان.
- كيس فانيليا.
- خميرة فورية.
- كوب وربع من السكر.
- كمية من الزنجبيل.
- حبة من البيض.
- نصف ملعقة من القرفة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الكليجة السعودي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق الأبيض والطحين الأسمر والفانيليا والحليب البودرة ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإحضار كوب ونضع به الماء و ملعقة صغيرة من الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ونغطيها ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- ثم نقوم بإضافة كوب الزبدة إلى الخليط السائل ونقوم بعمل حفرة في منتصف الدقيق ونسكب بها الخليط ونعجنها جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تتخمر.
- في ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة وهى خلط كوب من الدقيق مع القرفة والزنجبيل ونمزجهم جيداً.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات ثم نفردها ونضع عليها الحشو ونغلقها وهكذا حتى إنتهاء الكمية.
- بعد ذلك نقوم بإستخدام بيضة في دهن الوجه ثم نضع العجين على الصينية وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة إلى أن يصبح لونها ذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.
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تعد الكليجة السعودي من الحلويات الشهية المعروفة في السعودية وهى من الحلويات الشعبية التى كانت تشتهر بها منطقة القصيم، ايضاً يوجد بها كثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويمكن تشكيلها بأشكال مختلفة، وكانت تقدم قديما في منازل الأغنياء، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسريعة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضا لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكليجة السعودي في المنزل.مقادير عمل الكليجة السعودي
تحتوي الكليجة السعودي على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من الطحين الأسمر.
- كوب ونصف من الماء.
- ٣ أكواب من الدقيق الأبيض.
- ٥ ملاعق من الحليب البودرة.
- سبع ملاعق من الزبدة.
- كمية من الحبهان.
- كيس فانيليا.
- خميرة فورية.
- كوب وربع من السكر.
- كمية من الزنجبيل.
- حبة من البيض.
- نصف ملعقة من القرفة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الكليجة السعودي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق الأبيض والطحين الأسمر والفانيليا والحليب البودرة ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإحضار كوب ونضع به الماء و ملعقة صغيرة من الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ونغطيها ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- ثم نقوم بإضافة كوب الزبدة إلى الخليط السائل ونقوم بعمل حفرة في منتصف الدقيق ونسكب بها الخليط ونعجنها جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تتخمر.
- في ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة وهى خلط كوب من الدقيق مع القرفة والزنجبيل ونمزجهم جيداً.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات ثم نفردها ونضع عليها الحشو ونغلقها وهكذا حتى إنتهاء الكمية.
- بعد ذلك نقوم بإستخدام بيضة في دهن الوجه ثم نضع العجين على الصينية وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة إلى أن يصبح لونها ذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.
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