طريقة عمل الكليجة السعودي بطريقة سريعة ومذاق رائع في المنزل

تعد الكليجة السعودي من الحلويات الشهية المعروفة في السعودية وهى من الحلويات الشعبية التى كانت تشتهر بها منطقة القصيم، ايضاً يوجد بها كثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويمكن تشكيلها بأشكال مختلفة، وكانت تقدم قديما في منازل الأغنياء، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسريعة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضا لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكليجة السعودي في المنزل.

مقادير عمل الكليجة السعودي

تحتوي الكليجة السعودي على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الطحين الأسمر.

كوب ونصف من الماء.

٣ أكواب من الدقيق الأبيض.

٥ ملاعق من الحليب البودرة.

سبع ملاعق من الزبدة.

كمية من الحبهان.

كيس فانيليا.

خميرة فورية.

كوب وربع من السكر.

كمية من الزنجبيل.

حبة من البيض.

نصف ملعقة من القرفة.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الكليجة السعودي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-