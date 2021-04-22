طريقة عمل ماسك الكركم لإزالة التجاعيد ومحاربة شيخوخة البشرة

ماسك الكركم ، من أهم مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على علاج جميع مشاكل البشرة، والتي تتمثل في إزالة التجاعيد وتبييض الوجه وترطيبه، والقضاء على البثور، وحب الشباب، وعلاج الهالات السوداء التي توجد تحت العين، ويحارب الشيخوخة عند المرأة بسبب التقدم في العمر، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ويعالج جميع الالتهابات التي تظهر على البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس المحرقة، والماسك يصنع من المواد الطبيعية التي لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، لذلك ينصح الأطباء باستخدامه، وتوجد أنواع كثيرة من المسكات الطبيعية التي تحالب الشيخوخة عند النساء، وتزيل جميع الشوائب التي تظهر على البشرة، ومنها ماسك البقدونس، وماسك الشاي الأخضر، وماسك الكركم والخيار، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير هذه الماسكات في المنزل بكل سهولة لأنها تتكون من مواد طبيعية متوفرة بكثرة بالأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الكركم لإزالة تجاعيد البشرة والقضاء على شيخوختها بأسهل الخطوات.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكركم.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

عدد 3 قطرات من زيت الزيتون.

مكونات ماسك الكركم والأرز المطحون

طريقة التحضير

سوف نتعرف مع متابعينا على طريقة تحضير ماسك الكركم والأرز المطحون في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات:-

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض. نقوم بوضع الماسك على البشرة، مع القيام بالفرك قليلاً. نترك الماسك على البشرة حتى يجف تماماً. نقوم بإزالة الماسك من الوجه بالماء الفاتر. نكرر هذه العملية مرة أو مرتين خلال الأسبوع، لكي نحصل على بشرة وردية وناعمة وخالية من أي تجاعيد.

فوائد ماسك الكركم للبشرة

هناك الكثير من الفوائد التي نحصل عليها من هذا الماسك وهى كما يلي:-