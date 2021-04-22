سر طريقة البطاطس الشيبسي ذهبية ومقرمشة مثل الجاهزة بدون ما تشرب زيت

سر طريقة عمل البطاطس الشيبسي ذهبية ومقرمشة مثل الجاهزة بدون ما تشرب زيت، يعتبر الشيبسي من أكثر الأكلات المفضلة لدي الجميع وخاصةً الأطفال، فهم يرغبون في شراؤه باستمرار نظراً لما يتمتع به من مذاق شهي ونكهة مميزة، ولكن يحتوي الشيبسي علي مواد حافظة وألوان صناعية تسبب الكثير من الأمراض وتضعف جهاز المناعة لدي الأطفال، ولأن البطاطس تعد من أنواع المقرمشات التي تقدم إلي جانب الكثير من الوجبات الرئيسية لذلك أحضرنا لكم سر طريقة تحضير البطاطس الشيبسي المقرمشة بمكونات طبيعية آمنة علي صحة أطفالك.

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل بمكونات طبيعية لمذاق أفضل

البطاطس الشيبسي من ألذ أنواع المقبلات الجانبية والتي تشتهر علي المائدة مثل البطاطس المقلية، ولذلك تفضل كل أم تحضير ما هو صحي ومفيد لأفراد أسرتها حرصاً علي سلامتهم، وتبحث دائماً عن أفضل طريقة لعمل البطاطس الشيبسي مثل الجاهزة.

3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مكعبات من الثلج.

زيت غزير للقلي.

قومي بتقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم تقطع حلقات رفيعة إما بالسكين أو بقطاعة البطاطس أيهما يتوافر، ثم تغسل وتوضع في وعاء به ماء. أضيفي الملح والخل ومكعبات الثلج ثم امزجيهم جيداً مع البطاطس واتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم تصفي جيداً بواسطة مناديل المطبخ أو منشفة نظيفة. يتم تسخين الزيت علي درجة حرارة متوسطة ثم توضع شرائح البطاطس الشيبسي، مع مراعاة عدم وضع كل الكمية مرة واحدة ولكن علي مرتين. يتم تقليب البطاطس الشيبسي من حين لآخر حتي تأخذ اللون الذهبي، ويتم إخراجها في مصفاة ثم تقدم بجانب الوجبات ساخنة وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل البطاطس الشيبسي في المنزلخطوات تحضير البطاطس الشيبسي مثل الجاهزةطريقة عمل البطاطس المقلية بدون أن تمتص الزيت

البطاطس المقلية من ألذ أنواع السناكس التي ترغب بها الكثير من الأشخاص، ولكن البعض يخاف من تناولها حتي لا يصاب بالسمنة وذلك لأنها تمتص الزيت أثناء قليها مما يسبب أضرار كثيرة، ولذا سوف أقدم لكم طريقة رائعة لمنع تشرب البطاطس للزيت وتصبح مقرمشة وذهبية.

كل ما عليك هو تقطيع البطاطس إلي حلقات متوسطة السماكة، ثم توضع في 2 كوب من الماء مع إضافة ملعقة كبيرة من الخل، وترفع علي النار في إناء حتي تغلي ثم تصفي جيداً وتترك علي مناديل ورقية حتي تجف تماماً.

يتم قلي البطاطس في زيت غزير ساخن مع عدم التقليب إلا بعد مرور 10 دقائق حتي لا تتكسر، وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها في مصفاة للتأكد من خلوها من الزيت، وتقدم ساخنة مع الكاتشب وبالهناء والشفاء.