أشهي الحلويات الرمضانية الزلابية بالشوكولاتة بخطوات سهلة في المنزل

تعتبر الزلابية من أكثر الحلويات الخفيفة ويتوافر وجودها في شهر رمضان بسبب سهولة تحضيرها ولا تحتاج إلي مكونات كثيرة فقط السميد والنشا والقطر لذلك تعتبر من أسهل أنواع الحلويات التي لا تحتاج إلي وقت كبير وفي ذات الوقت تُعطي مذاق رائع ولذيذ ويُقبل عليها الصغار والكبار بسبب هيئتها الدائرية المرغوبة وحالياً تحاول الأمهات الخروج عن نسق الطريقة الشهيرة الخاصه بالزلابية وتحضيرها بطرق مختلفة وإدخال مكونات أخري مثل الزلابية بالشوكولاتة التي تعتبر أشهر أنواع الزلابية حيث تعتبر الشوكولاتة إضافة رائعة للزلابية وتتناسب مع مذاقها الحلو وفي ذات الوقت تُعطي مظهر جذاب، ويتردد يومياً في خاطر الأمهات كيف يمكننا التجديد من الوجبات والحلويات التقليدية لذلك موضوع اليوم عن كيفية تحضير الزلابية بطريقة مختلفة زلابية الشوكولاتة ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة المكونات: كأس ونصف من الدقيق.

ملعقة سكر أبيض ناعم.

كأس ماء.

ملعقة مسحوق فانيليا.

ملعقتين مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقتين خميرة فورية.

ملعقتين مسحوق النشا.

كوب زيت للقلي.

صوص الشوكولاتة. طريقة التحضير: أولاً نقوم في البداية بذات نسق الطريقة التقليدية لتحضير الزلابية، تحضير إناء واسع ونضع به المكونات من الدقيق والخميرة والسكر والفانيليا ونقلب جميع المكونات الجافه. إضافة الماء إلي المكونات ونقوم بتقليبها بمضرب يدوي أو ملعقة خشبية حسب الاستخدام ونستمر بالتقليب حتى تصبح العجينة سائلة ومتماسكة في ذات الوقت. نترك العجينة حتى يرتفع مستواها وتختمر وبعد أن يزداد حجمها نقوم بإضافة مسحوق الكاكاو مع نصف كأس ماء وتقليب الخليط مع الكاكاو مرة أخري. تحضير مقلاة بها كأس من الزيت ونبدأ بتشكيل الزلابية بملعقة صغيرة الحجم على هيئة دوائر وتقليبها حتى تصبح باللون الذهبي ثم وضعها في القطر أو الشربات. بعد ذلك نقوم بتوزيع الصوص على الزلابية على شكل خطوط ونقوم بتقديمها للصغار والعائلة للتمتع بمذاق شهي ولذيذ. طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر الزلابية من أكثر الحلويات الخفيفة ويتوافر وجودها في شهر رمضان بسبب سهولة تحضيرها ولا تحتاج إلي مكونات كثيرة فقط السميد والنشا والقطر لذلك تعتبر من أسهل أنواع الحلويات التي لا تحتاج إلي وقت كبير وفي ذات الوقت تُعطي مذاق رائع ولذيذ ويُقبل عليها الصغار والكبار بسبب هيئتها الدائرية المرغوبة وحالياً تحاول الأمهات الخروج عن نسق الطريقة الشهيرة الخاصه بالزلابية وتحضيرها بطرق مختلفة وإدخال مكونات أخري مثل الزلابية بالشوكولاتة التي تعتبر أشهر أنواع الزلابية حيث تعتبر الشوكولاتة إضافة رائعة للزلابية وتتناسب مع مذاقها الحلو وفي ذات الوقت تُعطي مظهر جذاب، ويتردد يومياً في خاطر الأمهات كيف يمكننا التجديد من الوجبات والحلويات التقليدية لذلك موضوع اليوم عن كيفية تحضير الزلابية بطريقة مختلفة زلابية الشوكولاتة ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة المكونات: كأس ونصف من الدقيق.

ملعقة سكر أبيض ناعم.

كأس ماء.

ملعقة مسحوق فانيليا.

ملعقتين مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقتين خميرة فورية.

ملعقتين مسحوق النشا.

كوب زيت للقلي.

صوص الشوكولاتة. طريقة التحضير: أولاً نقوم في البداية بذات نسق الطريقة التقليدية لتحضير الزلابية، تحضير إناء واسع ونضع به المكونات من الدقيق والخميرة والسكر والفانيليا ونقلب جميع المكونات الجافه. إضافة الماء إلي المكونات ونقوم بتقليبها بمضرب يدوي أو ملعقة خشبية حسب الاستخدام ونستمر بالتقليب حتى تصبح العجينة سائلة ومتماسكة في ذات الوقت. نترك العجينة حتى يرتفع مستواها وتختمر وبعد أن يزداد حجمها نقوم بإضافة مسحوق الكاكاو مع نصف كأس ماء وتقليب الخليط مع الكاكاو مرة أخري. تحضير مقلاة بها كأس من الزيت ونبدأ بتشكيل الزلابية بملعقة صغيرة الحجم على هيئة دوائر وتقليبها حتى تصبح باللون الذهبي ثم وضعها في القطر أو الشربات. بعد ذلك نقوم بتوزيع الصوص على الزلابية على شكل خطوط ونقوم بتقديمها للصغار والعائلة للتمتع بمذاق شهي ولذيذ. طريقة التحضير:

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