أسهل طريقة لتحضير الكنافة المبرومة بالكريمة في رمضان بأقل تكلفة

أشهر الحلويات الرمضانية هي الكنافة بجميع طرق تحضير الكنافة سواء كانت كنافة سادة أو كنافة محشوة بالكريمة أو الشيكولاتة أو المانجو أو المكسرات وسواء كانت كنافة مبرومة بالكريمة أو سادة، ومن أشهر وألذ تلك الأنواع هي الكنافة المبرومة بالكريمة والتي يحبها الكثير منا كبير أو صغير وخاصةً حشوة الكريمة الشهية التي ليس لها مثيل وإليكم أفضل طريقة لعمل الكنافة المبرومة بالكريمة لتحضيرها بشهر رمضان.

الكنافة المبرومة بالكريمة

نقدم لكم مكونات الكنافة المبرومة بالكريمة، المقادير التالية تتناسب مع 5 إلى 6 أفراد فقط وإذا كان العدد أكثر من ذلك نزيد من المكونات حسب العدد وهي:

كنافة بلدي طازجة: نصف كيلو جرام.

سكر أبيض ناعم: كأس واحد كامل.

شربات أو قطر: كأسان كبيران كاملان.

سمن بلدي مذاب: كأس واحد كامل.

فستق مبشور: حسب الحاجة للتزيين.

نشا: ملعقتان بحجم كبير.

حليب سائل: كأسان كبيران.

فانيليا: ملعقة حجمها صغير.

سكر أبيض ناعم: 2 ملعقة حجمها صغير.

يتم تحضير كريمة الكنافة أولًا فيتم وضع مقدار الحليب مع الفانيليا والنشا والسكر ونقلب جميع المكونات سويًا في وعاء واحد على النار باستخدام ملعقة من الخشب حتى يصبح القوام ثقيل.

نطفئ النار عن الكريمة ونرفعها ونتركها لتصبح حرارتها مناسبة.

نجهز صينية مدهونة بمقدار بسيط سمن لنضع بها الكنافة برفق بدون أن تقطع ونستخدم الفرشاة لدهنها بالسمن الذائب مع وضع السكر.

ومن ثم نأخذ كمية مناسبة من الكنافة حسب الرغبة ونضع مقدار بسيط من الحشوة بها ونلفها مثل الرول.

ونضع الكنافة المبرومة بالكريمة في صينية أخرى وتوضع بالفرن حتى تصبح ذهبية اللون ونخرجها بعد ذاك لتسقى بالشربات.

وعندما تهدأ الحرارة قليلًا نزينها بالفستق المطحون.

مكونات كريمة الكنافة المبرومةطريقة الكنافة المبرومة بالكريمة بالتفصيل