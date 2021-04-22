طريقة عمل كفتة اللحمة المفرومة على الفحم لفطور رمضان

كفتة اللحمة المفرومة ، من أشهى الوجبات التي تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وفي المناسبات والعزومات، وتتميز بمذاقها الرائع وطعمها الجميل، بسبب احتوائها على العديد من التوابل والخضراوات التي تعطي لها مذاق طيب، ولا يختلف أحد على أن الكفتة من أشهر الوجبات العربية، ويقبل على تناولها أغلب الشعب العربي، لأنها تكون خالية من الدهون المشبعة، بسبب شويها على الفحم، وتحتوي هذه الوجبة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومن أهم هذه العناصر الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وفيتامين A، وفيتامين B، وتوجد أنواع كثيرة منها مثل كفتة الفراخ المشوية، وكفتة البطاطس، وكفتة اللحمة المشوية بالفرن، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير جميع أنواع الكفتة بالمنزل، بسبب سهولة عملها في المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة اللحمة المفرومة على الفحم بأبسط الخطوات.

مكونات كفتة اللحمة المفرومة

تحتوي على بعض المكونات التي تتوفر في جميع الأسواق وفي المنزل وهى كالآتي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

3 حبات من البصل حجمها متوسط.

رغيف كيزر أو فينو.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات الخاصة بالمشويات.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة اللحمة المفرومة بأسرع وأسهل الخطوات وهى كما يلي:-

عند فرم اللحمة يجب أن تكون خشنة وليست ناعمة، وأن تحتوي على نسبة دهون 20% من وزن اللحمة. نقوم بتقطيع العيش الكيزر أو الفينو قطع متوسطة ونضعها في طبق عميق، ونضع عليها الماء بحيث يغطي العيش. ننقع العيش بالماء مدة تتراوح ما بين30 دقيقة إلى 60 دقيقة، حتى يتشرب الخبز الماء تماماً ويصبح لين وطري. نقوم بتقطيع البصل أجزاء كبيرة، ثم نقوم بوضعه بالكبة ونفرمه حتى يصبح ناعم. نحضر طبق كبير ونضع بداخلة اللحمة المفرومة، ثم نضيف البهارات من ملح، وشطة، وفلفل، وبهارات اللحمة، وبهارات المشويات، والبابريكا، ونصف كوب البقدونس المفروم، ونقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد. نحضر أسياخ ونقوم بتصبيع الكفتة علىها. نشعل الفحم بالشواية ونقوم برص أصابع الكفنة عليها، ونقلبها من حين لأخر حتى تنضج. نحضر طبق التقديم ونضع عليه الكفتة، ونقدمه مع السلطة الخضراء، وسلطة الطحينة، والخبز، وبالهناء والشفاء.

أسرار نجاح كفتة اللحمة المفرومة

هناك بعض الأسرار التي تساعد على نجاح عمل الكفتة وهى كالآتي:-