طريقة عمل كفتة اللحمة المفرومة على الفحم لفطور رمضان

- 1/2
- 2/2
كفتة اللحمة المفرومة ، من أشهى الوجبات التي تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وفي المناسبات والعزومات، وتتميز بمذاقها الرائع وطعمها الجميل، بسبب احتوائها على العديد من التوابل والخضراوات التي تعطي لها مذاق طيب، ولا يختلف أحد على أن الكفتة من أشهر الوجبات العربية، ويقبل على تناولها أغلب الشعب العربي، لأنها تكون خالية من الدهون المشبعة، بسبب شويها على الفحم، وتحتوي هذه الوجبة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومن أهم هذه العناصر الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وفيتامين A، وفيتامين B، وتوجد أنواع كثيرة منها مثل كفتة الفراخ المشوية، وكفتة البطاطس، وكفتة اللحمة المشوية بالفرن، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير جميع أنواع الكفتة بالمنزل، بسبب سهولة عملها في المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة اللحمة المفرومة على الفحم بأبسط الخطوات.
مكونات كفتة اللحمة المفرومة
تحتوي على بعض المكونات التي تتوفر في جميع الأسواق وفي المنزل وهى كالآتي:-
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 3 حبات من البصل حجمها متوسط.
- رغيف كيزر أو فينو.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات الخاصة بالمشويات.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة اللحمة المفرومة بأسرع وأسهل الخطوات وهى كما يلي:-
- عند فرم اللحمة يجب أن تكون خشنة وليست ناعمة، وأن تحتوي على نسبة دهون 20% من وزن اللحمة.
- نقوم بتقطيع العيش الكيزر أو الفينو قطع متوسطة ونضعها في طبق عميق، ونضع عليها الماء بحيث يغطي العيش.
- ننقع العيش بالماء مدة تتراوح ما بين30 دقيقة إلى 60 دقيقة، حتى يتشرب الخبز الماء تماماً ويصبح لين وطري.
- نقوم بتقطيع البصل أجزاء كبيرة، ثم نقوم بوضعه بالكبة ونفرمه حتى يصبح ناعم.
- نحضر طبق كبير ونضع بداخلة اللحمة المفرومة، ثم نضيف البهارات من ملح، وشطة، وفلفل، وبهارات اللحمة، وبهارات المشويات، والبابريكا، ونصف كوب البقدونس المفروم، ونقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- نحضر أسياخ ونقوم بتصبيع الكفتة علىها.
- نشعل الفحم بالشواية ونقوم برص أصابع الكفنة عليها، ونقلبها من حين لأخر حتى تنضج.
- نحضر طبق التقديم ونضع عليه الكفتة، ونقدمه مع السلطة الخضراء، وسلطة الطحينة، والخبز، وبالهناء والشفاء.
أسرار نجاح كفتة اللحمة المفرومة
هناك بعض الأسرار التي تساعد على نجاح عمل الكفتة وهى كالآتي:-
- تقسيم اللحمة المفرومة إلى نصفين، النصف الأول نتركه كما هو، والنصف الثاني نقوم بفرمة جيداً مع التوابل حتى ينعم تماماً.
- لا نكثر من وضع التوابل حتى لا تطغى رائحتها على رائحة الكفتة.
- لا نكثر من وضع البصل حتى لا تضيع نكهة الكفتة الجميلة، لكل نصف كيلو لحمة 2 بصلة متوسطة، مع تصفية ماء البصل حتى تصبح متماسكة.
- القيام بوضع ملعقة كبيرة من الدقيق، بعد وضع التوابل، لأن الدقيق يجعل الكفتة متماسكة.
- بعد عمل عجينة الكفتة يجب وضعها في الثلاجة مدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين حتى تتماسك، ثم نقوم بإخراجها ونشكلها أصابع.
- نقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة من الزيت على ماء البصل، ونغمس يدينا فيها عند تشكيل الأصابع، حتى تصبح الكفتة لامعة.
الوسوم
كفتة اللحمة المفرومة ، من أشهى الوجبات التي تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وفي المناسبات والعزومات، وتتميز بمذاقها الرائع وطعمها الجميل، بسبب احتوائها على العديد من التوابل والخضراوات التي تعطي لها مذاق طيب، ولا يختلف أحد على أن الكفتة من أشهر الوجبات العربية، ويقبل على تناولها أغلب الشعب العربي، لأنها تكون خالية من الدهون المشبعة، بسبب شويها على الفحم، وتحتوي هذه الوجبة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومن أهم هذه العناصر الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وفيتامين A، وفيتامين B، وتوجد أنواع كثيرة منها مثل كفتة الفراخ المشوية، وكفتة البطاطس، وكفتة اللحمة المشوية بالفرن، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير جميع أنواع الكفتة بالمنزل، بسبب سهولة عملها في المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة اللحمة المفرومة على الفحم بأبسط الخطوات.
مكونات كفتة اللحمة المفرومة
تحتوي على بعض المكونات التي تتوفر في جميع الأسواق وفي المنزل وهى كالآتي:-
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 3 حبات من البصل حجمها متوسط.
- رغيف كيزر أو فينو.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات الخاصة بالمشويات.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة اللحمة المفرومة بأسرع وأسهل الخطوات وهى كما يلي:-
- عند فرم اللحمة يجب أن تكون خشنة وليست ناعمة، وأن تحتوي على نسبة دهون 20% من وزن اللحمة.
- نقوم بتقطيع العيش الكيزر أو الفينو قطع متوسطة ونضعها في طبق عميق، ونضع عليها الماء بحيث يغطي العيش.
- ننقع العيش بالماء مدة تتراوح ما بين30 دقيقة إلى 60 دقيقة، حتى يتشرب الخبز الماء تماماً ويصبح لين وطري.
- نقوم بتقطيع البصل أجزاء كبيرة، ثم نقوم بوضعه بالكبة ونفرمه حتى يصبح ناعم.
- نحضر طبق كبير ونضع بداخلة اللحمة المفرومة، ثم نضيف البهارات من ملح، وشطة، وفلفل، وبهارات اللحمة، وبهارات المشويات، والبابريكا، ونصف كوب البقدونس المفروم، ونقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- نحضر أسياخ ونقوم بتصبيع الكفتة علىها.
- نشعل الفحم بالشواية ونقوم برص أصابع الكفنة عليها، ونقلبها من حين لأخر حتى تنضج.
- نحضر طبق التقديم ونضع عليه الكفتة، ونقدمه مع السلطة الخضراء، وسلطة الطحينة، والخبز، وبالهناء والشفاء.
أسرار نجاح كفتة اللحمة المفرومة
هناك بعض الأسرار التي تساعد على نجاح عمل الكفتة وهى كالآتي:-
- تقسيم اللحمة المفرومة إلى نصفين، النصف الأول نتركه كما هو، والنصف الثاني نقوم بفرمة جيداً مع التوابل حتى ينعم تماماً.
- لا نكثر من وضع التوابل حتى لا تطغى رائحتها على رائحة الكفتة.
- لا نكثر من وضع البصل حتى لا تضيع نكهة الكفتة الجميلة، لكل نصف كيلو لحمة 2 بصلة متوسطة، مع تصفية ماء البصل حتى تصبح متماسكة.
- القيام بوضع ملعقة كبيرة من الدقيق، بعد وضع التوابل، لأن الدقيق يجعل الكفتة متماسكة.
- بعد عمل عجينة الكفتة يجب وضعها في الثلاجة مدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين حتى تتماسك، ثم نقوم بإخراجها ونشكلها أصابع.
- نقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة من الزيت على ماء البصل، ونغمس يدينا فيها عند تشكيل الأصابع، حتى تصبح الكفتة لامعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة اللحمة المفرومة على الفحم لفطور رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.