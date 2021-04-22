مخلل الباذنجان السريع لسفرة رمضان شهي جداً مع جميع الأكلات

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يعد مخلل الباذنجان السريع ، من المخللات الشهية جداً التي تُقدم بجانب جميع الأكلات على السفرة، وطريقة عمله بسيطة جداً ويتميز بأنه لا يأخذ كثير من الوقت حتي يصبح جاهزاً، ومكوناته بسيطة جداً ويفضل عند عمل الباذنجان نختار نصف الكمية من الباذنجان الأسود والكمية الأخرى من الباذنجان الأبيض، ليعطي تشكيلة جميلة عند تقديمه على السفرة، ويحتوي الباذنجان على مجموعة من الفوائد المهمة للجسم، فهو مصدر جيد للفيتامين ك وأيضاً مصدر جيد للمنغنيز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان السريع بطريقة سهلة جداً وشهية في الطعم.مكونات عمل مخلل الباذنجان السريع بالمنزل
يتكون مخلل الباذنجان السريع من مكونات سهلة وبسيطة تعطيه نكهة لذيذة جداً وهي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من الباذنجان الأسود، (يفضل أن يكون رفيع وصغير في الحجم).
- نصف كيلو من الباذنجان الأبيض.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- حزمة من الشبت.
- 2 قرن من الفلفل الألوان.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة من الشطة حسب الرغبة.
- نصف كوب صغير من الخل.
- 3 ملاعق من عصير الليمون الطازج.
- ماء وملح للسلق.
بكل سهولة يمكن تحضير مخلل الباذنجان السريع داخل المنزل وخطواته هي كما يلي:ـ
- نقوم بوضع إناء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضيف إليها ملعقة من الملح، وعند الغليان نضيف حبات الباذنجان الأسود وتُترك لكي تسلق وتنضج، ثم ترفع من على النار وتصفي من الماء.
- بعدها يتم وضع مقلاة على النار ويتم وضع كمية من الزيت، ثم يتم قلي حبات الباذنجان الأبيض، نخرجها من الزيت ثم نتركها لكي تصفي من الزيت.
طريقة تحضير الحشوة
يتم تحضير حشوة الباذنجان كما يلي:ـ
- في الخلاط الكهربائي أو يُفضل استخدام الكبة، نقوم بوضع الفلفل الألوان والثوم والملح والكمون والشطة ونقوم بالخلط جيداً، ثم نضع الخليط في وعاء عميق.
- يتم تقطيع الكزبرة والشبت إلى أجزاء صغيرة باستخدام السكين، ثم يتم إضافتهم إلي الخليط ونقلب المكونات.
- يضاف عصير الليمون والخل ونقلب الخليط جيداً، حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- نبدأ بحشو حبات الباذنجان المسلوقة والمقلية وذلك بشقها في المنتصف بالطول، ثم حشوها بالخلطة اللذيذة.
- يتم وضع حبات الباذنجان المحشية داخل علبة، ويتم غلقها ويتم حفظها داخل الثلاجة.
- يتم تقديم مخلل الباذنجان في نفس اليوم أو يمكن حفظه ليلة في الثلاجة ليأخذ طعم الحشوة جيداً، يتم حفظ ما تبقي من كمية المخلل داخل الثلاجة ونأكل منها يومياً بالهنا والشفا.
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يعد مخلل الباذنجان السريع ، من المخللات الشهية جداً التي تُقدم بجانب جميع الأكلات على السفرة، وطريقة عمله بسيطة جداً ويتميز بأنه لا يأخذ كثير من الوقت حتي يصبح جاهزاً، ومكوناته بسيطة جداً ويفضل عند عمل الباذنجان نختار نصف الكمية من الباذنجان الأسود والكمية الأخرى من الباذنجان الأبيض، ليعطي تشكيلة جميلة عند تقديمه على السفرة، ويحتوي الباذنجان على مجموعة من الفوائد المهمة للجسم، فهو مصدر جيد للفيتامين ك وأيضاً مصدر جيد للمنغنيز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان السريع بطريقة سهلة جداً وشهية في الطعم.مكونات عمل مخلل الباذنجان السريع بالمنزل
يتكون مخلل الباذنجان السريع من مكونات سهلة وبسيطة تعطيه نكهة لذيذة جداً وهي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من الباذنجان الأسود، (يفضل أن يكون رفيع وصغير في الحجم).
- نصف كيلو من الباذنجان الأبيض.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- حزمة من الشبت.
- 2 قرن من الفلفل الألوان.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة من الشطة حسب الرغبة.
- نصف كوب صغير من الخل.
- 3 ملاعق من عصير الليمون الطازج.
- ماء وملح للسلق.
بكل سهولة يمكن تحضير مخلل الباذنجان السريع داخل المنزل وخطواته هي كما يلي:ـ
- نقوم بوضع إناء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضيف إليها ملعقة من الملح، وعند الغليان نضيف حبات الباذنجان الأسود وتُترك لكي تسلق وتنضج، ثم ترفع من على النار وتصفي من الماء.
- بعدها يتم وضع مقلاة على النار ويتم وضع كمية من الزيت، ثم يتم قلي حبات الباذنجان الأبيض، نخرجها من الزيت ثم نتركها لكي تصفي من الزيت.
طريقة تحضير الحشوة
يتم تحضير حشوة الباذنجان كما يلي:ـ
- في الخلاط الكهربائي أو يُفضل استخدام الكبة، نقوم بوضع الفلفل الألوان والثوم والملح والكمون والشطة ونقوم بالخلط جيداً، ثم نضع الخليط في وعاء عميق.
- يتم تقطيع الكزبرة والشبت إلى أجزاء صغيرة باستخدام السكين، ثم يتم إضافتهم إلي الخليط ونقلب المكونات.
- يضاف عصير الليمون والخل ونقلب الخليط جيداً، حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- نبدأ بحشو حبات الباذنجان المسلوقة والمقلية وذلك بشقها في المنتصف بالطول، ثم حشوها بالخلطة اللذيذة.
- يتم وضع حبات الباذنجان المحشية داخل علبة، ويتم غلقها ويتم حفظها داخل الثلاجة.
- يتم تقديم مخلل الباذنجان في نفس اليوم أو يمكن حفظه ليلة في الثلاجة ليأخذ طعم الحشوة جيداً، يتم حفظ ما تبقي من كمية المخلل داخل الثلاجة ونأكل منها يومياً بالهنا والشفا.
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