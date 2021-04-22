مخلل الباذنجان السريع لسفرة رمضان شهي جداً مع جميع الأكلات

يعد مخلل الباذنجان السريع ، من المخللات الشهية جداً التي تُقدم بجانب جميع الأكلات على السفرة، وطريقة عمله بسيطة جداً ويتميز بأنه لا يأخذ كثير من الوقت حتي يصبح جاهزاً، ومكوناته بسيطة جداً ويفضل عند عمل الباذنجان نختار نصف الكمية من الباذنجان الأسود والكمية الأخرى من الباذنجان الأبيض، ليعطي تشكيلة جميلة عند تقديمه على السفرة، ويحتوي الباذنجان على مجموعة من الفوائد المهمة للجسم، فهو مصدر جيد للفيتامين ك وأيضاً مصدر جيد للمنغنيز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان السريع بطريقة سهلة جداً وشهية في الطعم.

مكونات عمل مخلل الباذنجان السريع بالمنزل

يتكون مخلل الباذنجان السريع من مكونات سهلة وبسيطة تعطيه نكهة لذيذة جداً وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الباذنجان الأسود، (يفضل أن يكون رفيع وصغير في الحجم).

نصف كيلو من الباذنجان الأبيض.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

حزمة من الشبت.

2 قرن من الفلفل الألوان.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة من الشطة حسب الرغبة.

نصف كوب صغير من الخل.

3 ملاعق من عصير الليمون الطازج.

ماء وملح للسلق.

طريقة التحضير

بكل سهولة يمكن تحضير مخلل الباذنجان السريع داخل المنزل وخطواته هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع إناء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضيف إليها ملعقة من الملح، وعند الغليان نضيف حبات الباذنجان الأسود وتُترك لكي تسلق وتنضج، ثم ترفع من على النار وتصفي من الماء. بعدها يتم وضع مقلاة على النار ويتم وضع كمية من الزيت، ثم يتم قلي حبات الباذنجان الأبيض، نخرجها من الزيت ثم نتركها لكي تصفي من الزيت.

طريقة تحضير الحشوة

يتم تحضير حشوة الباذنجان كما يلي:ـ