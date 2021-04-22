طريقة عمل السمبوسك في المنزل بطريقة سهلة جداً، تعتبر السمبوسك من أشهي الأطباق علي السفرة في شهر رمضان الكريم وغيرة من الأيام؛ فلا تخلو مائدة من هذا الطبق المميز والذي يعتبر من أفضل أطباق المقبلات على الإطلاق، فهو من الأكلات اللذيذة والسهلة والبسيطة جداً، وأيضاً سهلة التحضير ومفيدة جداً للكبار والصغار لاحتوائها على النشويات واللحم كبروتين حيواني وكذالك بعض الدهون، وحيث تعتبر عادة شهيرة جداً لدى الكثير هو تحضر السمبوسك بجانب معظم الأكلات.

طريقة عمل السمبوسك بكل سهولة.

تعتبر السمبوسك من أهم المقبلات على المائدة الرمضانية، حيث أن لها أكثر من طريقة وأكثر من حشو ويعشقها الصغير قبل الكبير وذلك لتنوع طرقها وطعمها حيث أن كل حشو يعطي طعم مختلف ولذيذ.

ثلاث أكواب وربع من الدقيق الأبيض الناعم

كوب واحد من الماء

ربع معلقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير

طريقة التحضير أول شئ نقوم بوضع الدقيق ف محضرة الطعام لكي يسهل علينا العجن وبعد ذلك نُضيف الملح ثم نضع بعد ذلك الماء ونقوم بتشغيل محضرة الطعام ونتركها قليلاً حتي يتجانس الخليط جيداً ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها من محضرة الطعام ونضعها ف وعاء ونقوم بتغطيتها بكيس إسترتش بلاستيك لمده 10 دقائق حتي ترتاح العجينة

بعد مرور ال 10 دقائق نأخذ العجينة ونقوم بفردها

ثم نأتي بعد ذلك بالقطاعة الدائرية ونقوم بتقطيع العجين الذي قمنا بفردة عدة دوائر

وبعد ذلك نقوم بحشو العجينة بالحشو الذي نريده ثم نقوم بغلقها

وللغلق عدة طرق إما ب قفالة السمبوسك الخاصة بها أو نأتي بشوكة ونقوم بالضغط علي الأطراف حتى تتماسك بعضها لبعض

أكثر من طريقة لحشو السمبوسك

أسهل طريقة لعمل السمبوسك. المقادير العجينة الأولى

يوجد العديد من الأطعمة المختلفة للسمبوسك وكل منها مفيد جداً، وتختلف الأشكال وحتي الحشو فلنري معاً أفضل طعم لحشو السمبوسك

حوالي ربع كيلو من اللحم المفروم

بصلاية كبيرة

ملح

فلفل أسود

كمون

زعتر

بهارات لحمة

قرن فلفل أحمر صغير

الطريقة

الطريقة نقوم ببشر البصلاية جيداً ثم نضع عليها اللحم وثم البهارات ونقوم بوضعها على النار وبعد ذلك نضيف الفلفل الأحمر ونقوم بالتقليب جيداً حتي تصبح جاهزة للحشو

ثم بعد ذلك نتركها كي تبرد وبعدها نقوم بحشو السمبوسك واغلاقها جيداً

ومن بعدها نوضع وعاء كبير علي النار به زيت غزير وعلي درجة حرارة متوسطة نقوم بتحمير السمبوسك حتي تأخذ اللون الذهبي

ثم بعد ذلك نقوم بإخراج السمبوسك على مناديل المطبخ حتي تترد الزيت منها

وبعد ذلك نقوم بوضعها في طبق التقديم

السمبوسك باللحمة المفرومةسمبوسك بالجبن

نقوم بتحضير مقادير متساويه من الجبنة الموتزاريلا وأيضاً الجبنة التركي والزيتون

ثم نقوم بأخذ مقدار متساوي من الجبن ونضع معها مقدار قليل من الزيتون وقطعة طماطم حسب الرغبة ونقوم بعد ذلك بوضعها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها علي مناديل المطبخ، وبعد ذلك نضعها في طبق التقديم.