سر عمل اللقيمات السعودي بالقرفة الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

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اللقيمات السعودي بالقرفة ، تعتبر من الحلويات المشهورة في السعودية، وهي من الحلويات التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بجانب كوب الشاي أو القهوة، ويكون الإقبال عليها في شهر رمضان الكريم، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وتبحث الكثير من السيدات على طرق مختلفة لعمل اللقيمات منها بالقرفة والمكسرات وسادة وغيرها من الأنواع، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل اللقيمات السعودي بالقرفة اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة.مكونات عمل اللقيمات السعودي بالقرفة
تحتوي اللقيمات السعودي بالقرفة على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-
- 2 كوب من الطحين.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- ربع كوب من النشا.
- ربع كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- قطر بارد.
هناك ثلاث مقادير لعمل القطر وهي كالتالي:-
- كوب من الماء.
- ٢ كوب من السكر.
- ٥ قطرات من عصير الليمون.
طريقة اعداد القطر
نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء ونضعه على النار ونضيف إليه السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر في الماء، ثم نضيف قطرات من الليمون ونقلب لمدة دقيقتين، ثم نتركه حتى يغلي ويصبح جاهز بقوام متوسط يعني ولا خفيف ولا ثقيل، وترفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير اللقيمات السعودي بالقرفة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالآتي:-
- تحضير وعاء الخلاط ونضع به الطحين والنشا والقرفة والهيل والخميرة الفورية والملح نقلب هذه المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك اللبن والماء بالتدريج ونخلط المكونات جيداً حتى تتكون عجينة لينة وناعمة.
- نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى تتحمر لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمها.
- تحضير مقلاة عميقة ونضع بها الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت، ثم نضع اللقيمات بأخذ ما مقدار ملعقة صغيرة من العجين ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج اللقيمات من الزيت ونضعها في طبق القطر البارد ونخرجها ونضعها في طبق التقديم باردة بالهنا والشفا.
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اللقيمات السعودي بالقرفة ، تعتبر من الحلويات المشهورة في السعودية، وهي من الحلويات التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بجانب كوب الشاي أو القهوة، ويكون الإقبال عليها في شهر رمضان الكريم، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وتبحث الكثير من السيدات على طرق مختلفة لعمل اللقيمات منها بالقرفة والمكسرات وسادة وغيرها من الأنواع، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل اللقيمات السعودي بالقرفة اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة.مكونات عمل اللقيمات السعودي بالقرفة
تحتوي اللقيمات السعودي بالقرفة على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-
- 2 كوب من الطحين.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- ربع كوب من النشا.
- ربع كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- قطر بارد.
هناك ثلاث مقادير لعمل القطر وهي كالتالي:-
- كوب من الماء.
- ٢ كوب من السكر.
- ٥ قطرات من عصير الليمون.
طريقة اعداد القطر
نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء ونضعه على النار ونضيف إليه السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر في الماء، ثم نضيف قطرات من الليمون ونقلب لمدة دقيقتين، ثم نتركه حتى يغلي ويصبح جاهز بقوام متوسط يعني ولا خفيف ولا ثقيل، وترفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير اللقيمات السعودي بالقرفة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالآتي:-
- تحضير وعاء الخلاط ونضع به الطحين والنشا والقرفة والهيل والخميرة الفورية والملح نقلب هذه المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك اللبن والماء بالتدريج ونخلط المكونات جيداً حتى تتكون عجينة لينة وناعمة.
- نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى تتحمر لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمها.
- تحضير مقلاة عميقة ونضع بها الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت، ثم نضع اللقيمات بأخذ ما مقدار ملعقة صغيرة من العجين ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج اللقيمات من الزيت ونضعها في طبق القطر البارد ونخرجها ونضعها في طبق التقديم باردة بالهنا والشفا.
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