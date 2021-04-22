تحضير الكليجة السعودي اللذيذة القصيمي ودبس التمر وخطوات تحضيرها

تحضير الكليجة السعودي اللذيذة بأنواع مختلفة فمنها الكليجا القصيمي والكليجة بدبس التمر وما هي الخطوات الخاصة بتحضير كل نوع من أنواع الكليجا داخل المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهي حلويات سعودية رمضانية شهيرة داخل المملكة العربية السعودية ومحببة للجميع فهي من الحلويات التي تتميز بمذاق رائع ولذيذ وذلك بسبب طرق تحضيرها المختلفة و طريقة عمل الكليجة السعودي في المنزل يسعى الكثيرين لتعلم كيفية تحضيرها مثل ما يتم تحضيرها في محلات الحلويات المنتشرة في المملكة العربية السعودية وتحرص أسر كثيرة في السعودية علي معرفة مقادير عمل الكليجة السعودي حتي تكون بالطعم الرائع في تحضيرها لأن المقادير لابد أن تكون بشكل منضبط حتي تعطي المذاق الحلو في الكليجا وسوف نتعرف علي عمل طرق مختلفة من الكليجا فمنها طريقة الكليجا الهشة والطرق الأخري الشهيرة في السعودية مثل طريقة الكليجا القصيمية وأيضاً الطريقة اللذيذة ذات المذاق الرائع وهي الطريقة الأشهر في السعودية طريقة الكليجا بدبس التمر .

مقدار كوب واحد من الزبد حسب النوع المراد . مقدار نصف كوب من الحليب الطازج بحجم كبير . مقدار ربع كوب متوسط من السكر الناعم ولا يزيد عن ذلك . مقدار ملعقة بحجم صغير من الفانيلا وذلك لإضفاء النكهة علي الكليجا . طريقة الكليجا الهشة بمقدار ملعقة بحجم صغير من الخميرة . عدد 3 أكواب من الدقيق النوع الأسمر وذلك لعمل الكليجا بلونها المعروف . مقدار الماء الذي سيتم إضافته علي المكونات هو كوب ونصف حجم متوسط من الماء . يتم استخدام الدقيق الأبيض مع الدقيق الأسمر بمقدار 1 كوب من الدقيق الأبيض . كل المقادير السابقة يتم مزجها مع بعض بالطريقة التي سنوضحها بعد خطوات مقادير الحشو في الكليجا .

تحضير الكليجة السعودي اللذيذة وما هي المكونات الخاصة بتحضيرها داخل المنزل

يتم تحضير الحشو الخاص في الكليجا بمقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل ولكن الزنجبيل الناعم .

مقدار السكر المستخدم في تحضير حشو الكليجا هو 1 كوب ألا ربع بحجم متوسط .

مقادير عمل الكليجة السعودي بالحشو ويتم إضافة مقدار ملعقة بحجم كبير من ثمر الحبقان “الناعم” .

بالحشو ويتم إضافة مقدار ملعقة بحجم كبير من ثمر الحبقان “الناعم” . مقدار البيض المستخدم في تحضير حشو الكليجا لا يزيد عن عدد 1 بيضة فقط .

يتم أستخدام ملعقة كبيرة من القرفة لإضافتها مع مقادير حشو الكليجا .

يتم إضافة الليمون الأسود الناعم مع المقادير بمقدار ملعقة كبيرة .

يتم خلط المقادير السابقة مع بعضهما حتي يمتزجا بشكل جيد .

بعد أن يتم نخل الدقيق الأبيض والأسمر يتم إضافتهم مع بعضهما ويتم إضافة الفانيلا معهما وكمية الحليب بودر ويتم مزجهما بشكل جيد ويتم إضافة كمية الماء المشار إليها وتكون فاترة في وعاء مستقل ويتم إضافة كميات السكر ومعها الخميرة وباقي المكونات حتي يتم ذوبان السكر ويتم ترك المكونات الخاصة في تحضير الكليجة السعودي اللذيذة لمدة 10 دقائق . يتم بعد فوات 10 دقائق يخلط كمية الزبد ويتم المزج بالمكونات السابقة جيداً لكي ما يصبح العجين متماسكاً ويتم تغطية المكونات لمدة ساعة . بعد فوات مدة الساعة المحددة يتم تقطيع العجين لكرات صغيرة بشكل متساوي ويتم فرد كل قطعة براحة اليد ويتم إضافة كمية من الحشو في كل قطعة ويتم غلق العجينة ومن ثم يتم دهن كل قطعة بالبيض ووضعها في وعاء يكون به كمية صغيرة من الزيت ويتم وضع القطع من الكليجا به وإدخاله في الفرن وبتلك الخطوات الخاصة في طريقة عمل الكليجة السعودي في المنزل تكون انتهت الخطوات الخاصة بها وفي النهاية يتم ترك الكليجا بالفرن لمدة عشرون دقيقة ثم أخراج الكليجا من الفرن بعد نضوجه ويصبح لونه باللون المعتاد . أما فيما يخص تحضير الحشو الخاص بالكليجا يتم وضع كميات السكر مع كمية الحبقان وكمية الليمون الأسود وكمية الزنجبيل مع بعضهما ويتم مزجهما بشكل جيد لاستخدامه في الحشو .

مقدار كوب واحد بحجم كبير من الدقيق الأبيض .

مقدار 2 كوب ورب من الدقيق الأسمر لمزجه مع الدقيق الأبيض .

مقدار نصف كوب متوسط من السمن حسب النوعية المرغوب بها .

مقدار ربع كوب بحجم متوسط من السكر الناعم .

مقدار ربع كوب بحجم متوسط من الحليب بورد .

طريقة الكليجا القصيمية تحضيرها بمقدار ملعقة بحجم صغير من الملح لاستخدامه .

تحضيرها بمقدار ملعقة بحجم صغير من الملح لاستخدامه . مقدار كوب وربع من الماء ليتم إضافتها علي المكونات السابقة لتحضير الكليجا .

يتم خلط المقادير السابقة مع بعضهما في وعاء مثل الطريقة السابقة حتي تتماسك المكونات مع بعضهما .

تحضير الحشو الخاص في الكليجا القصيمي بمقدار ربع كوب متوسط من السكر الناعم .

مقدار ملعقة بحجم صغير من القرفة الناعمة لإضافتها بمكونات الحشو .

مقدار ملعقة بحجم صغير من ثمرة الحبقان الناعمة .

مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم للكليجا القصيمي .

مقدار ملعقة بحجم متوسط من الليمون الأسود المطحون “أختياري” .

طريقة الكليجا بدبس التمر والحشو الخاص بها والمكونات يتم بنفس الطرق السابقة مع اختلاف إضافة دبس التمر للكليجا .

والحشو الخاص بها والمكونات يتم بنفس الطرق السابقة مع اختلاف إضافة دبس التمر للكليجا . سر نجاح الكليجا وتحضيرها في المنزل بأتباع المكونات والطريقة بنفس طريقة الشرح السابقة لكي ما يتم الحصول علي الكليجا بالشكل والمذاق مثل محلات الحلويات .

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تحضير الكليجة السعودي اللذيذة وكانت هذه الطرق المختلفة لتحضيرها بالمكونات السابقة بطرق مختلفة داخل المنزل وهي من الحلويات الرمضانية الرائعة ذات المذاق اللذيذ ويتم تقديمها وقت الفطور أو في أي وقت علي مدار اليوم طوال شهر رمضان .