سر نجاح ماسك الكركم والعسل لتفتيح ولمعان البشرة الجافة الرائع

ماسك العسل والكركم ، يعتبر من الماسكات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة ومجربة، وهذا الماسك يتكون من مكونين مفيدين لتفتيح ونضارة البشرة، يحتوي الكركم على مواد فعالة ويحمي الجلد من التحسس، ويعمل على تفتيح البشرة الجافة، ومفيد جداً للبشرة الجافة ويمكن استبدال العسل بمكون أخر للبشرة الدهنية، ويمكن بعد الأشخاص تتحسس من الليمون يمكن استبداله بالطماطم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل ماسك العسل والكركم لتفتيح البشرة الجافة ويعطي لها نضارة ولمعان.

فوائد ماسك الكركم

هناك بعض الفوائد التي يحتوي عليها الكركم للبشرة بشكل عام وهي كالتالي:-

يعمل على تفتيح التصبغات الموجودة في البشرة وحب الشباب.

يحافظ على البشرة من البكتيريا وتخفيف حدة الالتهابات الجلدية والصدفية.

يعمل على مقاومة الأكسدة الضارة بالجلد مثل مرض البهاق.

يعمل على تنظيم إفرازات مادة الزهر التي تساعد على الوقاية من حب الشباب.

مكونات ماسك الكركم والعسل

يحتوي ماسك الكركم والعسل على بعض المكونات وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من اللبن الرائب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكركم لتفتيح البشرة كالتالي:-

قومي بغسل وجهك جيداً بالماء الفاتر، ثم تجفيفه بمنشفة نظيفة. تحضير طبق وقومي بوضع الكركم والعسل واللبن ويخلط جيداً. قومي بتطبيق الماسك على وجهك وتوزيعه جيد بالتساوي مع تجنب منطقة العينين، لمدة عشرون دقيقة. قومي بغسل وجهك بعد انتهاء المدة بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة. نكرر هذا الماسك مرة أو مرتين في الاسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

مكونات ماسك الكركم والليمون

يتكون ماسك الكركم والليمون من بعض المكونات وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٤ قطرات من عصير الليمون.

طريقة إعداد الماسك

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل ماسك الليمون والكركم وهي كالآتي:-

قومي بتحضير طبق ونضع به بعض المكونات ونمزجهم جيدا باستخدام ملعقة. قومي بتطبيق الخليط على بشرة نظيفة وجافة ونتركه لمدة ربع ساعة. قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر بعد انتهاء المدة وتجفيفه جيداً، وندهن بكريم مرطب. نكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتى الحصول على بشرة نضرة وناعمة.

فوائد العسل للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يحتويها العسل للبشرة ويجعلها صحية وهي كالاتي:-