أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للطفل والأم

الرضاعة الطبيعية هي بداية العلاقة الحميمية بين الأم والطفل حيث يتكون الحليب في ثدي الأم خلال مراحل الحمل وهذا الحليب الطبيعي له فوائد كثيره لا يمكن انت تتوفر في أي حليب صناعي اخر ويمثل الاحتياج الكامل للطفل من الطعام و الشراب فعلي كل أم أن تقدم الغذاء المثالي للطفل الموجود بالحليب ولا تحرميه من فوائده حيث أنه يحتوى على عناصر غذائية كبيره وفيتامينات هامه و معادن يحتاج أليها كل طفل كما أنه يتكيف مع الطفل في كل مرحله أثناء النمو لتلبية احتياجاته المتغيرة والرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة ومتعددة للطفل و للأم أيضا . فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيع فالرضاعة الطبيعية للطفل تعمل علي تقوية جهازه المناعي وتساعده علي الوقاية من الأمراض المختلفة لأن حليب الأم يحتوى على عناصر هامة منها الأحماض والكربوهيدرات والكثير من الفيتامينات والمعادن والبروتين والكالسيوم وفيتامين أ الذي يساعد على تغذية الطفل بشكل جيد التي يحتاجها كل طفل .

والرضاعة الطبيعية مفيده جدا للجهاز الهضمي للطفل الرضيع لأن حليب الأم يحتوى على الأنسولين والكورتيزول كما يحتوى على الأحماض ألأمينيه التي لها دور كبير في تحسين أداء الجهاز الهضمي كما أنها تقلل من حالات الإمساك والإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي التي يواجهها الطفل أثناء مرحلة نموه في الأشهر الأولى من عمره .

الرضاعة الطبيعية تساعد على وقاية طفلك من الأمراض المزمنة في كل المراحل النمو للطفل وحمايته من التعرض للأمراض السرطانية في مرحلة الطفولة خاصة سرطان الدم وتقليل نسبة إصابة الطفل بمرض السكرى من النوع الأول عند الأطفال ووقاية الطفل من الأمراض القلبية.

دور الرضاعة الطبيعية كبير في تطور دماغ الطفل فهي تساعد على زيادة نسبة الذكاء عند الأطفال مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على الحليب الاصطناعي وتساعد الرضاعة الطبيعية على تهدئة الطفل والنوم بشكل جيد . فوائد الرضاعة الطبيعية للأم الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل سرطان الثدي و سرطان المبيض .

تساعد الرضاعة الطبيعية الأم على التقليل من حالات الاكتئاب و التوتر و القلق التي تمر بها بعد مرحلة الحمل و الولادة .

زيادة معدل حرق الهون والسعرات الحرارية التي اكتسبتها الأم خلال فترة الحمل

توفير المال بالتأكيد حيث ان الرضاعة الطبيعية توفر عليكي مبالغ كبيره فالحليب الاصطناعي يحتاج للكثير من المال ولا يقدم للطفل الغذاء المثالي . فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيعفوائد الرضاعة الطبيعية للأم الوسوم

الرضاعة الطبيعية هي بداية العلاقة الحميمية بين الأم والطفل حيث يتكون الحليب في ثدي الأم خلال مراحل الحمل وهذا الحليب الطبيعي له فوائد كثيره لا يمكن انت تتوفر في أي حليب صناعي اخر ويمثل الاحتياج الكامل للطفل من الطعام و الشراب فعلي كل أم أن تقدم الغذاء المثالي للطفل الموجود بالحليب ولا تحرميه من فوائده حيث أنه يحتوى على عناصر غذائية كبيره وفيتامينات هامه و معادن يحتاج أليها كل طفل كما أنه يتكيف مع الطفل في كل مرحله أثناء النمو لتلبية احتياجاته المتغيرة والرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة ومتعددة للطفل و للأم أيضا . فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيع فالرضاعة الطبيعية للطفل تعمل علي تقوية جهازه المناعي وتساعده علي الوقاية من الأمراض المختلفة لأن حليب الأم يحتوى على عناصر هامة منها الأحماض والكربوهيدرات والكثير من الفيتامينات والمعادن والبروتين والكالسيوم وفيتامين أ الذي يساعد على تغذية الطفل بشكل جيد التي يحتاجها كل طفل .

والرضاعة الطبيعية مفيده جدا للجهاز الهضمي للطفل الرضيع لأن حليب الأم يحتوى على الأنسولين والكورتيزول كما يحتوى على الأحماض ألأمينيه التي لها دور كبير في تحسين أداء الجهاز الهضمي كما أنها تقلل من حالات الإمساك والإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي التي يواجهها الطفل أثناء مرحلة نموه في الأشهر الأولى من عمره .

الرضاعة الطبيعية تساعد على وقاية طفلك من الأمراض المزمنة في كل المراحل النمو للطفل وحمايته من التعرض للأمراض السرطانية في مرحلة الطفولة خاصة سرطان الدم وتقليل نسبة إصابة الطفل بمرض السكرى من النوع الأول عند الأطفال ووقاية الطفل من الأمراض القلبية.

دور الرضاعة الطبيعية كبير في تطور دماغ الطفل فهي تساعد على زيادة نسبة الذكاء عند الأطفال مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على الحليب الاصطناعي وتساعد الرضاعة الطبيعية على تهدئة الطفل والنوم بشكل جيد . فوائد الرضاعة الطبيعية للأم الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل سرطان الثدي و سرطان المبيض .

تساعد الرضاعة الطبيعية الأم على التقليل من حالات الاكتئاب و التوتر و القلق التي تمر بها بعد مرحلة الحمل و الولادة .

زيادة معدل حرق الهون والسعرات الحرارية التي اكتسبتها الأم خلال فترة الحمل

توفير المال بالتأكيد حيث ان الرضاعة الطبيعية توفر عليكي مبالغ كبيره فالحليب الاصطناعي يحتاج للكثير من المال ولا يقدم للطفل الغذاء المثالي . فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيعفوائد الرضاعة الطبيعية للأم

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