أسرار بسكويت الزبدة والشوكولاته مقرمش بطعم خرافي بمكونات الحلواني

أسرار عمل بسكويت بالزبدة والشوكولاته مقرمش بطعم خرافي بمكونات حلواني، يعتبر بسكويت زبدة من أسهل أنواع الحلويات واحلاها في طعم اللذيذ كما إنه سهلة تحضير بمكونات بسيطة لكن بخطوات وأسرار نجاح عمل بسكويت التي يعشقه الكبار والصغار، كما أن الزبدة لها نكهة واضحة في مقرمشات التي تعطيه طعم رائع وشهي ومقرمش، ويقدم بسكويت مع الشاي والقهوة في كل المناسبات وخاصة مع اقتراب الأعياد، فكنا نعشق البسكويت فهو رفيقنا في حفلات شاي وخاصة في الحفلات.

بسكويت زبدة يمكن أن يصنع سادة أو مع شوكولاته أو بالكريمة أو برتقال، ولها عشق خاص عندما يمزج كل من زبدة مع شوكولاته ويعشقه كبار خاصة مع إضافة له نكهة القهوة، ويمكن للبسكويت أن يسد شهية أو يتناول في وقت الحاجة، كما يمكن تقديمه سادة أو بنكهات مختلفة.

حوالي 200 جرام من زبدة. كوب من سكر أبيض. بيضة بحرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد إثنين كوب ونصف كوب من الدقيق. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عصير ليمون رشة صغيرة. نصف كوب من حليب بودرة.

بوعاء عميق يتم وضع الزبدة وخفقها جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يتغير لونها، ثم يوضع عليها السكر البودرة وتخلط مع زبدة بالخقق كهربائي حتى يكون قوام كريمي أبيض.

ثم يضاف بيضة خارجة من ثلاجة حتى يسهل خفقها، ويضاف الفانيليا مع الليمون وتخلط كل مكونات مع بعضها البعض جيداً.

ثم ينخل الدقيق مرة على الأقل ثم تنخل ملعقة بيكنج بودر وتخفق كل مكونات مع بعضها حتى تمتزج مع بعضها البعض تماما.

يضاف كمية الحليب مع الاستمرار في الخلط حتى يكون قوام عجينة متماسكة سهل يمكن تشكيله.

ثم يوضع الخليط داخل كيس تشكيل أو في ماكينة بسكويت وتشكل على شكل أصابع بسكويت أو يمكن حتى تشكيله على شكل دوائر، على حسب الرغبة.

ترص في صينية الفرن بعد دهنها بالقليل من الزيت وتدخل إلى فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية ويأخذ بسكويت حتى ينضج حوالي 10 دقائق.

ثم أخرج الصينية من الفرن وتترك حتى يبرد ويصبح مقرمش أكثر من وهو ساخن، ويقدم بسكويت بالزبدة مقرمش رائع.

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