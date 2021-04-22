أسهل طريقة لعمل المقلوبة السعودي باللحم المفروم وبالباذنجان بكل أسرارها

المقلوبة السعودي باللحم المفروم والباذنجان هي أكلة ليبية الأصل ولكن يمكن طبخها بأكثر من طريقة ويمكن الاستغناء عن اللحم المفروم وطبخها بالدجاج ، حيث تتميز بالمذاق الشهي وتختلف طريقه طبخها من بلد إلي أخري ففي لبنان يمكن طبخها بدون باذنجان وفي سوريا يتم طبخها ولكن يتم إضافة البهارات الكثيرة والتوابل وفي السعودية يتم طبخها باللحم الضأن ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة المقلوبة السعودية باللحم المفروم والباذنجان المقلوبة السعودي باللحم المفروم والباذنجان المقلوبة السعودي باللحم المفروم والباذنجان لتحضير المقلوبة باللحم المفروم يجب تحضير المكونات التالية : كيلو من اللحم مقطع مكعبات

2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح رفيعة .

2 كوب من الأرز .

2 ثمرة باذنجان مقطعة شرائح رفيعة .

ثمرة بصلة مبشورة جيدا

ثمرة بصل مقطعة حلقات .

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .

3 ورقات لورا

نصف ملعقة صغيرة من الكركم .

2 مكعب مرق لحم

نصف كوب من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

صنوبر ومكسرات للزينة طريقة تحضير المقلوبة السعودي طريقة تحضير المقلوبة السعودي يجب اتباع الخطوات التالية لتحضير المقلوبة السعودي : يجب غسل الباذنجان جيدا وتقطيعه إلي شرائح ثم قومي بوضع القليل من الملح عليه وتركه لمدة عشرة دقائق . أحضري صينية وقومي بوضعها علي النار ثم ضعي القليل من الزيت لمدة لا تزيد عن ثلاثة دقائق ثم قومي بإضافة اللحم عليه وتقليبه حتي يتغير لونه ثم أضيفي البصل المفروم واستمري في التقليب . ثم أضيفي التوابل وكوب من الماء واتركيه علي نار متوسطة حتي ينضج اللحم. ثم قومي بوضع الزيت في مقلاية وقومي بوضع الباذندان حتي يتم قليه جيدا ثم قومي بوضع شرائح البطاطس في الزيت وتشوحيها جيدا ثم قومي بتصفيتها من الزيت . قومي بوضع الأرز في الماء لمدة عشر دقائقثم قومي بتصفيته من الماء . ثم أحضري صينية وضعي بها قليل من الزيت والباذنجان مرصوص وفوقها البطاطس ثم ضعي اللحم في الطيقة الثانية وهكذا قومي بالترتيب . ثم قومي بوضع الأرز في الطبقة الأخيرة وأضيفي إليه مرق اللحم وكوب من الماء . ثم أتركيه علي نار متوسطة حتي ينضج . قومي بتقديمها في صينية تقديم وقومي بتزينها بالمكسرات والصنوبر . الوسوم

المقلوبة السعودي باللحم المفروم والباذنجان هي أكلة ليبية الأصل ولكن يمكن طبخها بأكثر من طريقة ويمكن الاستغناء عن اللحم المفروم وطبخها بالدجاج ، حيث تتميز بالمذاق الشهي وتختلف طريقه طبخها من بلد إلي أخري ففي لبنان يمكن طبخها بدون باذنجان وفي سوريا يتم طبخها ولكن يتم إضافة البهارات الكثيرة والتوابل وفي السعودية يتم طبخها باللحم الضأن ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة المقلوبة السعودية باللحم المفروم والباذنجان المقلوبة السعودي باللحم المفروم والباذنجان المقلوبة السعودي باللحم المفروم والباذنجان لتحضير المقلوبة باللحم المفروم يجب تحضير المكونات التالية : كيلو من اللحم مقطع مكعبات

2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح رفيعة .

2 كوب من الأرز .

2 ثمرة باذنجان مقطعة شرائح رفيعة .

ثمرة بصلة مبشورة جيدا

ثمرة بصل مقطعة حلقات .

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .

3 ورقات لورا

نصف ملعقة صغيرة من الكركم .

2 مكعب مرق لحم

نصف كوب من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

صنوبر ومكسرات للزينة طريقة تحضير المقلوبة السعودي طريقة تحضير المقلوبة السعودي يجب اتباع الخطوات التالية لتحضير المقلوبة السعودي : يجب غسل الباذنجان جيدا وتقطيعه إلي شرائح ثم قومي بوضع القليل من الملح عليه وتركه لمدة عشرة دقائق . أحضري صينية وقومي بوضعها علي النار ثم ضعي القليل من الزيت لمدة لا تزيد عن ثلاثة دقائق ثم قومي بإضافة اللحم عليه وتقليبه حتي يتغير لونه ثم أضيفي البصل المفروم واستمري في التقليب . ثم أضيفي التوابل وكوب من الماء واتركيه علي نار متوسطة حتي ينضج اللحم. ثم قومي بوضع الزيت في مقلاية وقومي بوضع الباذندان حتي يتم قليه جيدا ثم قومي بوضع شرائح البطاطس في الزيت وتشوحيها جيدا ثم قومي بتصفيتها من الزيت . قومي بوضع الأرز في الماء لمدة عشر دقائقثم قومي بتصفيته من الماء . ثم أحضري صينية وضعي بها قليل من الزيت والباذنجان مرصوص وفوقها البطاطس ثم ضعي اللحم في الطيقة الثانية وهكذا قومي بالترتيب . ثم قومي بوضع الأرز في الطبقة الأخيرة وأضيفي إليه مرق اللحم وكوب من الماء . ثم أتركيه علي نار متوسطة حتي ينضج . قومي بتقديمها في صينية تقديم وقومي بتزينها بالمكسرات والصنوبر .

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