أسهل طريقة لتحضير بسبوسة بالبرتقال بأقل المكونات

البسبوسة تختلف تسمية البسبوسة من دولة إلي آخري وتسمي البسبوسة، أو الهريسة، أو هريسة السميد، أوالنمورة، علي حسب كل دولة تحتوي القطعة الواحدة من البسبوسة متوسطة الحجم علي 170 سعر حراري، ويستخدم السميد في المكونات الأساسية في تحضير البسبوسة وتختلف طريقة التحضير بين الدول العربية فهناك البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالزبادي، والبسبوسة بالشيكولاتة، والبسبوسة بجوز الهند، وفى شبه الجزيرة العربية والبحرين واليمن تكون البسبوسة محشوه بالتمر وفى السعودية تُأكل ساخنة بعد الطهى مباشرةً وليس باردة مثل مصر وفلسطين البسبوسة من الحلويات المحبوبة بين الجميع ويحبها الكثير وهى تحضر خاصةً في شهر رمضان المبارك والأفراح والأعياد والمناسبات وفى هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة مختلفة للبسبوسة وهى البسبوسة بالبرتقال.

طريقه تحضير البسبوسة بالبرتقال

المكونات:

كوب من عصير البرتقال.

كوب من السكر.

ملعقة من قشر البرتقال المبشور.

2 كوب سميد ناعم.

كوب من الزيت النباتي.

عدد2 بيضة.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب من القشطة، أوالزبادى.

نصف كوب من جوز الهند.

ربع كوب من شربات الحلويات.

طريقة التحضير:

نقوم بإضافة السميد وجوز الهند وقشر البرتقال المبشور، والحليب وعصير البرتقال، والبيض، والزيت، والسكر، والقشطة أو الزبادى، والبيكنج بودر فى وعاء كبير، ونقوم بتقليب الخليط جيداً مع بعضهما حتى يتجانس تماماً ضعي الخليط في وعاء مدهون بالزبدة ومناسب للفرن، ثم يوضع الوعاء في الفرن لمدة نصف ساعة علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تصبح باللون الذهبي قومى بأخراج الوعاء من الفرن وقومى بوضع الشربات على البسبوسة وقومي بتوزيع المكسرات أو جوز الهند على البسبوسة علي حسب الرغبة وتقدم ساخنة أو باردة على حسب الطلب.

طريقة عمل شربات الحلويات والبسبوسة

المكونات:

2 كوب من سكر.

2 كوب من الماء.

ملعقه كبيرة من عصير الليمون.

ملعقه صغيرة من الفانيليا أو ماء الورد حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يتم وضع السكر علي الماء في وعاء علي النار مع التقليب حتى يتم الغليان ثم نقوم بتهدئة النار قليلاً وقومي بإضافة عصير الليمون وماء الورد أو الفانيليا ويترك علي النار لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة ثم يرفع من علي النار ويترك حتى يبرد ويتم وضعة على البسبوسة أوالحلويات ويُفضل أن يكون بارداً وأن تكون الحلويات أو البسبوسة ساخنة.