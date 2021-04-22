طعم ولا أروع طريقة عمل المفطح السعودي الأصلي خطوات بسيطة بالبيت

المفطح السعودي هي أكله سعودية الأصل تقدم في الأفراح والولائم والعزومات الكبيرة ، تعتبر طبق رئيسي وأساسي علي السفرة السعودية في الأعياد ويقدم مع اللبن والصوص الحار ، حيث يحتاج تحضيره إلي وعاء كبير وفرن كبير ليتسع الخروف وتقدم هذه الوجبة لأكثر من عشرون فرد . المفطح السعودي المفطح السعودي لتحضير المفطح السعودي يجب تجهيز المكونات التالية وتنظيفها جيدا : خروف كامل يجب تنظيفه جيدا

بهارات

2 ثمرة بصلة مفروم جيدا

ملعقتان كبيرتان من الملح والفلفل

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة ناعم

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .

ملعقة صغيرة من الينسون

قرنفل مطحون

7 حبات من الهبل

5 ورقات غار

5 فصوص من الثوم المفروم

10 كؤوس من الأرز

ملعقة كبيرة من الزعفران .

نصف كوب ماء ورد

3 أكواب من الماء الفاتر

100 جرام من السمن البلدي

قطعة من الفحم ساخنة

نصف كوب من الزيت طريقة تحضير المفطح السعودي يجب وضع الخروف في وعاء كبير يسعه ثم قومي بملئ الوعاء بالماء الساخن ثم ضعيه علي النار. عند غليان الماء بالخروف قومي بوضع جميع البهارات الموجودة ثم ضيفي البصل إليها واتركيه علي النار لمدة ثلاث ساعات حتي ينضج لحم الخروف . قومي بغسل الأرز جيدا ثم ضعيه علي النار مع وأضيفي إليه ليه الخروف والسمن وقومي بتشوحيه لمدة دقيقتين ثم أضيفي البهارات والزعفران إليه ومرق اللحم حتي يغطي الأرز بالكامل واتركيه علي نار متوسطة لمدة 45 دقيقة . بعد أن ينضج الأرز يقومي بوضع ماء الورد عليه وضعي قطعة الفحم بداخل ورق الومنيوم وقومي بتغطية الصينية جيدا عند تمام نضج الأرز قومي بوضعه في صينية التقديم وفوقه الخروف وقومي بتزيينه جيدا بالمكسرات والصنوبر. قومي بتقديم اللبن الرايب أو الزبادي معه . يمكنك تقطيع الخروف قبل التقديم بعدة طرق أو تقديمه صحيح كما هو. طريقة تحضير المفطح السعودي الوسوم

المفطح السعودي هي أكله سعودية الأصل تقدم في الأفراح والولائم والعزومات الكبيرة ، تعتبر طبق رئيسي وأساسي علي السفرة السعودية في الأعياد ويقدم مع اللبن والصوص الحار ، حيث يحتاج تحضيره إلي وعاء كبير وفرن كبير ليتسع الخروف وتقدم هذه الوجبة لأكثر من عشرون فرد . المفطح السعودي المفطح السعودي لتحضير المفطح السعودي يجب تجهيز المكونات التالية وتنظيفها جيدا : خروف كامل يجب تنظيفه جيدا

بهارات

2 ثمرة بصلة مفروم جيدا

ملعقتان كبيرتان من الملح والفلفل

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة ناعم

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .

ملعقة صغيرة من الينسون

قرنفل مطحون

7 حبات من الهبل

5 ورقات غار

5 فصوص من الثوم المفروم

10 كؤوس من الأرز

ملعقة كبيرة من الزعفران .

نصف كوب ماء ورد

3 أكواب من الماء الفاتر

100 جرام من السمن البلدي

قطعة من الفحم ساخنة

نصف كوب من الزيت طريقة تحضير المفطح السعودي يجب وضع الخروف في وعاء كبير يسعه ثم قومي بملئ الوعاء بالماء الساخن ثم ضعيه علي النار. عند غليان الماء بالخروف قومي بوضع جميع البهارات الموجودة ثم ضيفي البصل إليها واتركيه علي النار لمدة ثلاث ساعات حتي ينضج لحم الخروف . قومي بغسل الأرز جيدا ثم ضعيه علي النار مع وأضيفي إليه ليه الخروف والسمن وقومي بتشوحيه لمدة دقيقتين ثم أضيفي البهارات والزعفران إليه ومرق اللحم حتي يغطي الأرز بالكامل واتركيه علي نار متوسطة لمدة 45 دقيقة . بعد أن ينضج الأرز يقومي بوضع ماء الورد عليه وضعي قطعة الفحم بداخل ورق الومنيوم وقومي بتغطية الصينية جيدا عند تمام نضج الأرز قومي بوضعه في صينية التقديم وفوقه الخروف وقومي بتزيينه جيدا بالمكسرات والصنوبر. قومي بتقديم اللبن الرايب أو الزبادي معه . يمكنك تقطيع الخروف قبل التقديم بعدة طرق أو تقديمه صحيح كما هو. طريقة تحضير المفطح السعودي

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