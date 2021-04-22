طريقة عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة ، تعد من أفضل الحلويات التي نقدمها في شهر رمضان المبارك، وتعتبر مشهورة جداً في الوطن العربي، والبسبوسة من اشهر الحلويات التي تعد في كل منزل، ويكثر طريقة عملها في كل مكان، واكثر من نوع لها مثل البسبوسة بالزبادي، والبسبوسة المكسرات، وتعطي الجسم سعرات حرارية مفيدة جداً، وتحتوي علي عناصر غذائية مفيدة جداً سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة في المنزل مكونات عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات كب البسبوسة وهي كالتالي:- كوبان من السميد الخشن أو الناعم.

كيس من البيكينج باودر.

معلقتان من الفانيليا.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

2 عدد من البيض.

كوب ألا ربع من الزبدة المذابة.

علبة من القشطة الجاهزة.

ربع كوب من جوز الهند أو فول السوداني لتزين مكونات القطر للتزين كوبان من السكر الناعم.

كوب من الماء.

معلقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كب البسبوسة بالقشطة وهي كما يلي:- تحضير الشربات نضع إناء علي النار، ونضع داخل الإناء السكر، والماء لبعض الوقت حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، ونتركهم حتي يصبح ثقيل ثم نطفي النار. تحضير كب كيك البسبوسة بالقشطة نحضر إناء ونضع فين السميد، والبيكينج باودر، والفانيليا، ونقلب المكونات الجافة جيداً حتي يتجانس المكونات. ثم نضع في وعاء اخر الزبدة، والسكر، وباستخدام المضرب نستمر في الخفق ثم نضيف بيضة ثم الأخرى بتدريج مع الاستمرار في الخفق. ثم نضف المكونات الجافة مع الاستمرار في الخفق حتي يصبح لدينا خليط متجانس، ولين. ثم نشغل الفرن علي درجه حرارة 180 درجة ثم نتركها تسخن ونحضر صينية الخاصة بعمل الكب كيك ونضيف في كل قالب كمية من الخليط ما يقارب معلقتان كبيرتان ثم نضيف معلقة كبيرة من القشطة في كل قالب ثم نضيف طبقة أخري من الخليط حتي يمتلئ القالب ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية ثم ندخل الصينية داخل الفرن، وننتظر لمدة تتراوح من بين ربع ساعة ألي نصف ساعة حتي تنضج ثم نخرجها، ونسكب الشربات مباشرة عليها، وتقدم علي طبق، ويضع عليها القليل من جوز الهند لتزين، وتقدم بألف شفا وهنا. الوسوم

طريقة عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة ، تعد من أفضل الحلويات التي نقدمها في شهر رمضان المبارك، وتعتبر مشهورة جداً في الوطن العربي، والبسبوسة من اشهر الحلويات التي تعد في كل منزل، ويكثر طريقة عملها في كل مكان، واكثر من نوع لها مثل البسبوسة بالزبادي، والبسبوسة المكسرات، وتعطي الجسم سعرات حرارية مفيدة جداً، وتحتوي علي عناصر غذائية مفيدة جداً سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة في المنزل مكونات عمل كب كيك البسبوسة بالقشطة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات كب البسبوسة وهي كالتالي:- كوبان من السميد الخشن أو الناعم.

كيس من البيكينج باودر.

معلقتان من الفانيليا.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

2 عدد من البيض.

كوب ألا ربع من الزبدة المذابة.

علبة من القشطة الجاهزة.

ربع كوب من جوز الهند أو فول السوداني لتزين مكونات القطر للتزين كوبان من السكر الناعم.

كوب من الماء.

معلقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كب البسبوسة بالقشطة وهي كما يلي:- تحضير الشربات نضع إناء علي النار، ونضع داخل الإناء السكر، والماء لبعض الوقت حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، ونتركهم حتي يصبح ثقيل ثم نطفي النار. تحضير كب كيك البسبوسة بالقشطة نحضر إناء ونضع فين السميد، والبيكينج باودر، والفانيليا، ونقلب المكونات الجافة جيداً حتي يتجانس المكونات. ثم نضع في وعاء اخر الزبدة، والسكر، وباستخدام المضرب نستمر في الخفق ثم نضيف بيضة ثم الأخرى بتدريج مع الاستمرار في الخفق. ثم نضف المكونات الجافة مع الاستمرار في الخفق حتي يصبح لدينا خليط متجانس، ولين. ثم نشغل الفرن علي درجه حرارة 180 درجة ثم نتركها تسخن ونحضر صينية الخاصة بعمل الكب كيك ونضيف في كل قالب كمية من الخليط ما يقارب معلقتان كبيرتان ثم نضيف معلقة كبيرة من القشطة في كل قالب ثم نضيف طبقة أخري من الخليط حتي يمتلئ القالب ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية ثم ندخل الصينية داخل الفرن، وننتظر لمدة تتراوح من بين ربع ساعة ألي نصف ساعة حتي تنضج ثم نخرجها، ونسكب الشربات مباشرة عليها، وتقدم علي طبق، ويضع عليها القليل من جوز الهند لتزين، وتقدم بألف شفا وهنا.

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