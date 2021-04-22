طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة في المنزل بأبسط المكونات

الكنافة من الحلويات المحببة جدا لدى الجميع، نظرا لمذاقها المميز، ويفضل أن تصنعيها في المنزل لأسرتك بدل من شرائها من المحلات، لتضمني أن تكون صحيت ونظيفة، وأيضا توجد عدة طرق لصنع الكنافة في المنزل مثل الكنافة الجاهزة من المحلات الشهيرة، واليوم سنقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الكنافة بالمانجو. مكونات الكنافة بالمانجو نصف كيلو جرام من الكنافة.

كوب من السكر البودر الناعم.

نصف كوب من عصير المانجو الطازج.

نصف كوب من الحليب البودر المجفف.

كوب إلا ربع من الزبدة أو السمنة النباتي حسب الرغبة. مكونات تحضير الكريمة كوب ونصف من الكريمة السائلة.

نصف كوب من عصير المانجو الطازج.

نصف كوب من الماء البارد.

ثلاثة ثمرات من المانجو المقطع إلى شكل شرائح.

عبوة واحدة من جيلي المانجو. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة نضع الكنافة في الثلاجة لفترة زمنية كافية.

نخرجها من الثلاجة بعد مرور وقت كافي ونتركها حتى تبرد.

نضع الزبدة أو السمنة النباتي في إناء معدني مناسب ونضعه على نار متوسطة.

نضع الكنافة المقطعة على السمن على النار ونقلب جيدا.

نقلب باستخدام ملعقة خشبية جيدا حتى يصبح لون الكنافة مائل إلى اللون الذهبي.

نقوم برفع الكنافة من النار، ونتركها حتى تبرد بشكل كامل.

نضع الكريمة السائلة في الخلاط الكهربي، ونضيف نصف كوب من عصير المانجو إلى الكريمة ونخلط المكونات معا جيدا، حتى يصبح القوام متماسك.

نضع ماء في وعاء مناسب على النار ونضيف عبوة الجيلي، ونقلب جيدا المكونات.

نقطع شرائح المانجو إلى قطع صغيرة الحجم.

نضع على الكنافة كل من السكر الناعم والحليب البودر، ونصف كوب من عصير المانجو.

نضع الكنافة في الأطباق المخصصة للتقديم، ونضغط عليها جيدا لتأخذ شكل مناسب.

نضع الكريمة على الكنافة مع التوزيع الجيد لها.

نضيف قطع المانجو الصغيرة على الكنافة عند السطح.

ثم نضيف الجيلي ويوزع بشكل جيد على الكنافة.

نضع الكنافة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم.

يمكن تناول الكنافة مع كوب الشاي أو مع العصير حسب رغبة كل شخص. مكونات الكنافة بالمانجومكونات تحضير الكريمةطريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة الوسوم

الكنافة من الحلويات المحببة جدا لدى الجميع، نظرا لمذاقها المميز، ويفضل أن تصنعيها في المنزل لأسرتك بدل من شرائها من المحلات، لتضمني أن تكون صحيت ونظيفة، وأيضا توجد عدة طرق لصنع الكنافة في المنزل مثل الكنافة الجاهزة من المحلات الشهيرة، واليوم سنقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الكنافة بالمانجو. مكونات الكنافة بالمانجو نصف كيلو جرام من الكنافة.

كوب من السكر البودر الناعم.

نصف كوب من عصير المانجو الطازج.

نصف كوب من الحليب البودر المجفف.

كوب إلا ربع من الزبدة أو السمنة النباتي حسب الرغبة. مكونات تحضير الكريمة كوب ونصف من الكريمة السائلة.

نصف كوب من عصير المانجو الطازج.

نصف كوب من الماء البارد.

ثلاثة ثمرات من المانجو المقطع إلى شكل شرائح.

عبوة واحدة من جيلي المانجو. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة نضع الكنافة في الثلاجة لفترة زمنية كافية.

نخرجها من الثلاجة بعد مرور وقت كافي ونتركها حتى تبرد.

نضع الزبدة أو السمنة النباتي في إناء معدني مناسب ونضعه على نار متوسطة.

نضع الكنافة المقطعة على السمن على النار ونقلب جيدا.

نقلب باستخدام ملعقة خشبية جيدا حتى يصبح لون الكنافة مائل إلى اللون الذهبي.

نقوم برفع الكنافة من النار، ونتركها حتى تبرد بشكل كامل.

نضع الكريمة السائلة في الخلاط الكهربي، ونضيف نصف كوب من عصير المانجو إلى الكريمة ونخلط المكونات معا جيدا، حتى يصبح القوام متماسك.

نضع ماء في وعاء مناسب على النار ونضيف عبوة الجيلي، ونقلب جيدا المكونات.

نقطع شرائح المانجو إلى قطع صغيرة الحجم.

نضع على الكنافة كل من السكر الناعم والحليب البودر، ونصف كوب من عصير المانجو.

نضع الكنافة في الأطباق المخصصة للتقديم، ونضغط عليها جيدا لتأخذ شكل مناسب.

نضع الكريمة على الكنافة مع التوزيع الجيد لها.

نضيف قطع المانجو الصغيرة على الكنافة عند السطح.

ثم نضيف الجيلي ويوزع بشكل جيد على الكنافة.

نضع الكنافة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم.

يمكن تناول الكنافة مع كوب الشاي أو مع العصير حسب رغبة كل شخص. مكونات الكنافة بالمانجومكونات تحضير الكريمةطريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة

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