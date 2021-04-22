طريقة عمل المعمول بكل سهولة في البيت استعداداً للعيد

طريقة عمل المعمول… يعتبر المعمول من المخبوزات أو ما تعرف بالحلويات المرتبطة بالعيد، وهو من الحلويات المشهورة جداً في الوطن العربي ويقبل الجميع على تناولها باستمرار خلال عيد الفطر المبارك وغيرها من المناسبات، ويعرف المعمول أيضاً باسم الكعك، وهناك طرق مختلفة لعمل المعمول يتميز بها كل المطابخ العربية، وتبحث ربات البيوت حالياً عن أسهل طرق لعمل المعمول استعداداً لإعدادها وتقديمها للأسرة والضيوف في العيد، ونقدم لكم طريقة عمل المعمول بكل سهولة في البيت فتابعونا من خلال موقعنا ثقفني. مكونات المعمول: كوب سميد.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة محلب.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

كوب سمن.

3 ملاعق سكر بودر.

نصف كوب ماء ورد. مكونات الحشو: ربع كيلو عجوة.

2 كوب جوز.

ملعقة صغيرة هيل ناعم.

2 ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير: نضيف مكونات العجينة معاً في وعاء ونقلب حتى يتشرب العجين السمن، ثم نضيف ماء الورد وتعجن حتى تصبح العجينة طرية، وتغطى العجينة وتترك لترتاح.

تخلط مكونات الحشو معاً في وعاء وتترك.

يتم تشكيل العجين لكرات، ويتم عمل حفرة في العجين نضغط عليها ونضع فيها قطعة من الحشو وتكور العجينة من جديد، ونضعها في قالب المعمول لتأخذ الشكل المميز.

يرص المعمول في الصواني المفرود بها ورق الزبدة.

ندخل الصواني الفرن الساخن مسبقا لمدة 20 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.

عند التقديم يرش عليها السكر الناعم وبألف هنا. طريقة المعمول السادة ومكوناته: كوبين ونصف.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة هيل ناعم.

نصف كوب ناعم.

نصف كوب زبدة.

ربع كوب سمنة.

بيضة. طريقة التحضير: نخفق الزبدة مع السمن والسكر حتى يتكون خليط هش لونه أبيض، ثم نصيف الفانيليا والبيضة.

نضيف الدقيق والهيل والملح والبيكنج بودر ونعجن المكونات.

تكور العجينة باليد على شكل أقراص وتوضع في قالب المعمول، ثم ترص في صواني الفرن وندخلها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

يخرج من الفرن ويترك ليبرد وعند التقديم يرش عليه السكر الناعم. مكونات المعمول:مكونات الحشو:طريقة التحضير:طريقة المعمول السادة ومكوناته:طريقة التحضير: الوسوم

طريقة عمل المعمول… يعتبر المعمول من المخبوزات أو ما تعرف بالحلويات المرتبطة بالعيد، وهو من الحلويات المشهورة جداً في الوطن العربي ويقبل الجميع على تناولها باستمرار خلال عيد الفطر المبارك وغيرها من المناسبات، ويعرف المعمول أيضاً باسم الكعك، وهناك طرق مختلفة لعمل المعمول يتميز بها كل المطابخ العربية، وتبحث ربات البيوت حالياً عن أسهل طرق لعمل المعمول استعداداً لإعدادها وتقديمها للأسرة والضيوف في العيد، ونقدم لكم طريقة عمل المعمول بكل سهولة في البيت فتابعونا من خلال موقعنا ثقفني. مكونات المعمول: كوب سميد.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة محلب.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

كوب سمن.

3 ملاعق سكر بودر.

نصف كوب ماء ورد. مكونات الحشو: ربع كيلو عجوة.

2 كوب جوز.

ملعقة صغيرة هيل ناعم.

2 ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير: نضيف مكونات العجينة معاً في وعاء ونقلب حتى يتشرب العجين السمن، ثم نضيف ماء الورد وتعجن حتى تصبح العجينة طرية، وتغطى العجينة وتترك لترتاح.

تخلط مكونات الحشو معاً في وعاء وتترك.

يتم تشكيل العجين لكرات، ويتم عمل حفرة في العجين نضغط عليها ونضع فيها قطعة من الحشو وتكور العجينة من جديد، ونضعها في قالب المعمول لتأخذ الشكل المميز.

يرص المعمول في الصواني المفرود بها ورق الزبدة.

ندخل الصواني الفرن الساخن مسبقا لمدة 20 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.

عند التقديم يرش عليها السكر الناعم وبألف هنا. طريقة المعمول السادة ومكوناته: كوبين ونصف.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة هيل ناعم.

نصف كوب ناعم.

نصف كوب زبدة.

ربع كوب سمنة.

بيضة. طريقة التحضير: نخفق الزبدة مع السمن والسكر حتى يتكون خليط هش لونه أبيض، ثم نصيف الفانيليا والبيضة.

نضيف الدقيق والهيل والملح والبيكنج بودر ونعجن المكونات.

تكور العجينة باليد على شكل أقراص وتوضع في قالب المعمول، ثم ترص في صواني الفرن وندخلها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

يخرج من الفرن ويترك ليبرد وعند التقديم يرش عليه السكر الناعم. مكونات المعمول:مكونات الحشو:طريقة التحضير:طريقة المعمول السادة ومكوناته:طريقة التحضير:

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