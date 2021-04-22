طريقة عمل البيكاتا الرمضانية في المنزل بأقل التكاليف

تتنوع وتتعدد طرق عمل الدجاج من وصفة لأخرى، فيمكن أن يتم تنفيذ الدجاج بوضعها في صينية في الفرن، ويمكن أن يتم تنفيذ الدجاج بوضعه مع الخضار، ويمكن أن يتم تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة الحجم وتوضع مع أي مكون آخر، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البيكاتا، وهي وصفة سهلة التحضير ويمكن أن يتم تنفيذها بعدة طرق وذلك فقط عند توافر المكونات اللازمة لتحضيرها.

طريقة عمل البيكاتا

تتميز وصفة البيكاتا بأنها من الوصفات سهلة التحضير ولا تتطلب وقت أو مجهود كبير، كما أنها يمكن أن يتم تنفيذها فقط عند توافر مكونات بسيطة نذكرها فيما يلي، ويعتبر المكون الأساسي لوصفة البيكاتا هي الدجاج.

مقدار ربع كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح ناعم.

مقدار نصف ملعقة بابريكا.

بيضة واحدة متوسطة.

مقدار ملعقتين كبيرتين حليب سائل.

أنصاف صدور دجاج تكون مخلية من الجلد والعظم.

مقدار أربعة ملاعق كبيرة زبدة.

ربع كيلو فطر طازج، يقسم إلى شرائح.

ربع كوب بصل يكون مفروم.

كوب كامل مرقة دجاج.

مقدار ملعقتين عصير ليمون طازج.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

مقدار ملعقة كبيرة بقدونس يكون طازج، يكون مفروم.

في البداية نضع الدقيق والبابريكا والملح في إناء عميق ونخلطهم بشكل جيد. نقوم بخفق البيض مع الحليب جيدًا. يتم غمس قطع الدجاج في خليط البيض ثم في خليط الدقيق. نقوم بتسخين الزبدة أو المارجرين في مقلاة زيت كبيرة في درجة حرارة متوسطة، ويتم قلي قطع الدجاج بها حتى يصبح لونها ذهبي. نضيف الفطر أيضًا ونقوم بقليه من خمسة دقائق. نحضر إناء آخر نضع به النشا وعصير الليمون، ونضع الخليط في المقلاة. يترك الخليط بالدجاج لكي يطهى لمدة خمسة وعشرون دقيقة. يتم تزيين البيكاتا بالبقدونس المفروم.

مكونات عمل وصفة البيكاتاطريقة تحضير وصفة البيكاتا