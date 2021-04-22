طرق جديدة لعمل البيض علي السحور في رمضان بطرق مختلفة ومميزة وبسيطة

تعرفي علي طرق جديدة لعمل البيض بطرق مختلفة، يحتوي البيض علي الكثير من الفوائد الغذائية منها الدهون والبروتينات والمعادن بالإضافة علي احتوائه علي الفيتامينات التي يمنحها لجسم الأنسان، وبما أن هل علينا شهر رمضان المبارك فأصبح طبق البيض من الأطباق الرئيسية علي وجبة السحور كما أنها تعد من الأطباق المهمة جدا علي الإفطار في الأيام العادية وليست علي السحور فقط في شهر رمضان. طرق جديدة لعمل البيض طرق جديدة لعمل البيض سوف نتعرف معنا علي طرق جديدة ومختلفة لعمل البيض لتحضيره علي السحور أو الإفطار خارج رمضان بطرق سهلة. الاومليت الفرنسي المقادير ست بيضات

اربع ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الناشفة

جبنة متوزاريلا مبشورة

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من فلفل أسود طريقة التحضير أحضري وعاء صغير واخفقي فيه البيض مع الملح والفلفل الأسود وقلبيهم في بعض.

جهزي طاسة وضعي فيها ملعقتين من الزيت وانتظري حتي تسخن ثم قومي بإنزال نصف كمية البيض فيها.

اتركي البيض ينضج لمدة دقيقة ثم قومي بثنيه وقلبه إلي الجانب الأخر مع وضع نصف كمية الجبنة عليه.

كرري تلك الطريقة بالضبط مع نصف كمية البيض الأخري.

اخرجي البيض م ضعيه علي طبق التقديم وزيني وجهة بالكزبرة وقدميه. البيض بالطحينة البيض بالطحينة المكونات خمس بيضات مسلوقة

اربع ملاعق من الطحينة

اربع ملاعق من عصير الليمون

ربع كوب من البقدونس

بعض من الثوم المفروم

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر المطحون طريقة الإعداد قومي بسلق البيض ثم قومي بتقطيعه إلي قطع متوسطة الحجم ثم قومي بوضع عليه الفلفل الأحمر والأسود والملح والثوم.

قومي بتقليب البيض مع هذه البهارات التي أضفتها له حتي يتجانسوا في بعضهم.

احضري وعاء وضعي فيه الطحينة مع بعض الماء ثم ضيفي اليها عصير الليمون وقلبيهم مع بعضهم حتي تصبح الطحينة جاهزة.

قومي بسكب خليط الطحينة علي البيض ثم قومي بتقليبهم ببعض ثم قدمي طبق البيض بالطحينة. البيض بالمشروم البيض بالمشروم المكونات خمس بيضات

بصلة متوسطة الحجم

زيتون اسود مخلي

مشروم مقطع

فلفل اخصر مقطع

ملعقتين كبيرتين من الزيت

ملعقتين كبيرتين من الدقيق

ربع ملعقة من الملح

ربع ملعقة فلفل أسود

جبنة متوزاريلا مبشورة طريقة الإعداد احضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم قومي بوضع كل من البصل والفلفل الأخضر والمشروم وشوحيهم مع بعضهم في الزيت.

احضري وعاء واخفقي فيه البيض وضعي فيه الدقيق والفلفل الأسود والملح وقلبي الخليط جيدا.

قومي بوضع خليط البيض علي الخليط السابق وقلبيهم في بعض حتي تتجانس المكونات جميعها ببعض.

احضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم هذا الخليط واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي ثم قلبيها مرة أخري.

قدمي البيض بعد نضجه في طبق التقديم وضعي علي وجهة الجبنة الموتزاريلا والزيتون الأسود وقدمي البيض. الوسوم

تعرفي علي طرق جديدة لعمل البيض بطرق مختلفة، يحتوي البيض علي الكثير من الفوائد الغذائية منها الدهون والبروتينات والمعادن بالإضافة علي احتوائه علي الفيتامينات التي يمنحها لجسم الأنسان، وبما أن هل علينا شهر رمضان المبارك فأصبح طبق البيض من الأطباق الرئيسية علي وجبة السحور كما أنها تعد من الأطباق المهمة جدا علي الإفطار في الأيام العادية وليست علي السحور فقط في شهر رمضان. طرق جديدة لعمل البيض طرق جديدة لعمل البيض سوف نتعرف معنا علي طرق جديدة ومختلفة لعمل البيض لتحضيره علي السحور أو الإفطار خارج رمضان بطرق سهلة. الاومليت الفرنسي المقادير ست بيضات

اربع ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الناشفة

جبنة متوزاريلا مبشورة

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من فلفل أسود طريقة التحضير أحضري وعاء صغير واخفقي فيه البيض مع الملح والفلفل الأسود وقلبيهم في بعض.

جهزي طاسة وضعي فيها ملعقتين من الزيت وانتظري حتي تسخن ثم قومي بإنزال نصف كمية البيض فيها.

اتركي البيض ينضج لمدة دقيقة ثم قومي بثنيه وقلبه إلي الجانب الأخر مع وضع نصف كمية الجبنة عليه.

كرري تلك الطريقة بالضبط مع نصف كمية البيض الأخري.

اخرجي البيض م ضعيه علي طبق التقديم وزيني وجهة بالكزبرة وقدميه. البيض بالطحينة البيض بالطحينة المكونات خمس بيضات مسلوقة

اربع ملاعق من الطحينة

اربع ملاعق من عصير الليمون

ربع كوب من البقدونس

بعض من الثوم المفروم

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر المطحون طريقة الإعداد قومي بسلق البيض ثم قومي بتقطيعه إلي قطع متوسطة الحجم ثم قومي بوضع عليه الفلفل الأحمر والأسود والملح والثوم.

قومي بتقليب البيض مع هذه البهارات التي أضفتها له حتي يتجانسوا في بعضهم.

احضري وعاء وضعي فيه الطحينة مع بعض الماء ثم ضيفي اليها عصير الليمون وقلبيهم مع بعضهم حتي تصبح الطحينة جاهزة.

قومي بسكب خليط الطحينة علي البيض ثم قومي بتقليبهم ببعض ثم قدمي طبق البيض بالطحينة. البيض بالمشروم البيض بالمشروم المكونات خمس بيضات

بصلة متوسطة الحجم

زيتون اسود مخلي

مشروم مقطع

فلفل اخصر مقطع

ملعقتين كبيرتين من الزيت

ملعقتين كبيرتين من الدقيق

ربع ملعقة من الملح

ربع ملعقة فلفل أسود

جبنة متوزاريلا مبشورة طريقة الإعداد احضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم قومي بوضع كل من البصل والفلفل الأخضر والمشروم وشوحيهم مع بعضهم في الزيت.

احضري وعاء واخفقي فيه البيض وضعي فيه الدقيق والفلفل الأسود والملح وقلبي الخليط جيدا.

قومي بوضع خليط البيض علي الخليط السابق وقلبيهم في بعض حتي تتجانس المكونات جميعها ببعض.

احضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم هذا الخليط واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي ثم قلبيها مرة أخري.

قدمي البيض بعد نضجه في طبق التقديم وضعي علي وجهة الجبنة الموتزاريلا والزيتون الأسود وقدمي البيض.

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