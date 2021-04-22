طريقة مسخن الدجاج بالصاج التحضير بالتفصيل

طريقة مسخن الدجاج بالصاج، من الوصفات الفلسطينية الشهيرة والمعروفة حتى وصلت للكثير من الدول العربية لأن لها مذاق جميل ومميز بها بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من المغذيات الطبيعية مثل الفيتامينات والبروتينات وهناك الكثير من طرق تحضير المسخن بالدجاج منها مسخن الدجاج بالصاج إليكم مقادير وطريقة الوصفة. مكونات مسخن الدجاج بالصاج مكونات مسخن الدجاج بالصاج دجاج فيليه: كيلو جرام مقطع لشرائح طولية.

خبز صاج: قطعتان كاملتان.

بصل: حبتان تقطعا شرائح طولية.

فلفل أبيض ناعم: ملعقة حجم كبير.

ملح: ملعقة حجم كبير.

زبدة: إصبع من الزبدة يقطع حلقات.

زيت زيتون: 2 ملعقة حجم كبير.

سماق: 2 ملعقة حجم كبير. تحضير المسخن بالدجاج في الصاج تحضير المسخن بالدجاج في الصاج نحضر وصفات المسخن بالدجاج بشكل أكثر في شهر رمضان سواء في فلسطين أو في الكثير من الدول العربية لأنه من الوجبات الأساسية الشهية التي تقدم في العزومات وتتناسب معها لذلك إليكم خطوات عمل مسخن الدجاج بالصاج: نتبل الدجاج بالفلفل الأسمر والملح مع الفلفل الأبيض في طبق عميق ونتبل الدجاج جيدًا. في قدر عميق نضع نصف مقدار زيت الزيتون ويترك حتى يسخن وعندما يصبح جاهزًا نضع كمية الدجاج المتبل. نستمر في تحريك قطع الدجاج حتى تتحمر ومن ثم يرفع عن النار ويوضع على جنب. ونضع المقدار المتبقي من زيت الزيتون في وعاء آخر لتسخينه وعندما يقدح يضاف إليه البصل المقطع حتى يصبح ذهبي اللون. نضيف الدجاج المقلي مع السماق مع التحريك جيدًا. ومن ثم بعد التأكد من امتزاج الدجاج مع السماق نقوم برفعه عن النار. نحضر الآن خبز الصاج بعد تقطيعه لمثلثلات ونقوم بحشوه بمقدار ملعقة حجم كبير من حشو الدجاج في منتصف الخبز. ويتم لفه مثل الرول ويتم وضعها في صينية مدهونة مسبقًا بالزيت وبعد رصها جيدًا. نقوم الآن بوضع مكعبات من الزبدة على صينية المسخن وتوضع في الفرن على أن تكون الحرارة متوسطة وتترك الصينية حتى 20 دقيقة. الوسوم

طريقة مسخن الدجاج بالصاج، من الوصفات الفلسطينية الشهيرة والمعروفة حتى وصلت للكثير من الدول العربية لأن لها مذاق جميل ومميز بها بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من المغذيات الطبيعية مثل الفيتامينات والبروتينات وهناك الكثير من طرق تحضير المسخن بالدجاج منها مسخن الدجاج بالصاج إليكم مقادير وطريقة الوصفة. مكونات مسخن الدجاج بالصاج مكونات مسخن الدجاج بالصاج دجاج فيليه: كيلو جرام مقطع لشرائح طولية.

خبز صاج: قطعتان كاملتان.

بصل: حبتان تقطعا شرائح طولية.

فلفل أبيض ناعم: ملعقة حجم كبير.

ملح: ملعقة حجم كبير.

زبدة: إصبع من الزبدة يقطع حلقات.

زيت زيتون: 2 ملعقة حجم كبير.

سماق: 2 ملعقة حجم كبير. تحضير المسخن بالدجاج في الصاج تحضير المسخن بالدجاج في الصاج نحضر وصفات المسخن بالدجاج بشكل أكثر في شهر رمضان سواء في فلسطين أو في الكثير من الدول العربية لأنه من الوجبات الأساسية الشهية التي تقدم في العزومات وتتناسب معها لذلك إليكم خطوات عمل مسخن الدجاج بالصاج: نتبل الدجاج بالفلفل الأسمر والملح مع الفلفل الأبيض في طبق عميق ونتبل الدجاج جيدًا. في قدر عميق نضع نصف مقدار زيت الزيتون ويترك حتى يسخن وعندما يصبح جاهزًا نضع كمية الدجاج المتبل. نستمر في تحريك قطع الدجاج حتى تتحمر ومن ثم يرفع عن النار ويوضع على جنب. ونضع المقدار المتبقي من زيت الزيتون في وعاء آخر لتسخينه وعندما يقدح يضاف إليه البصل المقطع حتى يصبح ذهبي اللون. نضيف الدجاج المقلي مع السماق مع التحريك جيدًا. ومن ثم بعد التأكد من امتزاج الدجاج مع السماق نقوم برفعه عن النار. نحضر الآن خبز الصاج بعد تقطيعه لمثلثلات ونقوم بحشوه بمقدار ملعقة حجم كبير من حشو الدجاج في منتصف الخبز. ويتم لفه مثل الرول ويتم وضعها في صينية مدهونة مسبقًا بالزيت وبعد رصها جيدًا. نقوم الآن بوضع مكعبات من الزبدة على صينية المسخن وتوضع في الفرن على أن تكون الحرارة متوسطة وتترك الصينية حتى 20 دقيقة.

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