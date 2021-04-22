المسخن بخبز الشراك وأسهل طريقة للتحضير

المسخن بخبز الشراك، من أقدم الأطباق والوصفات العربية هو المسخن اشتهر تحضيره في فلسطين وكذلك الأردن ومع الوقت تمكنت الأمهات وربات المنزل من تحضيره بطرق أجدد مع الاحتفاظ بنفس سر المسخن المعروف ليس له نفس المذاق المعتاد عليه فيتم الآن تحضير رولات المسخن بخبز الشراك لوصفة جديدة ومختلفة من المسخن تعرفوا معنا على طريقتين لتحضير المسخن بخبز الشراك. مقادير المسخن الفلسطيني الوصفة الأولى دجاج: دجاجة واحدة مسلوقة وتفتت.

بصل: ثلاث حبات متوسطة.

زيت زيتون: ثلث كوب.

سماق: أربع ملاعق حجمها صغير.

فلفل أسمر: ¼ ملعقة حجمها صغير.

ملح طعام: ¼ ملعقة حجمها صغير. طريقة تحضير المسخن الفلسطيني الوصفة الأولى نحضر البصل ونقطعه شرائح طويلة ونضعه مع مقدار ملح بسيط في مقلاة على النار بدون وضع زيت.

عندما تذبل شرائح البصل نقوم بوضع الفلفل الأسمر مع الزيت ومقدار السماق.

بعد التقليب الجيد بين المقادير السابقة نضع الدجاج المفتت مع المكونات مع التقليب الجيد لتختلط قطع الدجاج المفتتة مع التوابل.

وتترك لتنضج وبعدها تقدم ساخنةً. مكونات المسخن بخبز الشراك الوصفة الثانية مقادير المسخن الفلسطيني الوصفة الأولىطريقة تحضير المسخن الفلسطيني الوصفة الأولىمكونات المسخن بخبز الشراك الوصفة الثانية تحتاج وصفة المسخن بخبز الشراك لمكونات بسيطة هي: دجاج ستيك: عدد 6 شرائح تقطع طوليًا.

خبز شراك مقدار مناسب للرولات.

سماق: 4 ملاعق حجم صغير.

زيت زيتون: ⅓ كوب.

ملح طعام: مقدار مناسب.

فلفل أسمر: ¼ ملعقة حجمها صغير. خطوات تجهيز رولات المسخن بخبز الشراك في مقلاة على النار نضع البصل المقطع قطع صغيرة مع ملح ونقلب جيدًا ليختلطوا معًا.

نحضر الزيت لنضعه على البصل عندما يذبل وعندما يصبح الزيت ساخنًا نضع الدجاج الاستيك.

نضيف التوابل الموجودة للخليط السابق ونقلب جميع المكونات حتى تُتبل شرائح دجاج الاستيك.

ومن ثم نحضر خبز الشراك ونقوم بتقطيع كل شريحة من شرائح الخبز إلى مثلثات وفي كل مثلث يتم وضع مقدار 2 ملعقة حشو دجاج حجمها صغير.

يتم ثني الأطراف من المثلث على بعضها نحو الداخل ويتم لف المثلث على بعضه.

توضع رولات المسخن في الزيت الساخن وعندما تنضج نخرجها من الزيت. خطوات تجهيز رولات المسخن بخبز الشراك الوسوم

المسخن بخبز الشراك، من أقدم الأطباق والوصفات العربية هو المسخن اشتهر تحضيره في فلسطين وكذلك الأردن ومع الوقت تمكنت الأمهات وربات المنزل من تحضيره بطرق أجدد مع الاحتفاظ بنفس سر المسخن المعروف ليس له نفس المذاق المعتاد عليه فيتم الآن تحضير رولات المسخن بخبز الشراك لوصفة جديدة ومختلفة من المسخن تعرفوا معنا على طريقتين لتحضير المسخن بخبز الشراك. مقادير المسخن الفلسطيني الوصفة الأولى دجاج: دجاجة واحدة مسلوقة وتفتت.

بصل: ثلاث حبات متوسطة.

زيت زيتون: ثلث كوب.

سماق: أربع ملاعق حجمها صغير.

فلفل أسمر: ¼ ملعقة حجمها صغير.

ملح طعام: ¼ ملعقة حجمها صغير. طريقة تحضير المسخن الفلسطيني الوصفة الأولى نحضر البصل ونقطعه شرائح طويلة ونضعه مع مقدار ملح بسيط في مقلاة على النار بدون وضع زيت.

عندما تذبل شرائح البصل نقوم بوضع الفلفل الأسمر مع الزيت ومقدار السماق.

بعد التقليب الجيد بين المقادير السابقة نضع الدجاج المفتت مع المكونات مع التقليب الجيد لتختلط قطع الدجاج المفتتة مع التوابل.

وتترك لتنضج وبعدها تقدم ساخنةً. مكونات المسخن بخبز الشراك الوصفة الثانية مقادير المسخن الفلسطيني الوصفة الأولىطريقة تحضير المسخن الفلسطيني الوصفة الأولىمكونات المسخن بخبز الشراك الوصفة الثانية تحتاج وصفة المسخن بخبز الشراك لمكونات بسيطة هي: دجاج ستيك: عدد 6 شرائح تقطع طوليًا.

خبز شراك مقدار مناسب للرولات.

سماق: 4 ملاعق حجم صغير.

زيت زيتون: ⅓ كوب.

ملح طعام: مقدار مناسب.

فلفل أسمر: ¼ ملعقة حجمها صغير. خطوات تجهيز رولات المسخن بخبز الشراك في مقلاة على النار نضع البصل المقطع قطع صغيرة مع ملح ونقلب جيدًا ليختلطوا معًا.

نحضر الزيت لنضعه على البصل عندما يذبل وعندما يصبح الزيت ساخنًا نضع الدجاج الاستيك.

نضيف التوابل الموجودة للخليط السابق ونقلب جميع المكونات حتى تُتبل شرائح دجاج الاستيك.

ومن ثم نحضر خبز الشراك ونقوم بتقطيع كل شريحة من شرائح الخبز إلى مثلثات وفي كل مثلث يتم وضع مقدار 2 ملعقة حشو دجاج حجمها صغير.

يتم ثني الأطراف من المثلث على بعضها نحو الداخل ويتم لف المثلث على بعضه.

توضع رولات المسخن في الزيت الساخن وعندما تنضج نخرجها من الزيت. خطوات تجهيز رولات المسخن بخبز الشراك

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