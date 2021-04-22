وصفة عجينة الشيشبرك المكونات والمقادير

وصفة عجينة الشيشبرك، واحدة من الوصفات العربية الشهيرة هي وصفة الششبرك أو عجينة الششبرك ولها طرق عديدة للتحضير وحشوات مختلفة ووصفة اليوم هي عجينة الششبرك باللبن تابعوا معنا للتعرف على طريقة تحضير الششبرك باللبن والمقادير المطلوبة للتحضير. مكونات عجينة الششبرك دقيق منخول: ثلاث أكواب كاملة.

حليب: كوب وربع كوب.

زيت زيتون: 2 ملعقة حجم صغير.

ملح طعام: 2 ملعقة حجم صغير. مكونات الششبرك مرق دجاج أو لحم: 4 أكواب كاملة.

لبن زبادي: كيلو جرام واحد.

زيت زيتون: 2 ملعقة كبيرة.

ثوم مهروس: ملعقة حجم صغير.

نشا ذرة: ملعقة حجم كبير.

نعناع مطحون: ملعقة حجم صغير.

مقدار مناسب زيت نباتي. مكونات حشو الشيشبرك لحم مفروم: ½ كيلو جرام.

بصل: حبة حجمها صغير تقطع مكعبات.

خل طعام: ملعقة حجم صغير.

زيت زيتون: 2 ملعقة حجم كبير.

ثوم مفروم: ملعقة حجم صغير.

هال مطحون: ½ ملعقة حجم صغير.

بقدونس مفروم: 2 ملعقة حجم صغير.

فلفل أسمر ناعم: ½ ملعقة حجم صغير.

قرفة: ½ ملعقة حجم صغير.

ملح: مقدار حسب الحاجة. خطوات تحضير عجينة الشيشبرك نحضر الحشو أولًا فنخلط مقادير الشيشبرك في العجانة لتتماسك جيدًا. نحضر قطعة قماش نظيفة لتغطية العجين وعندما تختمر نبدأ في الاستخدام. تقطع لكرات حجمها صغير وتفرد باستخدام النشابة. نجهز حشو الشيشبرك فنضع جميع المقادير معًا ونأخذ من الحشو لنضعه في منتصف كرات عجين الششبرك. ومن ثم نلف أطراف العجين ببعضها على أن يكون الشكل نصف دائرة ومن ثم نضم طرفي الدائرة على بعضهما لتكون مثل القبعة الصغيرة. نرص كرات الششبرك في صينية نظيفة مرشوشة بالدقيق. ومن ثم نضع مقلاة على النار موضوع بها زيت غزير لتسخينه. ويلي ذلك وضع كرات العجين في الزيت ونتركها حتى تكون ذهبية اللون. ومن ثم نخرجها من الزيت على ورق مناديل قوي ليمتص كمية الزيت الزائد. نحضر الحليب الآن حيث نخلط النشا مع الحليب والمرق ونضع القدر على نار حرارتها متوسطة وعندما يغلي نضع كرات الششبرك في الخليط. نخلط زيت الزيتون بعد تسخينه مع الثوم لنضيفه على الخليط السابق ومن ثم نقدم كرات الششبرك. مكونات عجينة الششبركمكونات الششبركمكونات حشو الشيشبركخطوات تحضير عجينة الشيشبرك الوسوم

وصفة عجينة الشيشبرك، واحدة من الوصفات العربية الشهيرة هي وصفة الششبرك أو عجينة الششبرك ولها طرق عديدة للتحضير وحشوات مختلفة ووصفة اليوم هي عجينة الششبرك باللبن تابعوا معنا للتعرف على طريقة تحضير الششبرك باللبن والمقادير المطلوبة للتحضير. مكونات عجينة الششبرك دقيق منخول: ثلاث أكواب كاملة.

حليب: كوب وربع كوب.

زيت زيتون: 2 ملعقة حجم صغير.

ملح طعام: 2 ملعقة حجم صغير. مكونات الششبرك مرق دجاج أو لحم: 4 أكواب كاملة.

لبن زبادي: كيلو جرام واحد.

زيت زيتون: 2 ملعقة كبيرة.

ثوم مهروس: ملعقة حجم صغير.

نشا ذرة: ملعقة حجم كبير.

نعناع مطحون: ملعقة حجم صغير.

مقدار مناسب زيت نباتي. مكونات حشو الشيشبرك لحم مفروم: ½ كيلو جرام.

بصل: حبة حجمها صغير تقطع مكعبات.

خل طعام: ملعقة حجم صغير.

زيت زيتون: 2 ملعقة حجم كبير.

ثوم مفروم: ملعقة حجم صغير.

هال مطحون: ½ ملعقة حجم صغير.

بقدونس مفروم: 2 ملعقة حجم صغير.

فلفل أسمر ناعم: ½ ملعقة حجم صغير.

قرفة: ½ ملعقة حجم صغير.

ملح: مقدار حسب الحاجة. خطوات تحضير عجينة الشيشبرك نحضر الحشو أولًا فنخلط مقادير الشيشبرك في العجانة لتتماسك جيدًا. نحضر قطعة قماش نظيفة لتغطية العجين وعندما تختمر نبدأ في الاستخدام. تقطع لكرات حجمها صغير وتفرد باستخدام النشابة. نجهز حشو الشيشبرك فنضع جميع المقادير معًا ونأخذ من الحشو لنضعه في منتصف كرات عجين الششبرك. ومن ثم نلف أطراف العجين ببعضها على أن يكون الشكل نصف دائرة ومن ثم نضم طرفي الدائرة على بعضهما لتكون مثل القبعة الصغيرة. نرص كرات الششبرك في صينية نظيفة مرشوشة بالدقيق. ومن ثم نضع مقلاة على النار موضوع بها زيت غزير لتسخينه. ويلي ذلك وضع كرات العجين في الزيت ونتركها حتى تكون ذهبية اللون. ومن ثم نخرجها من الزيت على ورق مناديل قوي ليمتص كمية الزيت الزائد. نحضر الحليب الآن حيث نخلط النشا مع الحليب والمرق ونضع القدر على نار حرارتها متوسطة وعندما يغلي نضع كرات الششبرك في الخليط. نخلط زيت الزيتون بعد تسخينه مع الثوم لنضيفه على الخليط السابق ومن ثم نقدم كرات الششبرك. مكونات عجينة الششبركمكونات الششبركمكونات حشو الشيشبركخطوات تحضير عجينة الشيشبرك

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