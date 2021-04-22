بيتزا لازانيا بالثوم .. تعرف على الطريقة بالخطوات

تعد بيتزا لازانيا بالثوم من الوصفات المميزة، حيث أنها مزيج من البيتزا التي يعشقها الجميع واللازانيا الشهية التي يحبها الكثير أيضًا، وفي المقال نستعرض طريقة الوصفة خطوة بخطوة مع المقادير بالتفاصيل، وبالهنا مقدمًا.

طريقة عمل بيتزا لازانيا بالثوم

البيتزا من الأكلات اللذيذة واللازانيا أيضًا من الوصفات المفضلة لدى الكثيرين، كما أن إضافة الثوم إلى هذه الوجبة يمنحها نكهة مميزة ورائحة طيبة، وفيما يلي المكونات والطريقة:

حبة واحدة من البصل مقطعة مكعبات.

حبة واحدة من الفلفل الرومي مقطع شرائح.

ربع كيلو من المشروم شرائح.

7 أصابع من السجق المقطع.

ربع كيلو من شرائح البيبروني.

شريحتين من اللازانيا الطازجة.

فصين من الثوم المهروس.

نصف كيلو من شرائح الطماطم.

كوب من عصير الطماطم أو مرقة الفراخ.

قليل من الشطة.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقتين من الزيتون المخلي.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقتين من زيت الذرة.

نصف كيلو من الدقيق.

1/8 كيلو من شرائح الجبن الشيدر.

كوب من الجبن الموتزريلا.

3 أكواب من الماء الدافئ.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف.

3/4 كيلو حليب كامل الدسم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة السايحة.

ملعقة من البقدونس المفروم.

فص من الثوم المهروس.

يتم تشويح البصل في طاسة ساخنة على النار بها قليل من زيت الذرة، وبعد أن يتغير لونها يتم إضافة شرائح الفلفل الرومي والمشروم مع الاستمرار في التقليب لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى تذبل جميع المكونات. إضافة قطع السجق والبيبروني والثوم المهروس، يتم التحريك جيدًا لمدة ثلاث دقائق حتى يتغير لون السجق ويصبح بني مائل إلى الأحمر الذهبي. في هذه اللحظة يتم إضافة شرائح الطماطم وشوربة الدجاج أو عصير الطماطم حسب المتوفر. يتم إضافة التوابل والملح والفلفل، وترك المزيج على النار لمدة ربع ساعة تقريبًا. في وعاء آخر على النار، يتم إضافة الزبدة حتى تصبح سائلة تمامًا، ثم إضافة ثلاث ملاعق من الدقيق مع التحريك السريع لمدة دقيقة واحدة تقريبًا. إضافة الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب حتى لا تتكون تكتلات صغيرة. ترك المزيج على النار لمدة ثلاث دقائق تقريبًا حتى يصبح قوامه سميك ومتجانس. هنا يتم إضافة الفلفل الأسود والملح والجبن الشيدر، تركه على النار لمدة دقيقة حتى تسيح الجبن تمامًا، ثم تركه جانبًا لحين الاحتياج إليه في استكمال الوصفة. في وعاء عميق يتم خلط الخميرة مع السكر والماء الدافئ وترك المزيد لمدة خمس دقائق. إضافة الملح، باقي كمية الدقيق، زيت الزيتون إلى المزيج مع التقليب جيدًا، حتى تتكون عجينة متجانسة لا تلتصق باليد. وضع العجينة في طبق مدهون بقليل من الزيت وتغطيتها وحفظها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها نسبيًا. يتم تشكيل العجينة على أشكال حلزونية رفيعة. يتم رص قطع العجينة الحلزونية على شكل دائري مع إضافة ملعقتين من السجق في المنتصف. ثم سكب مقدار من صوص الحبن الذي تم تحضيره، ثم شريحة من اللازانيا. ثم إضافة ملعقتين آخرتين من السجق، ثم صوص الجبن، ثم الجبنة الموتزريلا. تكرار الخطوات بنفس الترتيب حتى تنتهي الكمية، وفي النهاية يت رص شرائح البيبروني. يتم دهن الوجه بصوص الثوم بالزبدة، وتدخل فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريبًا، حتى تسيح الجبنة ويتحول لون البيتزا إلى الذهبي. يتم تقطيع البيتزا ورصها في طبق التقديم، يمكن تقديم الكاتشب معها والبطاطس المقلية، وبالهنا.

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