بسكويت العيد بدون نشادر لحلوى شهية ومميزة في عيد الفطر المبارك

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضير بسكويت العيد بدون نشادر حيث نحب جميعاً تناول هذه الحلوى المقرمشة على الفطور فور عدودتنا من صلاة العيد مع كوب من الشاى الأحمر أو اللبن ،لذلك بدلاً من شراءه من المحلات يمكنك تحضيره بنفسك في منزلك بمقادير متوفرة وخطوات بسيطة فتابعينا لتعرفي تلك الخطوات بالتفصيل. بسكويت العيد بدون نشادر المقادير اللازمة لتحضير البسكويت: أربع أكواب إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

بيضتان كبيرتان.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور ناعم.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وثلث من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير بسكويت العيد بدون نشادر: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي امللح والبيكنج بودر وقلبي. في وعاء منفصل قومي بوضع كلاً من الزبدة والسكر معاً. اخفقي المكونات معاً باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم فاتح. أضيفي البيض والفانيليا واخلطي. أضيفي مبشور الليمون واخلطي جيداً. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض بالتدريج وقلبي. استمري في العجن إلى أن تحصلي على عجينة متجانسة. غلفي العجينة بورق الاسترتش ثم أدخليها الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك. قومب بفرد العجينة على سطح أملس مغي بالدقيق. استخدمي النشابة حتى تفردي العجينة تماماً. أحضري الشوكة واصنعي خطوط طولية في العجينة. قطعي العجينة بالسكين إلى قطع مستطيلة الحجم بنفس حجم البسكوت الطبيعي. أحضري صينية الخبز وضعي بها قطع البسكوت متابعدة عن بعضها. أشعلى الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية حتى يكون ساخن وجاهز للخبز. أدخلي الصينية الفرن لمدة ثمانية دقائق حتى ينضج. بسكويت العيد بدون نشادر المقادير اللازمة لتحضير البسكويت:خطوات تحضير بسكويت العيد بدون نشادر: الوسوم

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضير بسكويت العيد بدون نشادر حيث نحب جميعاً تناول هذه الحلوى المقرمشة على الفطور فور عدودتنا من صلاة العيد مع كوب من الشاى الأحمر أو اللبن ،لذلك بدلاً من شراءه من المحلات يمكنك تحضيره بنفسك في منزلك بمقادير متوفرة وخطوات بسيطة فتابعينا لتعرفي تلك الخطوات بالتفصيل. بسكويت العيد بدون نشادر المقادير اللازمة لتحضير البسكويت: أربع أكواب إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

بيضتان كبيرتان.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور ناعم.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وثلث من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير بسكويت العيد بدون نشادر: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي امللح والبيكنج بودر وقلبي. في وعاء منفصل قومي بوضع كلاً من الزبدة والسكر معاً. اخفقي المكونات معاً باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم فاتح. أضيفي البيض والفانيليا واخلطي. أضيفي مبشور الليمون واخلطي جيداً. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض بالتدريج وقلبي. استمري في العجن إلى أن تحصلي على عجينة متجانسة. غلفي العجينة بورق الاسترتش ثم أدخليها الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك. قومب بفرد العجينة على سطح أملس مغي بالدقيق. استخدمي النشابة حتى تفردي العجينة تماماً. أحضري الشوكة واصنعي خطوط طولية في العجينة. قطعي العجينة بالسكين إلى قطع مستطيلة الحجم بنفس حجم البسكوت الطبيعي. أحضري صينية الخبز وضعي بها قطع البسكوت متابعدة عن بعضها. أشعلى الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية حتى يكون ساخن وجاهز للخبز. أدخلي الصينية الفرن لمدة ثمانية دقائق حتى ينضج. بسكويت العيد بدون نشادر المقادير اللازمة لتحضير البسكويت:خطوات تحضير بسكويت العيد بدون نشادر:

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