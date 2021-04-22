بلح الشام بالنوتيلا حضري حلوى مختلفة وشهية لشهر رمضان المبارك

يعد بلح الشام بالنوتيلا من أشهى وأفضل وصفات الحلويات التي يمكنك تحضيرها في رمضان فبدلاً من عمل هذا الطبق سادة بالطريقة التقليدية يمكنك تحضيره بحشو الشوكولاتة أو النوتيلا التي لا تقوام وتقديمها لأطفالك بعد الفطار أو لضيوفك كتحلية شهية بعد سفرة فخمة على الإفطار، تابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين تلك الحلوى بالتفصيل. بلح الشام بالنوتيلا المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: كوب من الماء.

كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

أربع بيضات كبيرات في الحجم.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب من الشوكولاتة النوتيلا.

نصف كوب من البدنق المطحون خشن.

أربع أكواب من الزيت النباتي أو زيت الذرة. بلح الشام بالنوتيلا المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: خطوات تحضير بلح الشام بالنوتيلا: ضعي الزبدة في وعاء مناسب الحجم ثم ضعيها على نار متوسطة. أضيفي الماء واتركي الوعاء على النار حتى يغلي الماء. ارفعي الماء من على النار واتركيها تبرد تماماً. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي البيض والفانيليا وقلبي. أضيفي الماء بالتدرجي مع التقليب حتى تتشكل لديك عجينة شبه سائلة. ضعي الزيت في طاسة عميقة على نار عالية واتركيه حتى يسخن. ضعي عجينة بلح الشام في كيس الحلواني وضعي القمع الخاص ببلح الشام. استخدمي الكيس في عمل اصبع من بلح الشام وضعيه برفق في الزيت. اصنعي أكبر عدد ممكن من بلح الشام في الزيت واتركيه حتى يتحمر من كل الجهات. بعد أن تنتهي من كل العجينة صفي بلح الشام من الزيت وضعيه على مناديل ورقية. أحضري النوتيلا وقومي بإذابتها على حمام مائي أو في الميكرويف. ضعي الشوكولاة في كيس الحلواني وادفعيها داخل بلح الشام بعد صبع شق فيه. اتركي الشوكولاتة تتماسك وتستقر داخل بلح الشام ثم قدميه. خطوات تحضير بلح الشام بالنوتيلا: الوسوم

يعد بلح الشام بالنوتيلا من أشهى وأفضل وصفات الحلويات التي يمكنك تحضيرها في رمضان فبدلاً من عمل هذا الطبق سادة بالطريقة التقليدية يمكنك تحضيره بحشو الشوكولاتة أو النوتيلا التي لا تقوام وتقديمها لأطفالك بعد الفطار أو لضيوفك كتحلية شهية بعد سفرة فخمة على الإفطار، تابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين تلك الحلوى بالتفصيل. بلح الشام بالنوتيلا المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: كوب من الماء.

كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

أربع بيضات كبيرات في الحجم.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب من الشوكولاتة النوتيلا.

نصف كوب من البدنق المطحون خشن.

أربع أكواب من الزيت النباتي أو زيت الذرة. بلح الشام بالنوتيلا المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: خطوات تحضير بلح الشام بالنوتيلا: ضعي الزبدة في وعاء مناسب الحجم ثم ضعيها على نار متوسطة. أضيفي الماء واتركي الوعاء على النار حتى يغلي الماء. ارفعي الماء من على النار واتركيها تبرد تماماً. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي البيض والفانيليا وقلبي. أضيفي الماء بالتدرجي مع التقليب حتى تتشكل لديك عجينة شبه سائلة. ضعي الزيت في طاسة عميقة على نار عالية واتركيه حتى يسخن. ضعي عجينة بلح الشام في كيس الحلواني وضعي القمع الخاص ببلح الشام. استخدمي الكيس في عمل اصبع من بلح الشام وضعيه برفق في الزيت. اصنعي أكبر عدد ممكن من بلح الشام في الزيت واتركيه حتى يتحمر من كل الجهات. بعد أن تنتهي من كل العجينة صفي بلح الشام من الزيت وضعيه على مناديل ورقية. أحضري النوتيلا وقومي بإذابتها على حمام مائي أو في الميكرويف. ضعي الشوكولاة في كيس الحلواني وادفعيها داخل بلح الشام بعد صبع شق فيه. اتركي الشوكولاتة تتماسك وتستقر داخل بلح الشام ثم قدميه. خطوات تحضير بلح الشام بالنوتيلا:

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