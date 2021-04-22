اللازانيا باللحمة وصفة شهية ومميزة لإفطار رمضان أبهري ضيوفك

تعد وصفة اللازانيا باللحمة من أشهى الوصفات التي يمكنك أن تحضريها على مائدة إفطار رمضا، أو على الغداء في الأيام العادية فهي دسمة وتصلح لجميع الموائد والمناسبات السعيدة والأفراح، تقدم تلك الأكلة بأسعار كبيرة في المطاعم الكبرى والأشهر على الإطلاق لذلك يمكنك بدلاً من شراءها تحضيرها بنفسك فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. اللازانيا باللحمة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من النقانق الإيطالية الحلوة.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

ثمرتان كبيرتان من الطماطم المفرومة.

علبة من الصلصة الجاهزة.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من البقدونس المفروم الأخضر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

ربع كوب من جبنة ريكوتا كامل الدسم.

نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

بيضة واحدة كبيرة.

أثنتا عشرة شريحة من مكرونا اللازانية

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم. خطوات تحضير اللازانيا باللحمة:

قومس بتشويح اللحم المفروم مع النقانق على النار. أضيفي الثوم والبصل حتى يتحول لونهما للون الشفاف. أضيفي الطماطم والصلصة والسكر والريجان وباقي التوابل وقلبي. أضيفي الماء واتركي الخليط ينضج. قومي بطهي مكرونة اللازنيا وذلك وفقاً للتعلميات المدرجة. اصنعي خليط من الجبن عن طريق خلط كل أنواع الجبن معاً مع إضافة بعض أوراق الريجان المفرومة والبيضة والبقدونس. أضيفي رشة من التوابل إلى الجبن وقلبي. أحضري قالب الخبز وضعي به طبقة من المكرونة ثم طبقة من حشو اللحم وطبقة من الجبن. كرري الخطوات حتى تحصلي على طبقات متتابعة. أدخلي القارب الفرن الساخن حتى تنضج المكونات ويحمر الوجه. اللازانيا باللحمة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: الوسوم

تعد وصفة اللازانيا باللحمة من أشهى الوصفات التي يمكنك أن تحضريها على مائدة إفطار رمضا، أو على الغداء في الأيام العادية فهي دسمة وتصلح لجميع الموائد والمناسبات السعيدة والأفراح، تقدم تلك الأكلة بأسعار كبيرة في المطاعم الكبرى والأشهر على الإطلاق لذلك يمكنك بدلاً من شراءها تحضيرها بنفسك فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. اللازانيا باللحمة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من النقانق الإيطالية الحلوة.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

ثمرتان كبيرتان من الطماطم المفرومة.

علبة من الصلصة الجاهزة.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من البقدونس المفروم الأخضر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

ربع كوب من جبنة ريكوتا كامل الدسم.

نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

بيضة واحدة كبيرة.

أثنتا عشرة شريحة من مكرونا اللازانية

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم. خطوات تحضير اللازانيا باللحمة:

قومس بتشويح اللحم المفروم مع النقانق على النار. أضيفي الثوم والبصل حتى يتحول لونهما للون الشفاف. أضيفي الطماطم والصلصة والسكر والريجان وباقي التوابل وقلبي. أضيفي الماء واتركي الخليط ينضج. قومي بطهي مكرونة اللازنيا وذلك وفقاً للتعلميات المدرجة. اصنعي خليط من الجبن عن طريق خلط كل أنواع الجبن معاً مع إضافة بعض أوراق الريجان المفرومة والبيضة والبقدونس. أضيفي رشة من التوابل إلى الجبن وقلبي. أحضري قالب الخبز وضعي به طبقة من المكرونة ثم طبقة من حشو اللحم وطبقة من الجبن. كرري الخطوات حتى تحصلي على طبقات متتابعة. أدخلي القارب الفرن الساخن حتى تنضج المكونات ويحمر الوجه. اللازانيا باللحمة المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

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