اهم النصائح تساعدك فى تتناول حلويات رمضان دون زيادة في الوزن

اقدم إليكم اهم النصائح التي تساعدك في تناول حلويات رمضان دون زيادة في الوزن يهل علينا شهر رمضان بالخير والبركات و تحضر فيه احلي و اشهي الأطباق سواء كانت في الطبخ أو في الحلويات التي لا يمكن مقاومتها ويرجع السبب في ذلك زيادة في الوزن أو بسبب الأمراض نقدم لكم العديد من النصائح التي تساعد في تناول حلويات رمضان دون زيادة في الوزن ولكن يوجد من يعانون من أمراض السمنة والسكري ليس بإمكانهم تناول كميات من الحلويات حسب رغباتهم وأيضا أصحاب الحمية الغذائية ممن يتبعون الرجيم يترددون في تناول الحلويات أو منهم من يتناولها بكثرة ويترك الرجيم ويتابع بعد رمضان ولكن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لك اهم النصائح التي تساعد في تناول حلويات رمضان دون زيادة في الوزن وذلك بناء على تقرير من أخصائيين الأغدية العلاجية للتغذية الصحية.

نصائح هامة تتناول بها حلويات رمضان دون زيادة في الوزن

بعد الانتهاء من الإفطار يجب الانتظار فترة لا تقل عن ساعة أو ساعتين حتى يمكنك تناول الحلويات كيف تتمكن المعدة من تناول كمية كبيرة من الإفطار.

يفضل عند تناول الحلويات تقطيعها قطع صغيرة قبل تناولها ومسموح لك تناول قطعة أو قطعتين فقط لا اكثر والغرض من تقطيع الحلوة قطع صغيرة يحفزك على تناول كميات قليلة منها.

يفضل عند تناول الحلويات في رمضان أن تتناولها بهدوء وعدم الاستعجال في مضغها وبلعها لأن ذلك يعطي أشارات الى المخ وهي أشارات الشبع قبل تناول باقي كمية الحلوى.

يفضل عند تناول حلويات رمضان اختيار الحلويات ذات السعرات الحرارية القليلة مثل الكنافة المحمرة فهي اقل سعرات حرارية و دهون من الكنافة المعدة في الفرن وأيضا يمكن تناول البقلاوة المضافة عليها العسل الأبيض افضل من البقلاوة في القطر ويفضل أيضا اختيار صينية الكنافة بالجبن بدلا من الكنافة بالكريمة ويراعى تقليل الكميات عند تناول هذه الحلويات.

عند اختيارك الحلويات وتناولها يفضل اختيار الحلويات المحضرة من الزبد الطبيعي أو زيت النباتي وهذه بدائل السمن الصناعي.

حتى تحس بشعور الشبع يفضل شرب كوب أو كوبين من الماء قبل تناول الحلويات.

على الأغلب في شهر رمضان يقصر الكثير من الأشخاص القيام بممارسة الرياضة هذا من الأخطاء الشائعة فيجب الالتزام بالرياضة خلال شهر رمضان لأن الرياضة تعمل على حرق الدهون و انقاص الوزن فيمكن ممارسة مجموعة من التمارين خلال الاسبوع مثل تمارين الايروبكس .

يوجد عناصرغذائية هامة و هي الفاكهة لا يجب إهمالها في رمضان من الأفضل المداومة على تناولها كما أنها تعد بديل صحي للسكر افضل من الحلويات.

يفضل عند تناول عصائر رمضان يجب تحليتها بالعسل الأبيض افضل من السكر ويفضل تناول عصائر الفاكهة الطازجة.