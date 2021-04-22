لقيمات رمضان و طرق عملها بمكونات بسيطة في أقل من ساعة

لقيمات ، من ضمن الحلويات الرمضانية الشهية و التي لا تختص في رمضان فقط هي لقيمات رمضان و تسمى أحيانا ب “لقمة القاضي” أو “الزلابية” و في تلك المقالة سيدتي سنعرفك على طرق لصنع لقيمات مقرمشة و شهية دون الحاجة إلى مكونات خزعبلية أو غير متوفرة في المطبخ و في نفس الوقت تكون سريعة التحضير و إليكم طريقة التحضير.

طريقة لقيمات رمضان لشخصين

حلويات اللقيمات بشكل خاص تتميز بخفتها على القلب و طعمها المميز كما يمكن أن يتم إضافة عليها العديد من الإضافات مثل الشيكولاتة ، النوتيلا ، السكر البودرة و هكذا ، تابعينا سيدتي لتعرفي كل جديد

المكونات :-

كوبين من الدقيق

ملعقة و نصف الملعقة من الخميرة

ملعقتان كبيرتان من السكر

رشه من الملح

ملحوظة : زيادة الأشخاص يمكن منها أن تزيدي الكمية و ذلك ليس بمشكلة فهذا ليس مؤثر على الخليط نفسه

نضع كوبين الدقيق في طبق عميق ، ثم نضع عليهم القليل من المياه الدافئة نضع الملح في طبق الدقيق نضع مقدار الخميرة و ملعقتان السكر في كوب وحده و عليهم القليل من المياه الدافئة إلى أن يمتلئ الكوب و نقلبهم إلى أن تذوب نضع الخميرة تدريجيا على الدقيق (نضيف كوب من المياه) و يتم تقليبهم إلى أن يكون العجين متجانس والقوام مثل الطحينة نترك العجينة حتى تختمر لمدة 20 دقيقة و نغطيها بعد أن تختمر نقلبها جيدا حتى نفرغها من الهواء ، نتركها تختمر مرة أخرى لمدة عشرون دقيقة مع تغطيتها نسخن طاسة عميقة مليئة بالزيت ، ثم نأخذ العجين في يدينا ثم نأخذها بالملعقة و نضعها في الزيت لكي تقلى ، و نخرجها من الزيت لكي يتم تصفيتها و هي بيضاء قليلا بعدما يتم تصفيتها يتم إنزالها مرة أخرى في الزيت إلى أن تكتسب اللون الذهبي يتم رش السكر البودرة فوقها أو النوتيلا أو الكراميل أو العسل سواء سوف نغطسها فيهم أو يتم رشهم على الصينية

طريقة عمل الوصفة

في النهاية سيدتي نتمنى أن تكون وصفة لقيمات رمضان نالت إعجابك و نرجو أن تجربيها و تعطينا رأيك و بالهناء و الشفاء