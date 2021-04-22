تعرفي على طريقة عمل كنافة التوست بمذاق رائع، تكثر أشكال الحلويات خلال شهر رمضان، ولعل الكنافة والقطايف والبقلاوة من أشهر هذه الحلويات، ونظرا لتكلفة هذه الحلويات عند إعدادها في المنزل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في محل الحلويات، يمكن إعداد حلوى الكنافة بدون تكلفة من المنزل وبمذاق رائع، يحظى على إعجاب جميع أفراد أسرتك، ويطلق عليها الكنافة الكذابة، حيث يتم تحضيرها باستخدام عيش التوست ولا تعتمد على عجينة الكنافة المعروفة وبالتلي سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة على أهم المكونات والخطوات التي ينبغي اتباعها لتجهيز كنافة التوست في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

طريقة عمل كنافة التوست

المقادير: خبز توست، فستق حلبي مطحون، 4/3 كوب زبدة، كوب ونصف حليب سائل، ربع كوب سكر، ملعقة كبيرة نشا، ملعقة كبيرة دقيق، كوب قشطة، كوب جبن موتزريلا منزوعة الملح، ملعقة كبيرة ماء ورد.

للتزيين: كوب سيرب، فستق حلبي مطحون.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونحضر صينية مستديرة الشكل مع تغطيتها بأوراق الألمنيوم.

نتخلص من الأطراف الخارجية لخبز التوست مع الاحتفاظ بالجزء الذي يقع في المنتصف، ونقوم بوضعه في إناء مع إضافة الزبدة والفستق إليها.

نقوم بفرك التوست مع الزبدة جيداً حتى يتشرب التوست كمية الزبدة، ونتركه جانبا لحين الاستخدام.

نجهز الحشو الخاص بالكنافة بخلط الحليب والنشا والدقيق في وعاء باستخدام المضرب اليدوي، ونقوم بوضعه على النار مع التقليب.

نستمر في التقليب لحين الحصول على خليط كثيف، ونقوم بتهدئة النار ونتركه حتى الغليان، ونضيف إليه الموتزريلا والقشطة وماء الورد مع التقليب.

نقوم بقسمة كمية التوست إلى جزئين، نبدأ بإضافة الجزء الأول في أسفل الصينية مع ضغطه جيداً بالتساوي، ونضيف طبقة الحشو الذي سبق تحضيرها.

نقوم بتوزيع الحشو جيداً ثم نضيف الطبقة الثانية من التوست بحيث يغطي الحشو، وتوضع في الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180.

نخرج الصينية من الفرن ونضعها في طبق التقديم، ونضع فوقها السيرب وزينها باستخدام الفستق الحلبي مع تقطيعها على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكنافة التوست