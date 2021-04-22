أرخص وصفة كيراتين طبيعي والأقوى بين الوصفات لتنعيم رهيب للشعر

تحرص النساء في تلك الفترة بالتحديد ونحن على أعتاب دخول عيد الفطر المبارك على الإعتناء بشعرهن، وذلك حتى يبدون بأطيب وأجمل مظهر في العيد، والبعض منهن تلجأ إلى استخدام الطرق التقليدية لفرد الشعر وتنعيمه وذلك بواسطة مستحضرات التجميل العادية المنتشرة في الأسواق أو حتى منتجات البروتين والكيراتين إلا أن تلك المنتجات لا يستطيع الكثير من الناس شراءها نظرا لسعرها المرتفع، ولكن مع الوصفات الطبيعية يكون الحل دائما حاضر وذلك لكون تلك المنتجات في المقام الأول آمنة على الشعر، ثم أنها تعطي لشعرك نتيجة طبيعية بالإضافة إلى التغذية السليمة التي تمنحها لشعرك مما تجعله يتمتع بالصحة والقوة.

وصفة بذور الكتان لفرد الشعر فوائد بذور الكتان للشعر

تحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية مثل أوميجا 2 والتي تعالج إلتهابات فروة الرأس، وتعالج مشاكل التساقط والثعلبة، وتخلص فروة رأسك من مشاكل القشرة والإكزيما وذلك بفضل احتواءها على فيتامين هــ، والذي يعمل على تحفيز نمو الشعر، كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة مما يجعلها تعمل على حماية الشعر من مشاكل كثيرة، فضلا عن دورها الفعال والرئيسي في ترطيب وتنعيم الشعر حيث تمنحك مظهر ناعم ورائع لشعرك.

طريقة تجهيز الكيراتين الطبيعي بوصفة بذور الكتان

ثلاث مكونات رئيسية تحتاجين إليها لتحضير تلك الوصفة وهي:

مقدار كوب من بذور الكتان ويمكن شراءها من أقرب محل عطارة بالقرب منكِ. حوالي ملعقتين من زيت السمسم ويمك استبداله بأحد الزيوت الطبيعية في حالة عدم توافره على أن تضاف نفس الكمية. مقدار 2 كوب كبير من الماء.

يتم وضع بذور الكتان مع الماء في وعاء معدني ثم ترفع إلى الناء وتترك حتى تغلي تماما وتستخرج الجيل الموجود بداخلها، ويمكن زيادة الماء في حالة جفافه إلى الحصول على الجل المطلوب، ثم ترفع من على النار في هذه الحالة وتترك حتى تبرد، وبعد ذلك تبدأين في عصر مغلي بذور الكتان للحصول على الجل الموجود بداخله فقط ويتم ذلك عن طريق شاشة أو شراب نظيف، ثم يضاف إليها مقدار زيت السمسم الموضح بالأعلى ويتم التقليب جيدا.

قبل البدء في تطبيق الوصفة يجب غسل الشعر أولا بالماء والشامبو لضمان أن يكون الشعر نظيفا مما يجعل الاستفادة كبيرة من المكون الذي سيوضع عليه، وتبدأي في وضع الخليط على شعرك من فروة الرأس وصولا إلى الأطراف، ثم ارتدي البونيه أو كيس بلاستيكي لمدة ساعة، ثم يغسل الشعر مرة أخرى بالماء الفاتر والشامبو، مع تكرار تلك الطريقة مرة كل أسبوع حتى الوصول إلى أفضل نتيجة ترضيكي.