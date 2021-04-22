كيفيه تحضير الهوهوز في المنزل بكل سهوله وتحضيرها في رمضان

تسال الكثير من الناس عن طريقه وكيفيه عمل كيكه الهوهوز الجميلة والتي تباع في المحلات والتي يمكنك الآن عملها في المنزل بكل سهوله ويسر وتقديما من ضمن الحلويات في رمضان والتي تقدم أيضا مع ولعزامات، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نشرح لكم كيفيه تحضير الكيكه وتحضير الحشو الذي بداخلها ومعرفه المقادير الخاصة للحشو بالتفصيل من خلال الأتي. مقادير الهوهوز مقادير الهوهوز وسوف نشرح لكم المقادير الواجب توافرها لكي تقومي بعمل كيكه الهوهوز وهي كالاتي: 4 بيضات و كوب سكر كبير.

3 ملاعق كاكاو بدره و 2 ملعقه فنيليا.

1 كوب دقيق وربع معلقه صغيره من الملح.

5 ملاعق من الزبدة الفلاحي. مقادير حشو الهوهوز مقادير حشو الهوهوز وسوف نقوم بشرح ومعرفه المقادير اللازمة لحشو الهوهوز والتي يجب توافرها حتي تقومي بعملها بالمنزل وهذه المقادير كالاتي: كوب نصف كوب من الكريمة.

نصف كوب من السكر البودره.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

120 جرام من الجبن الكريمي.

2 كوب من الشي كولاته.

2 ملعقه من الزبدة الفلاحي. كيفيه عمل الهوهوز كيفيه عمل الهوهوز والآن سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه عمل كيكه الهوهوز ألهشه الجميلة والتي تكتمن في الخطوات الأتية: يتم تسخين الفرن علي درجه حراره 350 درجه.

يتم خفق البيض والكاكاو و السكر ويتم ويتم وضعهم أثناء الخفق في وعاء مغلي علي النار ويتم ضرب البيض بمضرب كهربائي ويتم وضع الفانيليا عليه.

يتم تقسيم الخليط إلي ثلاثة أقسام الأول مع خليط الكاكاو وتم تقليبهم جيدا والثلث الثاني مع الزبدة حتي يتم المزج بينهم وبعدها يتم وضع الثلث الأخير.

يتم وضع الخليط في وعاء ويتم وضعه في الفرن لمده عشر دقائق وبعدها يتم أخراجه من الفرن وتركه حتي يبرد. كيفيه تحضير حشو الهوهوز كيفيه تحضير حشو الهوهوز والآن سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه تحضير الحشو الخاص كيكه الهوهوز والتي تجعله في غايه الجمال والتي تزوده بطعم هائل، وتكتمن الخطوات في النقاط الأتية: خفق مقدار من الجبن والسكر عن طريق المضرب الكهربائي حتي يختفي السكر تماما.

يتم إضافة الكريمة والاستمرار بالخفق جيدا ويتم إضافة الفانيليا والاستمرار في الخفق أيضا حتي يمتزجن ببعضهم جيدا.

يتم تقسيم الخليط ألى عشر أجزاء ويتم سكب الكريمة علي كيكه الهوهوز ويتم وضعهم في الثلاجة. الوسوم

تسال الكثير من الناس عن طريقه وكيفيه عمل كيكه الهوهوز الجميلة والتي تباع في المحلات والتي يمكنك الآن عملها في المنزل بكل سهوله ويسر وتقديما من ضمن الحلويات في رمضان والتي تقدم أيضا مع ولعزامات، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نشرح لكم كيفيه تحضير الكيكه وتحضير الحشو الذي بداخلها ومعرفه المقادير الخاصة للحشو بالتفصيل من خلال الأتي. مقادير الهوهوز مقادير الهوهوز وسوف نشرح لكم المقادير الواجب توافرها لكي تقومي بعمل كيكه الهوهوز وهي كالاتي: 4 بيضات و كوب سكر كبير.

3 ملاعق كاكاو بدره و 2 ملعقه فنيليا.

1 كوب دقيق وربع معلقه صغيره من الملح.

5 ملاعق من الزبدة الفلاحي. مقادير حشو الهوهوز مقادير حشو الهوهوز وسوف نقوم بشرح ومعرفه المقادير اللازمة لحشو الهوهوز والتي يجب توافرها حتي تقومي بعملها بالمنزل وهذه المقادير كالاتي: كوب نصف كوب من الكريمة.

نصف كوب من السكر البودره.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

120 جرام من الجبن الكريمي.

2 كوب من الشي كولاته.

2 ملعقه من الزبدة الفلاحي. كيفيه عمل الهوهوز كيفيه عمل الهوهوز والآن سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه عمل كيكه الهوهوز ألهشه الجميلة والتي تكتمن في الخطوات الأتية: يتم تسخين الفرن علي درجه حراره 350 درجه.

يتم خفق البيض والكاكاو و السكر ويتم ويتم وضعهم أثناء الخفق في وعاء مغلي علي النار ويتم ضرب البيض بمضرب كهربائي ويتم وضع الفانيليا عليه.

يتم تقسيم الخليط إلي ثلاثة أقسام الأول مع خليط الكاكاو وتم تقليبهم جيدا والثلث الثاني مع الزبدة حتي يتم المزج بينهم وبعدها يتم وضع الثلث الأخير.

يتم وضع الخليط في وعاء ويتم وضعه في الفرن لمده عشر دقائق وبعدها يتم أخراجه من الفرن وتركه حتي يبرد. كيفيه تحضير حشو الهوهوز كيفيه تحضير حشو الهوهوز والآن سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه تحضير الحشو الخاص كيكه الهوهوز والتي تجعله في غايه الجمال والتي تزوده بطعم هائل، وتكتمن الخطوات في النقاط الأتية: خفق مقدار من الجبن والسكر عن طريق المضرب الكهربائي حتي يختفي السكر تماما.

يتم إضافة الكريمة والاستمرار بالخفق جيدا ويتم إضافة الفانيليا والاستمرار في الخفق أيضا حتي يمتزجن ببعضهم جيدا.

يتم تقسيم الخليط ألى عشر أجزاء ويتم سكب الكريمة علي كيكه الهوهوز ويتم وضعهم في الثلاجة.

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